https://ria.ru/20210520/chernyshenko-1733077894.html

Мишустин поручил Чернышенко лично разобраться с развитием Долины гейзеров

Мишустин поручил Чернышенко лично разобраться с развитием Долины гейзеров - РИА Новости, 20.05.2021

Мишустин поручил Чернышенко лично разобраться с развитием Долины гейзеров

Председатель правительства Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Дмитрию Чернышенко отправиться на Камчатку и лично разобраться с вопросом развития... РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T10:11

2021-05-20T10:11

2021-05-20T11:08

дмитрий чернышенко

светлана чупшева

михаил мишустин

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

камчатский край

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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Председатель правительства Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Дмитрию Чернышенко отправиться на Камчатку и лично разобраться с вопросом развития туристического потенциала Долины гейзеров.В среду на совещании с Владимиром Путиным Чернышенко отметил, что туда "нельзя пустить в десять раз больше народу — они просто там вытопчут все". Президент сказал, что его задела эта формулировка, и призвал уважительнее относиться к людям. А для того, чтобы сберечь природу, необходимо "как следует организовать работу", подчеркнул глава государства.В сообщении Мишустина указано, что важно продумать беспрепятственное посещение туристами этого уникального объекта с учетом его статуса особо охраняемой природной территории.Также в релизе говорится, что в дальнейшем нужно разработать концепцию развития туризма в Кроноцком государственном биосферном заповеднике в соответствии с экологическим законодательством и "масштабировать этот опыт на другие подобные территории, которых немало на карте России".Чернышенко предстоит провести встречу с экологами, инвесторами, представителями туриндустрии, руководством Минприроды, Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики, Ростуризма, генеральным директором Агентства стратегических инициатив Светланой Чупшевой, генеральным директором корпорации "Туризм.РФ" Сергеем Сухановым и другими.Долина гейзеров в Кроноцком биосферном заповеднике — одно из крупнейших гейзерных полей в мире. Это глубокий каньон с многочисленными выходами горячих источников, грязевыми котлами, термальными площадками, водопадами и озерами. Там уникальная и уязвимая экосистема, поэтому рекреационная нагрузка жестко нормируется.

https://ria.ru/20210520/kamchatka-1733070233.html

https://ria.ru/20210414/geyzery-1727885840.html

камчатский край

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"Меня это задело" – Путин о словах Чернышенко про туристов в Долине гейзеров Президент РФ Владимир Путин заявил, что его задели слова вице-премьера Дмитрия Чернышенко о туристах, которые "все вытопчут" в Долине гейзеров на Камчатке, если их там будет много - глава государства посоветовал ему относиться к людям "не как к чужим, а как к своим". 2021-05-20T10:11 true PT1M05S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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дмитрий чернышенко, светлана чупшева, михаил мишустин, федеральное агентство по туризму (ростуризм), камчатский край