https://ria.ru/20210522/miting-1733491614.html

В Тель-Авиве проходит многотысячный митинг в поддержку мира

В Тель-Авиве проходит многотысячный митинг в поддержку мира - РИА Новости, 22.05.2021

В Тель-Авиве проходит многотысячный митинг в поддержку мира

Многотысячный митинг в поддержку мира и палестино-еврейского партнёрства проходит в центре Тель-Авива, сообщила правозащитная организация "Шалом ахшав",... РИА Новости, 22.05.2021

2021-05-22T23:09

2021-05-22T23:09

2021-05-22T23:09

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израиль

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ТЕЛЬ-АВИВ, 22 мая - РИА Новости. Многотысячный митинг в поддержку мира и палестино-еврейского партнёрства проходит в центре Тель-Авива, сообщила правозащитная организация "Шалом ахшав", выступающая за мирное разрешение палестино-израильского конфликта."Прямо сейчас в Тель-Авиве тысячи из нас громко заявляют: "Да" - равенству, "Да" - палестинско-еврейскому партнерству, "Да" - миру", - говорится в сообщении правозащитников в официальном Twitter.Полиция назвать точное число участников затруднилась. "У нас нет никаких сведений, так как там наблюдается полный порядок", - ответил на запрос РИА Новости официальный представитель полиции Израиля Михаил Зингерман.Израильские СМИ сообщают, что на площади перед театром "Габима" в центре Тель-Авива собрались несколько тысяч человек. Перед собравшимися выступили писатель Давид Гроссман, политики, представляющие левые и арабские партии Израиля. Митингующие призывали к заключению полноценного мира с палестинцами.

https://radiosputnik.ria.ru/20210521/mid-1733261408.html

https://ria.ru/20210521/peremirie-1733297789.html

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тель-авив, израиль, в мире