https://ria.ru/20210522/obida-1733415030.html

На Украине заявили о циничном отношении Европы к обидам Зеленского

На Украине заявили о циничном отношении Европы к обидам Зеленского - РИА Новости, 22.05.2021

На Украине заявили о циничном отношении Европы к обидам Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский обижается на Европу из-за недостаточного уровня поддержки в конфликте с Россией, а там к этому относятся цинично. Такое... РИА Новости, 22.05.2021

2021-05-22T02:21

2021-05-22T02:21

2021-05-22T02:21

россия

ситуация на украине

северный поток — 2

евросоюз

владимир зеленский

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733173655_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8ceb543db0285bbf42eac5c6a9ced2d6.jpg

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский обижается на Европу из-за недостаточного уровня поддержки в конфликте с Россией, а там к этому относятся цинично. Такое мнение высказал в эфире телеканала "Наш" директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.Ранее Зеленский в ходе пресс-конференции заявил, что надеется на увеличение поддержки официального Киева со стороны президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Ангелы Меркель, а также выразил мнение, что отказ США от санкций против проекта "Северный поток — 2" будет проигрышем Соединенных Штатов и лично президента Джо Байдена."Он (Зеленский – ред.) рассчитывал на совсем другой уровень поддержки хотя бы времен Петра Порошенко, а этого уровня поддержки нет, и из-за этого он должен быть более осторожным и сдержанным в отношении той же России сегодня. А там (в Европе – Прим. ред.) его слова воспринимают не эмоционально, а рационально, считают непрофессионализмом в политике. Это очень циничные люди", - сказал эксперт.В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. При этом занимавший пост еврокомиссара по политике соседства и расширению Евросоюза Йоханнес Хан до этого заявлял, что говорить о членстве Украины в организации в ближайшие годы нереалистично, а Киев должен сконцентрироваться на имплементации соглашения об ассоциации с ЕС.

https://ria.ru/20210518/voyna-1732732339.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ситуация на украине, северный поток — 2, евросоюз, владимир зеленский, в мире