https://ria.ru/20210523/ege-1733504569.html

Собянин заявил о готовности Москвы к проведению ЕГЭ

Собянин заявил о готовности Москвы к проведению ЕГЭ - РИА Новости, 23.05.2021

Собянин заявил о готовности Москвы к проведению ЕГЭ

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что вся информационная система и технические возможности готовы для проведения единого государственного экзамена, главное,... РИА Новости, 23.05.2021

2021-05-23T08:30

2021-05-23T08:30

2021-05-23T08:30

москва сегодня: мегаполис для жизни

сергей собянин

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/0b/1600775251_0:342:3033:2048_1920x0_80_0_0_8d4401d8488221adb966616746838884.jpg

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что вся информационная система и технические возможности готовы для проведения единого государственного экзамена, главное, чтобы были готовы сами учащиеся и результаты были не хуже, чем в два предыдущих года.Он отметил, что это самое главное в подготовке к госэкзамену с учетом того, что москвичи достаточно долго находились на дистанционном обучении во время пандемии."Надеюсь, что результаты единого госэкзамена будут не хуже, чем было в 2020 и в 2019 году ",- заключил мэр.

https://sn.ria.ru/20210520/ege-1733106513.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей собянин, общество