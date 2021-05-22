Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20210522/rak-1733304556.html
Главный онколог Минздрава рассказал, как не пропустить у себя рак
Главный онколог Минздрава рассказал, как не пропустить у себя рак - РИА Новости, 22.05.2021
Главный онколог Минздрава рассказал, как не пропустить у себя рак
Более 90 процентов пациентов, у которых рак обнаруживают на ранних стадиях, благополучно излечиваются и много лет живут в состоянии ремиссии. К сожалению,... РИА Новости, 22.05.2021
2021-05-22T08:00
2021-05-22T09:43
наука
россия
биология
онкология
рак
андрей каприн
здоровье
российская академия наук
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733108610_0:77:3366:1970_1920x0_80_0_0_804efd6e7d642c6314eab7e4b5771737.jpg
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости, Альфия Еникеева. Более 90 процентов пациентов, у которых рак обнаруживают на ранних стадиях, благополучно излечиваются и много лет живут в состоянии ремиссии. К сожалению, зачастую опасное заболевание диагностируют слишком поздно. Главный внештатный онколог Минздрава России, генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн рассказал РИА Новости, какими видами рака чаще всего болеют, почему важно внедрять массовые скрининги населения и как вовремя обнаружить у себя злокачественную опухоль. Интервью взято в рамках Московского онкологического форума, который прошел в Москве 20 и 21 мая.— Андрей Дмитриевич, в одном из интервью вы подчеркнули, что лучше всего лечится ранний рак. Какова в России ситуация с диагностированием онкологических заболеваний в самом начале их развития?— Действительно, чем раньше выявлена опухоль, тем больше шансов на успех. В случае некоторых локализаций нам удается излечивать до 95 процентов пациентов на ранних стадиях. Но для этого необходимы профилактика, массовые скрининги и хорошо отлаженная работа онкологической службы на всех уровнях. В этом направлении мы очень хорошо двигались до 2019 года.Мы получили неплохие результаты по диспансеризации. В частности, снизили возраст первого скрининга по раку молочной железы до 40 лет. Так только у японцев и у нас. Плюс добавили к обязательным популяционным скринингам семь локализаций. Всемирная организация здравоохранения рекомендует только три: рак шейки матки, молочной железы и колоректальный рак. Это доказанные экономически выгодные формы скрининга, ведь всегда легче предотвратить, чем лечить болезнь на запущенной стадии.В результате к концу 2019-го в стране было 436 случаев рака на сто тысяч населения, что приблизило нас ко многим европейским странам. Заболеваемость выросла, но мы за это никого ругать не будем. Важнее ориентироваться на контингент наблюдаемых пациентов. К тому же сократилась одногодичная летальность. Я считаю, это важный фактор, и в мире его отслеживаем только мы.Все шло хорошо, и вдруг мы получаем ковид. Пандемия сильно пошатнула системы здравоохранения практически везде, но мы выстояли. Мы не снизили онкологическую помощь, не закрыли ни один диспансер. Хотя, естественно, потеряли около 20 процентов скринингов.— Означает ли это, что станет больше пациентов с раком, обнаруженным на поздних стадиях, с метастазами?— Во всех странах так будет. Вопрос только, как долго это продлится.— Многих онкологических пациентов волнует, можно ли прививаться от коронавируса?— Тут мы пока ссылаемся на международные рекомендации: за три месяца до специального лечения и через три месяца после него больной может вакцинироваться. Это такая четкая ремиссия онкологического процесса.Но мы сейчас обсуждаем с Центром имени Гамалеи и Центром имени Чумакова совместные испытания их вакцин на онкологических пациентах. Конечно, возьмем сложных больных. Лист ожидания уже составили.— Какие виды онкологических заболеваний чаще всего ловят на ранних стадиях?— Это те, которые мы отслеживаем по массовым скринингам: рак молочной железы, предстательной железы, кожи. Причем последний наиболее распространен в России. Также на третьем месте у нас колоректальный рак — и в мужской, и в женской популяциях.— На что человеку стоит обратить внимание, чтобы не пропустить у себя рак на первой и второй стадии, когда практически нет симптомов?— На сайтах главных онкологов и Минздрава в таблицах указаны возрастные рамки скринингов (подробный перечень, в частности, представлен в приложении к приказу Министерства здравоохранения от 13 марта 2019 г. № 124н "Об утверждении порядка проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения". — Прим. ред.). Вот если их все вовремя проходить, то шанс пропустить начало онкологического заболевания очень невысок.