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Собянин заявил о готовности Москвы к проведению ЕГЭ
Собянин заявил о готовности Москвы к проведению ЕГЭ - РИА Новости, 23.05.2021
Собянин заявил о готовности Москвы к проведению ЕГЭ
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что вся информационная система и технические возможности готовы для проведения единого государственного экзамена, главное,... РИА Новости, 23.05.2021
2021-05-23T08:30
2021-05-23T08:30
2021-05-23T08:30
москва сегодня: мегаполис для жизни
сергей собянин
общество
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что вся информационная система и технические возможности готовы для проведения единого государственного экзамена, главное, чтобы были готовы сами учащиеся и результаты были не хуже, чем в два предыдущих года.Он отметил, что это самое главное в подготовке к госэкзамену с учетом того, что москвичи достаточно долго находились на дистанционном обучении во время пандемии."Надеюсь, что результаты единого госэкзамена будут не хуже, чем было в 2020 и в 2019 году ",- заключил мэр.
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сергей собянин, общество