https://ria.ru/20210523/glaz-1733381859.html

"Он скоро выйдет": потерявшая глаз петербурженка боится за свою жизнь

"Он скоро выйдет": потерявшая глаз петербурженка боится за свою жизнь - РИА Новости, 23.05.2021

"Он скоро выйдет": потерявшая глаз петербурженка боится за свою жизнь

Дарья М. не выходит на улицу без темных солнцезащитных очков — не хочет привлекать внимание прохожих к обезображенному лицу. Прошлой весной в нее выстрелил из... РИА Новости, 23.05.2021

2021-05-23T08:00

2021-05-23T08:00

2021-05-23T08:08

санкт-петербург

преступления

семья

общество

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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости, Мария Марикян. Дарья М. не выходит на улицу без темных солнцезащитных очков — не хочет привлекать внимание прохожих к обезображенному лицу. Прошлой весной в нее выстрелил из ружья собственный парень: целился в голову, но промахнулся. Девушку ранило в глаз осколком пули, отскочившим от стены. Суд приговорил "стрелка" к заключению, но уже в следующем году его могут освободить досрочно. "Больше не повторится"Вечером 21 апреля 2020 года в "Отеле 55" на Садовой улице 36-летний директор гостиницы Шаиг Мубазир Зейналов выстрелил из охотничьего карабина в свою девушку. Она тогда работала управляющей, ей было 18."До этого он не раз поднимал на меня руку. Но я не думала, что дойдет до такого…" — признается Дарья.В отель она устроилась в 2019-м — училась на первом курсе юридического факультета, жила отдельно от родителей и полностью себя обеспечивала.Между Зейналовым и Дашей завязались отношения. Поселились вместе, он познакомил ее с друзьями и родными. За несколько дней до покушения Шаиг сделал предложение.Даша не звонила в полицию — надеялась, все наладится. А теперь даже не называет Зейналова по имени: для нее он — "стрелок". В день, когда все случилось, планировала разорвать отношения. Накануне сожитель жестоко избил ее. Даша уже собирала вещи, но не успела уйти."Мы временно жили в отеле, было около семи вечера, — вспоминает Дарья. — Я зашла в гостиную. Он был пьян, с оружием в руках, злился, что не застал меня там, где я, по его мнению, должна находиться. Хотела избежать конфликта — отступила в сторону на четыре метра. Он дослал патрон в патронник и прицелился мне в голову. Я умоляла не стрелять, но он как будто не слышал".Пуля пролетела в полуметре от головы. Осколок срикошетил от стены и попал в левый глаз. Началось сильное кровотечение. Дарья попросила Зейналова вызвать скорую помощь, но тот отказался со словами: "Есть еще второй глаз, справишься сама"."Все было как в тумане"Даша выхватила у Зейналова телефон, вызвала медиков и полицию. К скорой вышла самостоятельно, в двух метрах от машины ноги подкосились.Зейналов же забаррикадировался в отеле, где его и задержали сотрудники уголовного розыска при поддержке спецназа Росгвардии. Дашу прооперировали только на следующий день: извлекли осколок, удалили глаз и заменили его на временный имплант."Чудом осталась жива — еще чуть-чуть и попало бы в мозг. К тому же была раздроблена орбитальная кость. Врач заверил, что сохранит лицо. И сдержал обещание", — рассказывает она.Лицевые кости долго не срастались. Потребовалась операция по реконструкции, которую сделал один из лучших челюстно-лицевых хирургов Москвы: вживил титановую пластину."Я вернулась домой, срочно требовалось протезирование, — говорит Даша. — Помню, передо мной высыпали горсть глаз — стеклянных линз — карие, голубые, зеленые. Протезист с художником подбирали нужный по размеру. Было жутко больно, когда его вставляли. После операции ткани деформируются, поэтому трижды меняли протезы".С расходами на лечение помогли родители. Дарья также сообщила, что "стрелок" задолжал ей крупную сумму, но так и не вернул. "Помимо этого, он как-то взял без спроса деньги и спустил все на алкоголь. А еще оформил на меня кредит, который я выплачиваю до сих пор".Судебные разбирательстваСначала Зейналова обвиняли в покушении на убийство. Но позже статью переквалифицировали и признали его виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением оружия. В апреле Куйбышевский районный суд вынес вердикт: пять лет колонии общего режима. Дашу и ее близких возмутила мягкость приговора. Адвокат Владислав Фомин подал апелляцию. Надеются, что прокуратора также обжалует решение суда.Со стрелявшего взыскали полтора миллиона рублей в счет возмещения морального вреда и чуть более трехсот тысяч — материального. Год в изоляторе ему засчитали за полтора. Уже весной 2022-го он сможет условно-досрочно освободиться.Фомин считает: наказание директору отеля смягчили необоснованно. Зейналов убедил судью, что сам отдал Даше телефон после того, как стрелял. Помог одеться и проводил под руку до скорой.Согласно сводке суда, Зейналов целился Дарье в голову умышленно. При этом он уверяет, что не загонял патрон в патронник и не трогал спусковой крючок: ружье якобы "выстрелило само" из-за неисправности.Также суд установил, что алкогольное опьянение никак не связано с агрессивным поведением нападавшего. "Следуя этой логике, он и в трезвом состоянии может взять ружье в руки и стрелять в беззащитных людей, — недоумевает адвокат. — Тогда тем более непонятно, почему такой мягкий приговор? Даша неоднократно обращала внимание, что рукоприкладствовал он именно по пьяни"."Очень страшно"На суде Зейналов не отрицал, что убедил Дашу оформить кредиты: два взял у банка на автомобили, третий переписал на девушку, пообещав, что выплачивать будет сам.Родные подсудимого перед приговором перечислили Дарье деньги в счет материальной компенсации. Но сумма не покрыла даже кредит."На три его автомобиля, один из которых в собственности, наложили арест, чтобы передать их потерпевшей в счет компенсации. В итоге две машины ему вернули, одну оставили под арестом. Причем ту, что в кредите. Потерпевшая может претендовать только на сумму, которую внес Зейналов. Распоряжаться этим имуществом имеет право в первую очередь банк. Как нам быть — непонятно", — говорит адвокат.По словам Даши, Зейналов оскорблял ее во время судебных заседаний, хамил. "Стрелок" пытался переложить ответственность на меня. Называл "тварью" и сразу извинялся, — рассказывает она. — Человек, который изуродовал мне лицо, совсем скоро сможет и дальше жить полной жизнью. На суде он прямо заявил, что позвонит мне, как только выйдет. Теперь, честно, очень страшно за родных и за себя"."Меня не коснется"У Даши вернуться к прежней жизни вряд ли получится: "Я не различаю цвета, как раньше, сложно определить расстояние между объектами, их размеры. По улице передвигаюсь очень аккуратно. По вечерам ориентироваться в пространстве еще сложнее".Учебу в институте она решила продолжить. Раньше не знала, по какому направлению работать. Теперь четко определилась: будет помогать жертвам домашнего насилия.Она завела блог в социальной сети, где делится опытом жизни с тяжелой травмой. Но не показывает подписчикам лица — публиковать кадры с холодным стеклянным взглядом пока не готова.Даша и ее адвокат сомневаются, что за год в колонии общего режима Зейналов раскается в содеянном.

https://ria.ru/20181022/1530984510.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санкт-петербург, преступления, семья, общество