— Скрининги многих пугают, особенно если речь идет, например, о колоноскопии. Когда появится простой анализ — скажем, по слюне или крови?— К этому уже идут многие страны. Есть очень многообещающие достижения. Нам предлагали подобные тесты из Южной Кореи и Германии. Они выявляют в физиологических жидкостях специфический белок, выделяемый опухолевыми клетками. По идее, это облегчит раннюю диагностику, но, конечно, еще нужны клинические исследования.— Как будет развиваться в России в ближайшие пять-десять лет ситуация с раковыми заболеваниями?— Думаю, мы наконец нормализуем программы скринингов, будем четко проводить выборку людей для них. Затем упорядочим схемы движения вплоть до часов — когда именно тот или иной пациент должен попасть к определенному специалисту.Плюс нам нужны собственные радионуклидные препараты, радиофармакология. Мы — ядерная держава и должны выпускать их десятками, а не заниматься туризмом, как это происходит сейчас, когда мы отправляем сырье и получаем обратно просто упакованные препараты.Надеюсь, появится еще больше возможностей для лечения офф-лейбл. Что это такое? Допустим, больной проходит терапию в любом региональном онкодиспансере. И в какой-то момент становится понятно, что все курсы лечения уже исчерпаны. Это значит, что нужны молекулярно-генетические исследования. И если они показывают определенный пул опухолевых клеток, который не характерен для локализации данной опухоли, или ее дифференцировка вдруг изменилась, то схему лечения пересматривают. Наша задача упростить этот путь, чтобы пациент как можно быстрее попал в онкологический институт, после того как у него заподозрили химио- и радиорезистентность.Ну и, конечно, мы будем лучше учить онкологов. Кстати, в этом нам отчасти посодействовал COVID-19. Во время пандемии широко использовались программы удаленных телеконсультаций. А они совершенно точно помогают врачам, особенно в регионах. Каждый такой телеконсилиум — отличная школа.— В России ожидается рост выживаемости онкологических пациентов?— Стопроцентно, даже несмотря на ковид, но какие-то цифры назвать пока не готов. Потому что ковид — дело неблагодарное, непонятно, сколько он продлится. Также выживаемость пациентов зависит от того, сможем ли мы уговорить наших молодых врачей работать в регионах, создать им хорошие социально-бытовые условия. Еще, конечно, важен и уровень образования населения.Онкология — это такая специальность, которая нуждается в спокойном, поступательном и планомерном движении. Тогда все получится. И мы готовы работать в этом направлении.
https://ria.ru/20210520/rak-1733121822.html
https://ria.ru/20210131/rak-1595409438.html
https://ria.ru/20210415/rak-1728395332.html
https://ria.ru/20210415/mozg-1728301674.html
россия
германия
южная корея
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733108610_326:138:2871:2047_1920x0_80_0_0_4412ca7933be5fb141c70fc0b4455c7e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, биология, онкология, рак, андрей каприн, здоровье, российская академия наук, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), германия, южная корея, общество

Главный онколог Минздрава рассказал, как не пропустить у себя рак

08:00 22.05.2021 (обновлено: 09:43 22.05.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГенеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава России, директор МНИОИ им. П.А. Герцена, главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн во время пресс-подхода на первом Московском международном онкологический форуме
Генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава России, директор МНИОИ им. П.А. Герцена, главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн во время пресс-подхода на первом Московском международном онкологический форуме - РИА Новости, 1920, 22.05.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости, Альфия Еникеева. Более 90 процентов пациентов, у которых рак обнаруживают на ранних стадиях, благополучно излечиваются и много лет живут в состоянии ремиссии. К сожалению, зачастую опасное заболевание диагностируют слишком поздно. Главный внештатный онколог Минздрава России, генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн рассказал РИА Новости, какими видами рака чаще всего болеют, почему важно внедрять массовые скрининги населения и как вовремя обнаружить у себя злокачественную опухоль. Интервью взято в рамках Московского онкологического форума, который прошел в Москве 20 и 21 мая.
