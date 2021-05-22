"Вектор" вышел на производство миллиона доз вакцины "ЭпиВакКорона" в месяц
08:16 22.05.2021 (обновлено: 08:17 22.05.2021)
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкПартия вакцины "ЭпиВакКорона" для профилактики COVID-19 на аптечном складе в Волгограде
НОВОСИБИРСК, 22 мая – РИА Новости. Государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "Вектор" в апреле вышел на производство своей вакцины против коронавируса "ЭпиВакКорона" в объеме одного миллиона доз, масштабирование продолжается, сообщил в субботу гендиректор центра Ринат Максютов.
"Если год назад весной наши производственные возможности составляли всего около 3 тысяч доз в месяц, а в конце прошлого года мы вышли уже на 20 тысяч доз, то в феврале-марте текущего года это уже было 500 тысяч доз ежемесячно. В апреле выпущено уже более одного миллиона и процесс масштабирования продолжается", - сказал он в ходе марафона "Новое знание".
Максютов рассказал, что вакцина "ЭпиВакКорона" была зарегистрирована 13 октября 2020 года, а после пострегистрационных исследований на добровольцах старше 60 лет с 3 марта она была допущена к использованию на лицах старше 18 лет без ограничений.
"В настоящее время проводятся многоцентровые клинические исследования на трех тысячах добровольцев", - сказал Максютов.
Марафон "Новое знание" стартовал в четверг в Москве, параллельно он проходит в Санкт-Петербурге, Сочи, Казани, Нижнем Новгороде, Владивостоке, Калининграде и Новосибирске. Программа форума охватывает следующие направления: знание, история и культура, спорт, IT, индустрия и промышленность, наука и технологии. По данным организаторов, в ходе марафона выступят около 150 спикеров, одним из которых стал американский миллиардер, глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск.