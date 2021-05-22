Депутат Госдумы пожаловалась на нарушения при праймериз ЕР
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Депутат Госдумы, кандидат на участие в праймериз "Единой России" Ирина Гусева направила жалобу о якобы использовании административного ресурса против нее, запретах для встреч с избирателями и приоритетном доступе оппонента по одномандатному округу к ведению агитационной кампании, рассказали в пресс-службе партии.
"В ходе выездного заседания в Волгограде была рассмотрена жалоба депутата Госдумы Ирины Гусевой. Действующий депутат сообщила, что на территории региона против нее якобы используется административный ресурс. Она направила в федеральный оргкомитет проведения процедуры жалобу о том, что ее оппонент по Волжскому одномандатному округу имеет приоритетный доступ к ведению агитационной кампании", - говорится в сообщении.
По словам депутата, руководителей муниципальных и бюджетных учреждений якобы принуждали голосовать за конкретного кандидата, также были сняты баннеры, запрещались встречи с избирателями.
"Просим кандидатов в связи с возникшей ситуацией до завершения процедуры сообщать обо всех возможных нарушениях в региональный оргкомитет... Если поступающие жалобы будут удовлетворены или будут подрывать уверенность в объективности результатов предварительного голосования, федеральный оргкомитет будет вынужден принять решение об отмене результатов голосования по Волжскому округу", - сказал член федерального оргкомитета, руководитель рабочей группы по рассмотрению жалоб Максим Жаворонков, которого цитирует пресс-служба.
Отмечается, что в Волгоградской области предварительное голосование "Единой России" пройдет по смешанной системе и 30 мая избиратели будут иметь возможность проголосовать очно, в этот день будет открыто 297 участков.
Процедура пройдет с 24 по 30 мая электронно по всей стране. В ее основе – технология блокчейн, которая позволяет обеспечить анонимность и легитимность голосования. Накануне голосования, 23 мая, состоится процедура разделения электронных "ключей" шифрования. Части "ключа" будут переданы на ответственное хранение нескольким членам федерального оргкомитета, который наполовину состоит из представителей общественности. В момент завершения процедуры они будут соединены, после чего начнется подсчет голосов.