— Андрей Дмитриевич, в одном из интервью вы подчеркнули, что лучше всего лечится ранний рак. Какова в России ситуация с диагностированием онкологических заболеваний в самом начале их развития?
— Действительно, чем раньше выявлена опухоль, тем больше шансов на успех. В случае некоторых локализаций нам удается излечивать до 95 процентов пациентов на ранних стадиях. Но для этого необходимы профилактика, массовые скрининги и хорошо отлаженная работа онкологической службы на всех уровнях. В этом направлении мы очень хорошо двигались до 2019 года.
Мы получили неплохие результаты по диспансеризации. В частности, снизили возраст первого скрининга по раку молочной железы до 40 лет. Так только у японцев и у нас. Плюс добавили к обязательным популяционным скринингам семь локализаций. Всемирная организация здравоохранения рекомендует только три: рак шейки матки, молочной железы и колоректальный рак. Это доказанные экономически выгодные формы скрининга, ведь всегда легче предотвратить, чем лечить болезнь на запущенной стадии.
В результате к концу 2019-го в стране было 436 случаев рака на сто тысяч населения, что приблизило нас ко многим европейским странам. Заболеваемость выросла, но мы за это никого ругать не будем. Важнее ориентироваться на контингент наблюдаемых пациентов. К тому же сократилась одногодичная летальность. Я считаю, это важный фактор, и в мире его отслеживаем только мы.
Рак - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
20 мая, 13:24
Онколог Минздрава рассказал, у кого выше риск заболеть раком
Все шло хорошо, и вдруг мы получаем ковид. Пандемия сильно пошатнула системы здравоохранения практически везде, но мы выстояли. Мы не снизили онкологическую помощь, не закрыли ни один диспансер. Хотя, естественно, потеряли около 20 процентов скринингов.
— Означает ли это, что станет больше пациентов с раком, обнаруженным на поздних стадиях, с метастазами?
— Во всех странах так будет. Вопрос только, как долго это продлится.
— Многих онкологических пациентов волнует, можно ли прививаться от коронавируса?
— Тут мы пока ссылаемся на международные рекомендации: за три месяца до специального лечения и через три месяца после него больной может вакцинироваться. Это такая четкая ремиссия онкологического процесса.
Но мы сейчас обсуждаем с Центром имени Гамалеи и Центром имени Чумакова совместные испытания их вакцин на онкологических пациентах. Конечно, возьмем сложных больных. Лист ожидания уже составили.
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГенеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава России, директор МНИОИ имени П. А. Герцена, главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн во время пресс-подхода на первом Московском международном онкологическом форуме
Генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава России, директор МНИОИ им. П.А. Герцена, главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн во время пресс-подхода на первом Московском международном онкологический форуме - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава России, директор МНИОИ имени П. А. Герцена, главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн во время пресс-подхода на первом Московском международном онкологическом форуме
— Какие виды онкологических заболеваний чаще всего ловят на ранних стадиях?
— Это те, которые мы отслеживаем по массовым скринингам: рак молочной железы, предстательной железы, кожи. Причем последний наиболее распространен в России. Также на третьем месте у нас колоректальный рак — и в мужской, и в женской популяциях.
— На что человеку стоит обратить внимание, чтобы не пропустить у себя рак на первой и второй стадии, когда практически нет симптомов?
— На сайтах главных онкологов и Минздрава в таблицах указаны возрастные рамки скринингов (подробный перечень, в частности, представлен в приложении к приказу Министерства здравоохранения от 13 марта 2019 г. № 124н "Об утверждении порядка проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения". — Прим. ред.). Вот если их все вовремя проходить, то шанс пропустить начало онкологического заболевания очень невысок.
Пациент проходит обследование с помощью аппарата магнитно-резонансной томографии в центре радиохирургии НИИ СП имени Н. В. Склифосовского в Москве - РИА Новости, 1920, 31.01.2021
31 января, 20:50
Онколог назвал самые распространенные виды рака у мужчин и женщин
— Скрининги многих пугают, особенно если речь идет, например, о колоноскопии. Когда появится простой анализ — скажем, по слюне или крови?
