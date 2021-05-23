Чернышенко посетил Кроноцкий заповедник
08:59 23.05.2021 (обновлено: 09:01 23.05.2021)
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкРабочая поездка вице-премьера Д. Чернышенко в Камчатский край
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 мая – РИА Новости. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил Министерству просвещения подключиться к созданию просветительского центра, создаваемого на базе Кроноцкого заповедника на Камчатке.
Вице-премьер в воскресенье осмотрел в Кроноцком заповеднике место строительства двух зданий и набережной, где будут расположена экспозиция.
"То, что вы здесь делаете, по сути образовательный центр ответственного отношения к природе, к экологическому туризму, просветительский центр, думаю, что… нужно включить и Минпросвещения, чтобы учащихся привозить, приобщать их любить природу, узнавать о ней больше", - сказал Чернышенко в ходе осмотра места стройки.
Глава Минприроды Александр Козлов рассказал, что в заповеднике строятся два здания: визит-центр и административное здание. "Мы хотим в этом году достроить эти здания и в рамках прилегающей территорий этих зданий сделать площадку, чтобы люди, которые прибывают, могли ознакомиться, просветиться и, выезжая на место, быть подготовленными. Михаил Мишустин дал поручение Минприроды профинансировать проектно-сметные работы, связанные с экспозицией, контракт объявлен. В ноябре будет проектно-сметная документация", - уточнил Козлов.
В среду Чернышенко на совещании с участием президента России Владимира Путина заявил, что в Долину гейзеров на Камчатке "нельзя пустить в десять раз больше народу - они просто там вытопчут все". Путин в ответ привел в пример опыт других стран, где "все организовано должным образом". В четверг премьер-министр Михаил Мишустин поручил Чернышенко вылететь на Дальний Восток, чтобы разобраться с вопросом развития туристического потенциала Долины гейзеров и Камчатского края. Вице-премьер прибыл на Камчатку 22 мая. Правительственная делегация оценила существующую на полуострове инфраструктуру и потенциал роста турпотока. В субботу участники рабочей группы осмотрели долину гейзеров, вулканы Узон, Карымский и другие.
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкРабочая поездка вице-премьера Д. Чернышенко в Камчатский край