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Чернышенко посетил Кроноцкий заповедник
Чернышенко посетил Кроноцкий заповедник - РИА Новости, 23.05.2021
Чернышенко посетил Кроноцкий заповедник
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил Министерству просвещения подключиться к созданию просветительского центра, создаваемого на базе Кроноцкого заповедника... РИА Новости, 23.05.2021
2021-05-23T08:59
2021-05-23T09:01
дмитрий чернышенко
новости - туризм
кроноцкий заповедник
камчатский край
общество
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 мая – РИА Новости. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил Министерству просвещения подключиться к созданию просветительского центра, создаваемого на базе Кроноцкого заповедника на Камчатке.Вице-премьер в воскресенье осмотрел в Кроноцком заповеднике место строительства двух зданий и набережной, где будут расположена экспозиция.Глава Минприроды Александр Козлов рассказал, что в заповеднике строятся два здания: визит-центр и административное здание. "Мы хотим в этом году достроить эти здания и в рамках прилегающей территорий этих зданий сделать площадку, чтобы люди, которые прибывают, могли ознакомиться, просветиться и, выезжая на место, быть подготовленными. Михаил Мишустин дал поручение Минприроды профинансировать проектно-сметные работы, связанные с экспозицией, контракт объявлен. В ноябре будет проектно-сметная документация", - уточнил Козлов.В среду Чернышенко на совещании с участием президента России Владимира Путина заявил, что в Долину гейзеров на Камчатке "нельзя пустить в десять раз больше народу - они просто там вытопчут все". Путин в ответ привел в пример опыт других стран, где "все организовано должным образом". В четверг премьер-министр Михаил Мишустин поручил Чернышенко вылететь на Дальний Восток, чтобы разобраться с вопросом развития туристического потенциала Долины гейзеров и Камчатского края. Вице-премьер прибыл на Камчатку 22 мая. Правительственная делегация оценила существующую на полуострове инфраструктуру и потенциал роста турпотока. В субботу участники рабочей группы осмотрели долину гейзеров, вулканы Узон, Карымский и другие.
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дмитрий чернышенко, новости - туризм, кроноцкий заповедник, камчатский край, общество

Чернышенко посетил Кроноцкий заповедник

08:59 23.05.2021 (обновлено: 09:01 23.05.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкРабочая поездка вице-премьера Д. Чернышенко в Камчатский край
Рабочая поездка вице-премьера Д. Чернышенко в Камчатский край - РИА Новости, 1920, 23.05.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 мая – РИА Новости. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил Министерству просвещения подключиться к созданию просветительского центра, создаваемого на базе Кроноцкого заповедника на Камчатке.
Вице-премьер в воскресенье осмотрел в Кроноцком заповеднике место строительства двух зданий и набережной, где будут расположена экспозиция.
"То, что вы здесь делаете, по сути образовательный центр ответственного отношения к природе, к экологическому туризму, просветительский центр, думаю, что… нужно включить и Минпросвещения, чтобы учащихся привозить, приобщать их любить природу, узнавать о ней больше", - сказал Чернышенко в ходе осмотра места стройки.
Глава Минприроды Александр Козлов рассказал, что в заповеднике строятся два здания: визит-центр и административное здание. "Мы хотим в этом году достроить эти здания и в рамках прилегающей территорий этих зданий сделать площадку, чтобы люди, которые прибывают, могли ознакомиться, просветиться и, выезжая на место, быть подготовленными. Михаил Мишустин дал поручение Минприроды профинансировать проектно-сметные работы, связанные с экспозицией, контракт объявлен. В ноябре будет проектно-сметная документация", - уточнил Козлов.
Извержение гейзера Великан в Долине Гейзеров в Кроноцком государственном природном биосферном заповеднике на Камчатке - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
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В среду Чернышенко на совещании с участием президента России Владимира Путина заявил, что в Долину гейзеров на Камчатке "нельзя пустить в десять раз больше народу - они просто там вытопчут все". Путин в ответ привел в пример опыт других стран, где "все организовано должным образом". В четверг премьер-министр Михаил Мишустин поручил Чернышенко вылететь на Дальний Восток, чтобы разобраться с вопросом развития туристического потенциала Долины гейзеров и Камчатского края. Вице-премьер прибыл на Камчатку 22 мая. Правительственная делегация оценила существующую на полуострове инфраструктуру и потенциал роста турпотока. В субботу участники рабочей группы осмотрели долину гейзеров, вулканы Узон, Карымский и другие.
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкРабочая поездка вице-премьера Д. Чернышенко в Камчатский край
Рабочая поездка вице-премьера Д. Чернышенко в Камчатский край - РИА Новости, 1920, 23.05.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Дмитрий ЧернышенкоНовости - ТуризмКроноцкий заповедникКамчатский крайОбщество
 
 
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