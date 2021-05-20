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https://ria.ru/20210520/chernyshenko-1733077894.html
Мишустин поручил Чернышенко лично разобраться с развитием Долины гейзеров
Мишустин поручил Чернышенко лично разобраться с развитием Долины гейзеров - РИА Новости, 20.05.2021
Мишустин поручил Чернышенко лично разобраться с развитием Долины гейзеров
Председатель правительства Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Дмитрию Чернышенко отправиться на Камчатку и лично разобраться с вопросом развития... РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T10:11
2021-05-20T11:08
дмитрий чернышенко
светлана чупшева
михаил мишустин
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
камчатский край
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Председатель правительства Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Дмитрию Чернышенко отправиться на Камчатку и лично разобраться с вопросом развития туристического потенциала Долины гейзеров.В среду на совещании с Владимиром Путиным Чернышенко отметил, что туда "нельзя пустить в десять раз больше народу — они просто там вытопчут все". Президент сказал, что его задела эта формулировка, и призвал уважительнее относиться к людям. А для того, чтобы сберечь природу, необходимо "как следует организовать работу", подчеркнул глава государства.В сообщении Мишустина указано, что важно продумать беспрепятственное посещение туристами этого уникального объекта с учетом его статуса особо охраняемой природной территории.Также в релизе говорится, что в дальнейшем нужно разработать концепцию развития туризма в Кроноцком государственном биосферном заповеднике в соответствии с экологическим законодательством и "масштабировать этот опыт на другие подобные территории, которых немало на карте России".Чернышенко предстоит провести встречу с экологами, инвесторами, представителями туриндустрии, руководством Минприроды, Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики, Ростуризма, генеральным директором Агентства стратегических инициатив Светланой Чупшевой, генеральным директором корпорации "Туризм.РФ" Сергеем Сухановым и другими.Долина гейзеров в Кроноцком биосферном заповеднике — одно из крупнейших гейзерных полей в мире. Это глубокий каньон с многочисленными выходами горячих источников, грязевыми котлами, термальными площадками, водопадами и озерами. Там уникальная и уязвимая экосистема, поэтому рекреационная нагрузка жестко нормируется.
https://ria.ru/20210520/kamchatka-1733070233.html
https://ria.ru/20210414/geyzery-1727885840.html
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"Меня это задело" – Путин о словах Чернышенко про туристов в Долине гейзеров
Президент РФ Владимир Путин заявил, что его задели слова вице-премьера Дмитрия Чернышенко о туристах, которые "все вытопчут" в Долине гейзеров на Камчатке, если их там будет много - глава государства посоветовал ему относиться к людям "не как к чужим, а как к своим".
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дмитрий чернышенко, светлана чупшева, михаил мишустин, федеральное агентство по туризму (ростуризм), камчатский край

Мишустин поручил Чернышенко лично разобраться с развитием Долины гейзеров

10:11 20.05.2021 (обновлено: 11:08 20.05.2021)
 
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
© РИА Новости / Павел Львов
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Председатель правительства Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Дмитрию Чернышенко отправиться на Камчатку и лично разобраться с вопросом развития туристического потенциала Долины гейзеров.
В среду на совещании с Владимиром Путиным Чернышенко отметил, что туда "нельзя пустить в десять раз больше народу — они просто там вытопчут все". Президент сказал, что его задела эта формулировка, и призвал уважительнее относиться к людям. А для того, чтобы сберечь природу, необходимо "как следует организовать работу", подчеркнул глава государства.
В сообщении Мишустина указано, что важно продумать беспрепятственное посещение туристами этого уникального объекта с учетом его статуса особо охраняемой природной территории.
Также в релизе говорится, что в дальнейшем нужно разработать концепцию развития туризма в Кроноцком государственном биосферном заповеднике в соответствии с экологическим законодательством и "масштабировать этот опыт на другие подобные территории, которых немало на карте России".
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Чернышенко предстоит провести встречу с экологами, инвесторами, представителями туриндустрии, руководством Минприроды, Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики, Ростуризма, генеральным директором Агентства стратегических инициатив Светланой Чупшевой, генеральным директором корпорации "Туризм.РФ" Сергеем Сухановым и другими.
Долина гейзеров в Кроноцком биосферном заповеднике — одно из крупнейших гейзерных полей в мире. Это глубокий каньон с многочисленными выходами горячих источников, грязевыми котлами, термальными площадками, водопадами и озерами. Там уникальная и уязвимая экосистема, поэтому рекреационная нагрузка жестко нормируется.
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Дмитрий ЧернышенкоСветлана ЧупшеваМихаил МишустинФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)Камчатский край
 
 
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