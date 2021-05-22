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В Тель-Авиве проходит многотысячный митинг в поддержку мира
В Тель-Авиве проходит многотысячный митинг в поддержку мира - РИА Новости, 22.05.2021
В Тель-Авиве проходит многотысячный митинг в поддержку мира
Многотысячный митинг в поддержку мира и палестино-еврейского партнёрства проходит в центре Тель-Авива, сообщила правозащитная организация "Шалом ахшав",... РИА Новости, 22.05.2021
2021-05-22T23:09
2021-05-22T23:09
тель-авив
израиль
в мире
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ТЕЛЬ-АВИВ, 22 мая - РИА Новости. Многотысячный митинг в поддержку мира и палестино-еврейского партнёрства проходит в центре Тель-Авива, сообщила правозащитная организация "Шалом ахшав", выступающая за мирное разрешение палестино-израильского конфликта."Прямо сейчас в Тель-Авиве тысячи из нас громко заявляют: "Да" - равенству, "Да" - палестинско-еврейскому партнерству, "Да" - миру", - говорится в сообщении правозащитников в официальном Twitter.Полиция назвать точное число участников затруднилась. "У нас нет никаких сведений, так как там наблюдается полный порядок", - ответил на запрос РИА Новости официальный представитель полиции Израиля Михаил Зингерман.Израильские СМИ сообщают, что на площади перед театром "Габима" в центре Тель-Авива собрались несколько тысяч человек. Перед собравшимися выступили писатель Давид Гроссман, политики, представляющие левые и арабские партии Израиля. Митингующие призывали к заключению полноценного мира с палестинцами.
https://radiosputnik.ria.ru/20210521/mid-1733261408.html
https://ria.ru/20210521/peremirie-1733297789.html
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тель-авив, израиль, в мире

В Тель-Авиве проходит многотысячный митинг в поддержку мира

23:09 22.05.2021
 
© РИА Новости / Светлана БаеваТель-Авив
Тель-Авив - РИА Новости, 1920, 22.05.2021
© РИА Новости / Светлана Баева
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 22 мая - РИА Новости. Многотысячный митинг в поддержку мира и палестино-еврейского партнёрства проходит в центре Тель-Авива, сообщила правозащитная организация "Шалом ахшав", выступающая за мирное разрешение палестино-израильского конфликта.
"Прямо сейчас в Тель-Авиве тысячи из нас громко заявляют: "Да" - равенству, "Да" - палестинско-еврейскому партнерству, "Да" - миру", - говорится в сообщении правозащитников в официальном Twitter.
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Полиция назвать точное число участников затруднилась. "У нас нет никаких сведений, так как там наблюдается полный порядок", - ответил на запрос РИА Новости официальный представитель полиции Израиля Михаил Зингерман.
Израильские СМИ сообщают, что на площади перед театром "Габима" в центре Тель-Авива собрались несколько тысяч человек. Перед собравшимися выступили писатель Давид Гроссман, политики, представляющие левые и арабские партии Израиля. Митингующие призывали к заключению полноценного мира с палестинцами.
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