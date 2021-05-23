https://ria.ru/20210523/chernyshenko-1733506486.html

Чернышенко посетил Кроноцкий заповедник

Чернышенко посетил Кроноцкий заповедник - РИА Новости, 23.05.2021

Чернышенко посетил Кроноцкий заповедник

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил Министерству просвещения подключиться к созданию просветительского центра, создаваемого на базе Кроноцкого заповедника... РИА Новости, 23.05.2021

2021-05-23T08:59

2021-05-23T08:59

2021-05-23T09:01

дмитрий чернышенко

новости - туризм

кроноцкий заповедник

камчатский край

общество

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 мая – РИА Новости. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил Министерству просвещения подключиться к созданию просветительского центра, создаваемого на базе Кроноцкого заповедника на Камчатке.Вице-премьер в воскресенье осмотрел в Кроноцком заповеднике место строительства двух зданий и набережной, где будут расположена экспозиция.Глава Минприроды Александр Козлов рассказал, что в заповеднике строятся два здания: визит-центр и административное здание. "Мы хотим в этом году достроить эти здания и в рамках прилегающей территорий этих зданий сделать площадку, чтобы люди, которые прибывают, могли ознакомиться, просветиться и, выезжая на место, быть подготовленными. Михаил Мишустин дал поручение Минприроды профинансировать проектно-сметные работы, связанные с экспозицией, контракт объявлен. В ноябре будет проектно-сметная документация", - уточнил Козлов.В среду Чернышенко на совещании с участием президента России Владимира Путина заявил, что в Долину гейзеров на Камчатке "нельзя пустить в десять раз больше народу - они просто там вытопчут все". Путин в ответ привел в пример опыт других стран, где "все организовано должным образом". В четверг премьер-министр Михаил Мишустин поручил Чернышенко вылететь на Дальний Восток, чтобы разобраться с вопросом развития туристического потенциала Долины гейзеров и Камчатского края. Вице-премьер прибыл на Камчатку 22 мая. Правительственная делегация оценила существующую на полуострове инфраструктуру и потенциал роста турпотока. В субботу участники рабочей группы осмотрели долину гейзеров, вулканы Узон, Карымский и другие.

https://ria.ru/20210520/geyzery-1733100093.html

камчатский край

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дмитрий чернышенко, новости - туризм, кроноцкий заповедник, камчатский край, общество