https://ria.ru/20210522/petrushka-1733414737.html

Юрист рассказал дачникам о запрете на петрушку

Юрист рассказал дачникам о запрете на петрушку - РИА Новости, 22.05.2021

Юрист рассказал дачникам о запрете на петрушку

Сама петрушка под запрет не попадает, а вот семена петрушки кудрявой включены в СанПиН "Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых... РИА Новости, 22.05.2021

2021-05-22T02:17

2021-05-22T02:17

2021-05-22T02:17

россия

общество

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МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Сама петрушка под запрет не попадает, а вот семена петрушки кудрявой включены в СанПиН "Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов". При этом выращивать и употреблять зелень в пищу можно абсолютно законно, рассказал агентству "Прайм" правозащитник, председатель коллегии адвокатов "Корчаго и Партнеры" Евгений Корчаго.За культивацию семян с целью получения наркотического масла – если это будет доказано - полагается ответственность в соответствии со ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это штраф до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до трех месяцев. Возможно и наказание в виде обязательных работ сроком до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительных работ на срок до двух лет. Не исключено ограничение или лишение свободы, заключил Корчаго.

https://ria.ru/20210309/zelen-1600394897.html

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2021

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россия, общество