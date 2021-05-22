https://ria.ru/20210522/oruzhie-1733452228.html

Эксперт прокомментировал выявленные в Сирии недочеты у российского оружия

Эксперт прокомментировал выявленные в Сирии недочеты у российского оружия - РИА Новости, 23.05.2021

Эксперт прокомментировал выявленные в Сирии недочеты у российского оружия

Военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко считает естественным процессом то, что испытать в реальных условиях войны и... РИА Новости, 23.05.2021

2021-05-22T14:24

2021-05-22T14:24

2021-05-23T00:01

россия

игорь коротченко

сергей шойгу

сирия

безопасность

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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко считает естественным процессом то, что испытать в реальных условиях войны и выявить недочеты российского оружия помогла операция в Сирии, и призвал спокойно относиться к этому.В пятницу в рамках марафона "Новое знание" министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу заявил, что операция в Сирии преподнесла "неприятные неожиданности", так как прошедшее госиспытания и принятое на вооружение российское оружие "таковым по сути своей не является". Он сказал, что в результате почти полтора десятка образцов были сняты с вооружения, уточнив, что это касается комплексов связи, радиоэлектронной борьбы, разведки и ударных комплексов."Война проверяет оружие на практике, в реальных боях, а не в пригодных условиях. Это естественный процесс, его не стоит драматизировать", — сказал Коротченко РИА Новости.По его словам, операция в Сирии еще раз показала, что часть российских вооружений нуждается в модернизации и адаптации к современным условиям, что в итоге и было сделано."По результатам боевого применения и эксплуатации был сделан вывод о том, что ряд систем не соответствуют требованиям современной военной техники, а по целому ряду были проведены доработки для того, чтобы привести в соответствие то оружие, которое эксплуатируется, для потребностей реального ведения боевых действий", — добавил эксперт.

https://ria.ru/20210521/oruzhie-1733347128.html

россия

сирия

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россия, игорь коротченко, сергей шойгу, сирия, безопасность