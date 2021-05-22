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Эксперт прокомментировал выявленные в Сирии недочеты у российского оружия
Эксперт прокомментировал выявленные в Сирии недочеты у российского оружия - РИА Новости, 23.05.2021
Эксперт прокомментировал выявленные в Сирии недочеты у российского оружия
Военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко считает естественным процессом то, что испытать в реальных условиях войны и... РИА Новости, 23.05.2021
2021-05-22T14:24
2021-05-23T00:01
россия
игорь коротченко
сергей шойгу
сирия
безопасность
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко считает естественным процессом то, что испытать в реальных условиях войны и выявить недочеты российского оружия помогла операция в Сирии, и призвал спокойно относиться к этому.В пятницу в рамках марафона "Новое знание" министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу заявил, что операция в Сирии преподнесла "неприятные неожиданности", так как прошедшее госиспытания и принятое на вооружение российское оружие "таковым по сути своей не является". Он сказал, что в результате почти полтора десятка образцов были сняты с вооружения, уточнив, что это касается комплексов связи, радиоэлектронной борьбы, разведки и ударных комплексов."Война проверяет оружие на практике, в реальных боях, а не в пригодных условиях. Это естественный процесс, его не стоит драматизировать", — сказал Коротченко РИА Новости.По его словам, операция в Сирии еще раз показала, что часть российских вооружений нуждается в модернизации и адаптации к современным условиям, что в итоге и было сделано."По результатам боевого применения и эксплуатации был сделан вывод о том, что ряд систем не соответствуют требованиям современной военной техники, а по целому ряду были проведены доработки для того, чтобы привести в соответствие то оружие, которое эксплуатируется, для потребностей реального ведения боевых действий", — добавил эксперт.
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россия, игорь коротченко, сергей шойгу, сирия, безопасность

Эксперт прокомментировал выявленные в Сирии недочеты у российского оружия

14:24 22.05.2021 (обновлено: 00:01 23.05.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкФлаг РФ в Сирии
Флаг РФ в Сирии - РИА Новости, 1920, 22.05.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко считает естественным процессом то, что испытать в реальных условиях войны и выявить недочеты российского оружия помогла операция в Сирии, и призвал спокойно относиться к этому.
В пятницу в рамках марафона "Новое знание" министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу заявил, что операция в Сирии преподнесла "неприятные неожиданности", так как прошедшее госиспытания и принятое на вооружение российское оружие "таковым по сути своей не является". Он сказал, что в результате почти полтора десятка образцов были сняты с вооружения, уточнив, что это касается комплексов связи, радиоэлектронной борьбы, разведки и ударных комплексов.
"Война проверяет оружие на практике, в реальных боях, а не в пригодных условиях. Это естественный процесс, его не стоит драматизировать", — сказал Коротченко РИА Новости.
По его словам, операция в Сирии еще раз показала, что часть российских вооружений нуждается в модернизации и адаптации к современным условиям, что в итоге и было сделано.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
21 мая, 17:33Война в Сирии
Шойгу рассказал о неприятных неожиданностях с оружием в Сирии
"По результатам боевого применения и эксплуатации был сделан вывод о том, что ряд систем не соответствуют требованиям современной военной техники, а по целому ряду были проведены доработки для того, чтобы привести в соответствие то оружие, которое эксплуатируется, для потребностей реального ведения боевых действий", — добавил эксперт.
 
РоссияИгорь КоротченкоСергей ШойгуСирияБезопасность
 
 
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