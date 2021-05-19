Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210519/turisty-1732972264.html
Путина задели слова Чернышенко о туристах в Долине гейзеров
Путина задели слова Чернышенко о туристах в Долине гейзеров - РИА Новости, 19.05.2021
Путина задели слова Чернышенко о туристах в Долине гейзеров
Владимир Путин заявил, что его задели слова вице-премьера Дмитрия Чернышенко о туристах на Камчатке. РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T15:17
2021-05-19T19:11
камчатский край
туризм
россия
дмитрий чернышенко
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732982745_0:0:641:360_1920x0_80_0_0_da6c3915112ec529872ad5b194e6333d.jpg
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Владимир Путин заявил, что его задели слова вице-премьера Дмитрия Чернышенко о туристах на Камчатке.На совещании по реализации положений послания Федеральному собранию, говоря о воздействии на природу антропогенных факторов, Чернышенко отметил, что в Долину гейзеров "нельзя пустить в десять раз больше народу — они просто там вытопчут все"."Я понимаю, что ничего плохого вы не имели в виду, &lt;...&gt; но как-то меня это задело все-таки. Они там "вытопчут все" — так, как будто совсем какие-то уже люди, которых мы не хотим там видеть. Надо относиться не как к чужим, а как к своим", — отреагировал глава государства.Как уверен Путин, если на Камчатке "как следует организовать работу", то "никто ничего не вытопчет"."Так же, как в некоторых других странах &lt;...&gt;, в аналогичных ситуациях, в аналогичных парках: там же не вытаптывают ничего, а количество людей, посещающих подобные объекты природы, гораздо выше, на порядок. Почему? Потому что все организовано должным образом", — отметил он.По слова президента, для этого на развитие объекта нужно направлять ресурсы, "считать и своевременно вкладывать".Долина гейзеров в Кроноцком биосферном заповеднике — одно из крупнейших гейзерных полей в мире. Это глубокий каньон с многочисленными выходами горячих источников, грязевыми котлами, термальными площадками, водопадами и озерами. Там уникальная и уязвимая экосистема, поэтому рекреационная нагрузка жестко нормируется.
https://ria.ru/20210414/geyzery-1727885840.html
https://ria.ru/20210421/otdykh-1729236599.html
камчатский край
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
"Меня это задело" – Путин о словах Чернышенко про туристов в Долине гейзеров
Президент РФ Владимир Путин заявил, что его задели слова вице-премьера Дмитрия Чернышенко о туристах, которые "все вытопчут" в Долине гейзеров на Камчатке, если их там будет много - глава государства посоветовал ему относиться к людям "не как к чужим, а как к своим".
2021-05-19T15:17
true
PT1M05S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732982745_71:0:551:360_1920x0_80_0_0_525bbce6a19fe12518c5d726800fc7a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
камчатский край, россия, дмитрий чернышенко, владимир путин

Путина задели слова Чернышенко о туристах в Долине гейзеров

15:17 19.05.2021 (обновлено: 19:11 19.05.2021)
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Владимир Путин заявил, что его задели слова вице-премьера Дмитрия Чернышенко о туристах на Камчатке.
На совещании по реализации положений послания Федеральному собранию, говоря о воздействии на природу антропогенных факторов, Чернышенко отметил, что в Долину гейзеров "нельзя пустить в десять раз больше народу — они просто там вытопчут все".
Туристы на смотровой площадке в Долине Гейзеров в Кроноцком государственном природном биосферном заповеднике на Камчатке - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
14 апреля, 01:32
Долина гейзеров на Камчатке
"Я понимаю, что ничего плохого вы не имели в виду, <...> но как-то меня это задело все-таки. Они там "вытопчут все" — так, как будто совсем какие-то уже люди, которых мы не хотим там видеть. Надо относиться не как к чужим, а как к своим", — отреагировал глава государства.
Как уверен Путин, если на Камчатке "как следует организовать работу", то "никто ничего не вытопчет".
"Так же, как в некоторых других странах <...>, в аналогичных ситуациях, в аналогичных парках: там же не вытаптывают ничего, а количество людей, посещающих подобные объекты природы, гораздо выше, на порядок. Почему? Потому что все организовано должным образом", — отметил он.
По слова президента, для этого на развитие объекта нужно направлять ресурсы, "считать и своевременно вкладывать".
Долина гейзеров в Кроноцком биосферном заповеднике — одно из крупнейших гейзерных полей в мире. Это глубокий каньон с многочисленными выходами горячих источников, грязевыми котлами, термальными площадками, водопадами и озерами. Там уникальная и уязвимая экосистема, поэтому рекреационная нагрузка жестко нормируется.
Путин предложил продлить туристический кэшбек до конца года - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
21 апреля, 12:19Туризм
Путин призвал продлить программу возврата средств за отдых в России
 
ТуризмКамчатский крайРоссияДмитрий ЧернышенкоВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:50Украинский экс-министр заявил о деградации страны
02:47Лавров и Блинкен обсудили возможности сотрудничества России и США
02:39Эксперт объяснил причины сбоев в работе криптобирж
02:18Лавров оценил итоги встречи с Блинкеном
02:17Эксперт рассказал, как могут прочитать вашу переписку в Telegram
02:09Суд огласит приговор "московскому отравителю" Сабанову
02:09Россиянам назвали два правила выбора клубники
02:05ХАМАС заявил о ракетном ударе по израильским авиабазам
02:02Встреча Лаврова и Блинкена завершилась
01:35Тимур Бекмамбетов снимет мультфильм "Ходжа Насреддин"
01:33Названа главная опасность головной боли
01:30Жители сектора Газа рассказали, что находятся в постоянном страхе
01:26"Роскосмос" сэкономит на спутниках наблюдения при создании "Сферы"
01:23Мосгордума повысила штрафы за правонарушения в области землепользования
01:20Блинкен: США продолжат выступать против "Северного потока — 2"
01:17США разрешили хранить вакцину Pfizer до месяца в обычном холодильнике
01:17Развеян миф о новом штрафе для водителей с начала лета
01:06Блинкен: в интересах США приостановить санкции против Nord Stream 2
00:43Минэнерго исключило рост цен на топливо на АЗС из-за волатильности в опте
00:39Глава SolarWinds: хакеры могли проникнуть в систему компании в 2019 году
Лента новостейМолния