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Юрист рассказал дачникам о запрете на петрушку
Юрист рассказал дачникам о запрете на петрушку - РИА Новости, 22.05.2021
Юрист рассказал дачникам о запрете на петрушку
Сама петрушка под запрет не попадает, а вот семена петрушки кудрявой включены в СанПиН "Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых... РИА Новости, 22.05.2021
2021-05-22T02:17
2021-05-22T02:17
россия
общество
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МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Сама петрушка под запрет не попадает, а вот семена петрушки кудрявой включены в СанПиН "Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов". При этом выращивать и употреблять зелень в пищу можно абсолютно законно, рассказал агентству "Прайм" правозащитник, председатель коллегии адвокатов "Корчаго и Партнеры" Евгений Корчаго.За культивацию семян с целью получения наркотического масла – если это будет доказано - полагается ответственность в соответствии со ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это штраф до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до трех месяцев. Возможно и наказание в виде обязательных работ сроком до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительных работ на срок до двух лет. Не исключено ограничение или лишение свободы, заключил Корчаго.
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россия, общество

Юрист рассказал дачникам о запрете на петрушку

02:17 22.05.2021
 
© Flickr / Jed SundwallПетрушка
Петрушка - РИА Новости, 1920, 22.05.2021
© Flickr / Jed Sundwall
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МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Сама петрушка под запрет не попадает, а вот семена петрушки кудрявой включены в СанПиН "Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов". При этом выращивать и употреблять зелень в пищу можно абсолютно законно, рассказал агентству "Прайм" правозащитник, председатель коллегии адвокатов "Корчаго и Партнеры" Евгений Корчаго.
"В список запрещенных растений включены только семена петрушки, из которых можно приготовить опасное для здоровья человека масло", - пояснил он.
За культивацию семян с целью получения наркотического масла – если это будет доказано - полагается ответственность в соответствии со ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Это штраф до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до трех месяцев. Возможно и наказание в виде обязательных работ сроком до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительных работ на срок до двух лет. Не исключено ограничение или лишение свободы, заключил Корчаго.
Петрушку режем крупно - тонкая нарезка здесь неуместна - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
9 марта, 04:11
В Роспотребнадзоре рассказали о возможной опасности свежей зелени
 
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