— К этому уже идут многие страны. Есть очень многообещающие достижения. Нам предлагали подобные тесты из Южной Кореи и Германии. Они выявляют в физиологических жидкостях специфический белок, выделяемый опухолевыми клетками. По идее, это облегчит раннюю диагностику, но, конечно, еще нужны клинические исследования.
— Как будет развиваться в России в ближайшие пять-десять лет ситуация с раковыми заболеваниями?
— Думаю, мы наконец нормализуем программы скринингов, будем четко проводить выборку людей для них. Затем упорядочим схемы движения вплоть до часов — когда именно тот или иной пациент должен попасть к определенному специалисту.
Плюс нам нужны собственные радионуклидные препараты, радиофармакология. Мы — ядерная держава и должны выпускать их десятками, а не заниматься туризмом, как это происходит сейчас, когда мы отправляем сырье и получаем обратно просто упакованные препараты.
Раковая клетка 3D - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
15 апреля, 13:35Наука
Найден белок, предотвращающий рак
Надеюсь, появится еще больше возможностей для лечения офф-лейбл. Что это такое? Допустим, больной проходит терапию в любом региональном онкодиспансере. И в какой-то момент становится понятно, что все курсы лечения уже исчерпаны. Это значит, что нужны молекулярно-генетические исследования. И если они показывают определенный пул опухолевых клеток, который не характерен для локализации данной опухоли, или ее дифференцировка вдруг изменилась, то схему лечения пересматривают. Наша задача упростить этот путь, чтобы пациент как можно быстрее попал в онкологический институт, после того как у него заподозрили химио- и радиорезистентность.
Ну и, конечно, мы будем лучше учить онкологов. Кстати, в этом нам отчасти посодействовал COVID-19. Во время пандемии широко использовались программы удаленных телеконсультаций. А они совершенно точно помогают врачам, особенно в регионах. Каждый такой телеконсилиум — отличная школа.
Раковые клетки - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
15 апреля, 03:15Наука
Ученые обнаружили "горячие точки" в мозге, указывающие на признаки рака
— В России ожидается рост выживаемости онкологических пациентов?
— Стопроцентно, даже несмотря на ковид, но какие-то цифры назвать пока не готов. Потому что ковид — дело неблагодарное, непонятно, сколько он продлится. Также выживаемость пациентов зависит от того, сможем ли мы уговорить наших молодых врачей работать в регионах, создать им хорошие социально-бытовые условия. Еще, конечно, важен и уровень образования населения.
Онкология — это такая специальность, которая нуждается в спокойном, поступательном и планомерном движении. Тогда все получится. И мы готовы работать в этом направлении.
 
НаукаРоссиябиологияОнкологияракАндрей КапринЗдоровьеРоссийская академия наукМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)ГерманияЮжная КореяОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:45Манижа обратилась к проголосовавшим за нее на Евровидении зрителям
02:34Итальянская группа прокомментировала свою победу на Евровидении
02:25Украинский генерал пожаловался на недоверие российских военных
02:25Александр Рыбак прокомментировал выступление Манижи на Евровидении
02:17Психиатр предупредил о главном признаке гипноза по телефону
02:13Диетолог объяснила резкую тягу к сладкому или соленому
02:10Манижа прокомментировала свое выступление в финале Евровидения
01:50Манижа заняла девятое место на Евровидении-2021
01:48Евровидение-2021 выиграла итальянская группа Maneskin
01:39Названы причины появления аллергии у детей
01:35Virgin Galactic заявила о третьем успешном полете корабля VSS Unity
01:30Россия отдала Молдавии 12 баллов на Евровидении
01:21Эксперт назвал признаки банка, который вот-вот лопнет
01:03На ультрамарафоне в Китае 16 человек погибли из-за плохой погоды
00:40Лидеры стран ЕС планируют обсудить новые антироссийские санкции
00:05Движение на МКАД, где столкнулись три автомобиля, восстановлено
00:04Все участники Евровидения завершили выступления
23:42Болгарский торговец оружием рассказал, что хранили на складе во Врбетице
23:30В Ингушетии в ДТП погибли два человека
23:09В Тель-Авиве проходит многотысячный митинг в поддержку мира
Лента новостейМолния