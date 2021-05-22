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На Украине заявили о циничном отношении Европы к обидам Зеленского
На Украине заявили о циничном отношении Европы к обидам Зеленского - РИА Новости, 22.05.2021
На Украине заявили о циничном отношении Европы к обидам Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский обижается на Европу из-за недостаточного уровня поддержки в конфликте с Россией, а там к этому относятся цинично. Такое... РИА Новости, 22.05.2021
2021-05-22T02:21
2021-05-22T02:21
россия
ситуация на украине
северный поток — 2
евросоюз
владимир зеленский
в мире
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский обижается на Европу из-за недостаточного уровня поддержки в конфликте с Россией, а там к этому относятся цинично. Такое мнение высказал в эфире телеканала "Наш" директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.Ранее Зеленский в ходе пресс-конференции заявил, что надеется на увеличение поддержки официального Киева со стороны президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Ангелы Меркель, а также выразил мнение, что отказ США от санкций против проекта "Северный поток — 2" будет проигрышем Соединенных Штатов и лично президента Джо Байдена."Он (Зеленский – ред.) рассчитывал на совсем другой уровень поддержки хотя бы времен Петра Порошенко, а этого уровня поддержки нет, и из-за этого он должен быть более осторожным и сдержанным в отношении той же России сегодня. А там (в Европе – Прим. ред.) его слова воспринимают не эмоционально, а рационально, считают непрофессионализмом в политике. Это очень циничные люди", - сказал эксперт.В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. При этом занимавший пост еврокомиссара по политике соседства и расширению Евросоюза Йоханнес Хан до этого заявлял, что говорить о членстве Украины в организации в ближайшие годы нереалистично, а Киев должен сконцентрироваться на имплементации соглашения об ассоциации с ЕС.
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россия, ситуация на украине, северный поток — 2, евросоюз, владимир зеленский, в мире

На Украине заявили о циничном отношении Европы к обидам Зеленского

02:21 22.05.2021
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода "Антонов"
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода Антонов - РИА Новости, 1920, 22.05.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский обижается на Европу из-за недостаточного уровня поддержки в конфликте с Россией, а там к этому относятся цинично. Такое мнение высказал в эфире телеканала "Наш" директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.
Ранее Зеленский в ходе пресс-конференции заявил, что надеется на увеличение поддержки официального Киева со стороны президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Ангелы Меркель, а также выразил мнение, что отказ США от санкций против проекта "Северный поток — 2" будет проигрышем Соединенных Штатов и лично президента Джо Байдена.
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"Он (Зеленский – ред.) рассчитывал на совсем другой уровень поддержки хотя бы времен Петра Порошенко, а этого уровня поддержки нет, и из-за этого он должен быть более осторожным и сдержанным в отношении той же России сегодня. А там (в Европе – Прим. ред.) его слова воспринимают не эмоционально, а рационально, считают непрофессионализмом в политике. Это очень циничные люди", - сказал эксперт.
В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. При этом занимавший пост еврокомиссара по политике соседства и расширению Евросоюза Йоханнес Хан до этого заявлял, что говорить о членстве Украины в организации в ближайшие годы нереалистично, а Киев должен сконцентрироваться на имплементации соглашения об ассоциации с ЕС.
 
РоссияСитуация на УкраинеСеверный поток — 2ЕвросоюзВладимир ЗеленскийВ мире
 
 
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