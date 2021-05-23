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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20210523/ege-1733504569.html
Собянин заявил о готовности Москвы к проведению ЕГЭ
Собянин заявил о готовности Москвы к проведению ЕГЭ - РИА Новости, 23.05.2021
Собянин заявил о готовности Москвы к проведению ЕГЭ
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что вся информационная система и технические возможности готовы для проведения единого государственного экзамена, главное,... РИА Новости, 23.05.2021
2021-05-23T08:30
2021-05-23T08:30
москва сегодня: мегаполис для жизни
сергей собянин
общество
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что вся информационная система и технические возможности готовы для проведения единого государственного экзамена, главное, чтобы были готовы сами учащиеся и результаты были не хуже, чем в два предыдущих года.Он отметил, что это самое главное в подготовке к госэкзамену с учетом того, что москвичи достаточно долго находились на дистанционном обучении во время пандемии."Надеюсь, что результаты единого госэкзамена будут не хуже, чем было в 2020 и в 2019 году ",- заключил мэр.
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сергей собянин, общество

Собянин заявил о готовности Москвы к проведению ЕГЭ

08:30 23.05.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкУченики школы №2030 проходят инструктаж перед началом сдачи единого государственного экзамена по литературе
Ученики школы №2030 проходят инструктаж перед началом сдачи единого государственного экзамена по литературе - РИА Новости, 1920, 23.05.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что вся информационная система и технические возможности готовы для проведения единого государственного экзамена, главное, чтобы были готовы сами учащиеся и результаты были не хуже, чем в два предыдущих года.
"Все наши классы готовы и для ЕГЭ, и для ОГЭ, вся информационная система готова, техническая возможность. Самое главное, чтобы наши учащиеся были готовы сдавать единый госэкзамен, чтобы они получили возможность поступления в лучшие вузы нашей страны",- сказал Собянин в интервью на телеканале "Россия -1".
Он отметил, что это самое главное в подготовке к госэкзамену с учетом того, что москвичи достаточно долго находились на дистанционном обучении во время пандемии.
"Надеюсь, что результаты единого госэкзамена будут не хуже, чем было в 2020 и в 2019 году ",- заключил мэр.
Ученики школы №2030 проходят инструктаж перед началом сдачи единого государственного экзамена по литературе - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
20 мая, 12:39
В Рособрнадзоре рассказали, будут ли переводить ЕГЭ в компьютерный формат
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниСергей СобянинОбщество
 
 
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