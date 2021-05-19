https://ria.ru/20210519/turisty-1732972264.html
Путина задели слова Чернышенко о туристах в Долине гейзеров
Путина задели слова Чернышенко о туристах в Долине гейзеров - РИА Новости, 19.05.2021
Путина задели слова Чернышенко о туристах в Долине гейзеров
Владимир Путин заявил, что его задели слова вице-премьера Дмитрия Чернышенко о туристах на Камчатке. РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T15:17
2021-05-19T15:17
2021-05-19T19:11
камчатский край
туризм
россия
дмитрий чернышенко
владимир путин
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Владимир Путин заявил, что его задели слова вице-премьера Дмитрия Чернышенко о туристах на Камчатке.На совещании по реализации положений послания Федеральному собранию, говоря о воздействии на природу антропогенных факторов, Чернышенко отметил, что в Долину гейзеров "нельзя пустить в десять раз больше народу — они просто там вытопчут все"."Я понимаю, что ничего плохого вы не имели в виду, <...> но как-то меня это задело все-таки. Они там "вытопчут все" — так, как будто совсем какие-то уже люди, которых мы не хотим там видеть. Надо относиться не как к чужим, а как к своим", — отреагировал глава государства.Как уверен Путин, если на Камчатке "как следует организовать работу", то "никто ничего не вытопчет"."Так же, как в некоторых других странах <...>, в аналогичных ситуациях, в аналогичных парках: там же не вытаптывают ничего, а количество людей, посещающих подобные объекты природы, гораздо выше, на порядок. Почему? Потому что все организовано должным образом", — отметил он.По слова президента, для этого на развитие объекта нужно направлять ресурсы, "считать и своевременно вкладывать".Долина гейзеров в Кроноцком биосферном заповеднике — одно из крупнейших гейзерных полей в мире. Это глубокий каньон с многочисленными выходами горячих источников, грязевыми котлами, термальными площадками, водопадами и озерами. Там уникальная и уязвимая экосистема, поэтому рекреационная нагрузка жестко нормируется.
https://ria.ru/20210414/geyzery-1727885840.html
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"Меня это задело" – Путин о словах Чернышенко про туристов в Долине гейзеров
Президент РФ Владимир Путин заявил, что его задели слова вице-премьера Дмитрия Чернышенко о туристах, которые "все вытопчут" в Долине гейзеров на Камчатке, если их там будет много - глава государства посоветовал ему относиться к людям "не как к чужим, а как к своим".
2021-05-19T15:17
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камчатский край, россия, дмитрий чернышенко, владимир путин
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Владимир Путин
заявил, что его задели слова вице-премьера Дмитрия Чернышенко
о туристах на Камчатке.
На совещании по реализации положений послания Федеральному собранию, говоря о воздействии на природу антропогенных факторов, Чернышенко отметил, что в Долину гейзеров "нельзя пустить в десять раз больше народу — они просто там вытопчут все".
"Я понимаю, что ничего плохого вы не имели в виду, <...> но как-то меня это задело все-таки. Они там "вытопчут все" — так, как будто совсем какие-то уже люди, которых мы не хотим там видеть. Надо относиться не как к чужим, а как к своим", — отреагировал глава государства.
Как уверен Путин, если на Камчатке "как следует организовать работу", то "никто ничего не вытопчет".
"Так же, как в некоторых других странах <...>, в аналогичных ситуациях, в аналогичных парках: там же не вытаптывают ничего, а количество людей, посещающих подобные объекты природы, гораздо выше, на порядок. Почему? Потому что все организовано должным образом", — отметил он.
По слова президента, для этого на развитие объекта нужно направлять ресурсы, "считать и своевременно вкладывать".
Долина гейзеров в Кроноцком биосферном заповеднике — одно из крупнейших гейзерных полей в мире. Это глубокий каньон с многочисленными выходами горячих источников, грязевыми котлами, термальными площадками, водопадами и озерами. Там уникальная и уязвимая экосистема, поэтому рекреационная нагрузка жестко нормируется.