https://ria.ru/20210522/vaktsina-1733420701.html

"Вектор" вышел на производство миллиона доз вакцины "ЭпиВакКорона" в месяц

"Вектор" вышел на производство миллиона доз вакцины "ЭпиВакКорона" в месяц - РИА Новости, 22.05.2021

"Вектор" вышел на производство миллиона доз вакцины "ЭпиВакКорона" в месяц

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "Вектор" в апреле вышел на производство своей вакцины против коронавируса "ЭпиВакКорона" в объеме... РИА Новости, 22.05.2021

2021-05-22T08:16

2021-05-22T08:16

2021-05-22T08:17

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НОВОСИБИРСК, 22 мая – РИА Новости. Государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "Вектор" в апреле вышел на производство своей вакцины против коронавируса "ЭпиВакКорона" в объеме одного миллиона доз, масштабирование продолжается, сообщил в субботу гендиректор центра Ринат Максютов."Если год назад весной наши производственные возможности составляли всего около 3 тысяч доз в месяц, а в конце прошлого года мы вышли уже на 20 тысяч доз, то в феврале-марте текущего года это уже было 500 тысяч доз ежемесячно. В апреле выпущено уже более одного миллиона и процесс масштабирования продолжается", - сказал он в ходе марафона "Новое знание".Максютов рассказал, что вакцина "ЭпиВакКорона" была зарегистрирована 13 октября 2020 года, а после пострегистрационных исследований на добровольцах старше 60 лет с 3 марта она была допущена к использованию на лицах старше 18 лет без ограничений."В настоящее время проводятся многоцентровые клинические исследования на трех тысячах добровольцев", - сказал Максютов.Марафон "Новое знание" стартовал в четверг в Москве, параллельно он проходит в Санкт-Петербурге, Сочи, Казани, Нижнем Новгороде, Владивостоке, Калининграде и Новосибирске. Программа форума охватывает следующие направления: знание, история и культура, спорт, IT, индустрия и промышленность, наука и технологии. По данным организаторов, в ходе марафона выступят около 150 спикеров, одним из которых стал американский миллиардер, глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск.

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