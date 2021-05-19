https://ria.ru/20210519/turisty-1732972264.html

Путина задели слова Чернышенко о туристах в Долине гейзеров

Путина задели слова Чернышенко о туристах в Долине гейзеров - РИА Новости, 19.05.2021

Путина задели слова Чернышенко о туристах в Долине гейзеров

Владимир Путин заявил, что его задели слова вице-премьера Дмитрия Чернышенко о туристах на Камчатке. РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T15:17

2021-05-19T15:17

2021-05-19T19:11

камчатский край

туризм

россия

дмитрий чернышенко

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732982745_0:0:641:360_1920x0_80_0_0_da6c3915112ec529872ad5b194e6333d.jpg

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Владимир Путин заявил, что его задели слова вице-премьера Дмитрия Чернышенко о туристах на Камчатке.На совещании по реализации положений послания Федеральному собранию, говоря о воздействии на природу антропогенных факторов, Чернышенко отметил, что в Долину гейзеров "нельзя пустить в десять раз больше народу — они просто там вытопчут все"."Я понимаю, что ничего плохого вы не имели в виду, <...> но как-то меня это задело все-таки. Они там "вытопчут все" — так, как будто совсем какие-то уже люди, которых мы не хотим там видеть. Надо относиться не как к чужим, а как к своим", — отреагировал глава государства.Как уверен Путин, если на Камчатке "как следует организовать работу", то "никто ничего не вытопчет"."Так же, как в некоторых других странах <...>, в аналогичных ситуациях, в аналогичных парках: там же не вытаптывают ничего, а количество людей, посещающих подобные объекты природы, гораздо выше, на порядок. Почему? Потому что все организовано должным образом", — отметил он.По слова президента, для этого на развитие объекта нужно направлять ресурсы, "считать и своевременно вкладывать".Долина гейзеров в Кроноцком биосферном заповеднике — одно из крупнейших гейзерных полей в мире. Это глубокий каньон с многочисленными выходами горячих источников, грязевыми котлами, термальными площадками, водопадами и озерами. Там уникальная и уязвимая экосистема, поэтому рекреационная нагрузка жестко нормируется.

https://ria.ru/20210414/geyzery-1727885840.html

https://ria.ru/20210421/otdykh-1729236599.html

камчатский край

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"Меня это задело" – Путин о словах Чернышенко про туристов в Долине гейзеров Президент РФ Владимир Путин заявил, что его задели слова вице-премьера Дмитрия Чернышенко о туристах, которые "все вытопчут" в Долине гейзеров на Камчатке, если их там будет много - глава государства посоветовал ему относиться к людям "не как к чужим, а как к своим". 2021-05-19T15:17 true PT1M05S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

камчатский край, россия, дмитрий чернышенко, владимир путин