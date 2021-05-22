Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210522/mishustin-1733439744.html
Мишустин рассказал о самолете МС-21
Мишустин рассказал о самолете МС-21 - РИА Новости, 22.05.2021
Мишустин рассказал о самолете МС-21
Ничего подобного самолету МС-21 у конкурентов России не будет в ближайшее время, сейчас он проходит испытания, но скоро начнет перевозить пассажиров, сообщил... РИА Новости, 22.05.2021
2021-05-22T12:06
2021-05-22T15:30
россия
владимир воробьев
юго-восточная азия
александр иноземцев
михаил мишустин
аэрофлот
уральский федеральный университет
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/0f/1589270669_0:237:3072:1965_1920x0_80_0_0_4570b6ebad246040fe359b52fd849286.jpg
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Ничего подобного самолету МС-21 у конкурентов России не будет в ближайшее время, сейчас он проходит испытания, но скоро начнет перевозить пассажиров, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая на форуме "Новое знание".МС-21 — ближне- и среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения. Первый полет совершил в 2017 году. Первым эксплуатантом нового воздушного судна, предположительно, станет "Аэрофлот"."Советский Союз был одним из мировых лидеров самолетостроения. Но после распада Союза авиапром оказался в кризисе. И только в начале 2000-х годов началось его возрождение. Наша страна смогла преодолеть сложности, и самолет МС-21 — наглядное тому подтверждение. Построена по-настоящему хорошая машина, лучшая среди пассажирских лайнеров этого класса. Впервые в мире для самолетов такой вместимости применено композитное крыло", — сказал Мишустин.Он добавил, что это крыло разработали и выпускают в России, конструкторы внедрили и запатентовали уникальную технологию вакуумной инфузии, которая используется для производства силовой основы крыла."Кроме того, у МС-21 самый широкий в своем классе фюзеляж, а это означает дополнительный комфорт для пассажиров. Ничего подобного у наших конкурентов не будет в ближайшее время точно", — добавил премьер.Мишустин добавил, что в этом заслуга большого коллектива корпорации "Иркут", главного конструктора Константина Поповича."Сегодня МС-21 проходит испытания и уже совсем скоро начнет перевозить пассажиров", — заверил Мишустин.Премьер также рассказал, что устанавливаемый на самолет двигатель ПД-14 разработан под руководством конструктора Александра Иноземцева."Это подтверждает, что у нас по-прежнему самая сильная инженерная школа. Сегодня у российских инженеров есть большие возможности для реализации своей технологической мечты — поддержка государства, в том числе через гранты для молодых ученых, систему госзаказов, а также тесное сотрудничество с бизнесом. Поэтому смело идите в науку, у этой сферы большие перспективы", — заявил он.Мишустин также в качестве примера уникальных достижений привел атомный ледокол "Арктика", у истоков создания которого стоял ученый-атомщик и судостроитель, главный конструктор бюро "Айсберг" Владимир Воробьев. "Россия до сих пор единственная страна в мире, которая смогла создать свой атомный ледокольный флот. Мы лидируем в освоении арктических территорий. Раскрываем потенциал и преимущества Северного морского пути — самого короткого маршрута из Юго-Восточной Азии в Европу", — добавил премьер.Мишустин также рассказал о прорывных идеях студентов. "Прежде всего речь идет о технологиях на основе искусственного интеллекта. Например, те же самые беспилотники. Сегодня их разрабатывают и обычные студенты, такие как Станислав Воронов, который создал дрон для диагностики и ремонта линий электропередачи, чтобы этот процесс был безопасным для человека. А между прочим, Станислав еще даже не успел окончить вуз — Уральский федеральный университет. И это одна из первых его работ", — сказал он.Мишустин также привел в пример создание роботов, которые могут определять и сортировать мусор, и роботов-помощников. "Все эти молодые перспективные ребята, о которых я сегодня говорил, создают будущее. Их достойные примеры вдохновляют. Уверен, что у них впереди еще много великих открытий и достижений, которыми мы будем гордиться", — сказал он.
https://ria.ru/20201215/samolet-1589261525.html
https://ria.ru/20201215/polet-1589255413.html
https://ria.ru/20200617/1573040573.html
россия
юго-восточная азия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/0f/1589270669_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_a067f42245b5ab8e0b704841c82a6081.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, владимир воробьев, юго-восточная азия, александр иноземцев, михаил мишустин, аэрофлот, уральский федеральный университет, экономика

Мишустин рассказал о самолете МС-21

12:06 22.05.2021 (обновлено: 15:30 22.05.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСамолет МС-21-310, оснащенный новыми российскими двигателями ПД-14, взлетает с аэродрома Иркутского авиационного завода
Самолет МС-21-310, оснащенный новыми российскими двигателями ПД-14, взлетает с аэродрома Иркутского авиационного завода - РИА Новости, 1920, 22.05.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Ничего подобного самолету МС-21 у конкурентов России не будет в ближайшее время, сейчас он проходит испытания, но скоро начнет перевозить пассажиров, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая на форуме "Новое знание".
МС-21 — ближне- и среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения. Первый полет совершил в 2017 году. Первым эксплуатантом нового воздушного судна, предположительно, станет "Аэрофлот".
Первый самолет МС-21-310 с двигателями ПД-14 - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
15 декабря 2020, 09:56
Вице-премьер Борисов назвал конкурентные преимущества самолета МС-21
"Советский Союз был одним из мировых лидеров самолетостроения. Но после распада Союза авиапром оказался в кризисе. И только в начале 2000-х годов началось его возрождение. Наша страна смогла преодолеть сложности, и самолет МС-21 — наглядное тому подтверждение. Построена по-настоящему хорошая машина, лучшая среди пассажирских лайнеров этого класса. Впервые в мире для самолетов такой вместимости применено композитное крыло", — сказал Мишустин.
Он добавил, что это крыло разработали и выпускают в России, конструкторы внедрили и запатентовали уникальную технологию вакуумной инфузии, которая используется для производства силовой основы крыла.

"Однако это требовало импортных материалов, поставка которых из-за санкций была прекращена. Мы за короткое время начали производить аналогичные материалы самостоятельно. А зарубежные компании потеряли российский рынок сбыта", — сказал Мишустин.

"Кроме того, у МС-21 самый широкий в своем классе фюзеляж, а это означает дополнительный комфорт для пассажиров. Ничего подобного у наших конкурентов не будет в ближайшее время точно", — добавил премьер.
Первый полет МС-21-310 с новыми российскими двигателями - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
15 декабря 2020, 09:13
Опубликовано видео первого полета самолета МС-21 с двигателями ПД-14
Мишустин добавил, что в этом заслуга большого коллектива корпорации "Иркут", главного конструктора Константина Поповича.
"Сегодня МС-21 проходит испытания и уже совсем скоро начнет перевозить пассажиров", — заверил Мишустин.
Премьер также рассказал, что устанавливаемый на самолет двигатель ПД-14 разработан под руководством конструктора Александра Иноземцева.
"Это подтверждает, что у нас по-прежнему самая сильная инженерная школа. Сегодня у российских инженеров есть большие возможности для реализации своей технологической мечты — поддержка государства, в том числе через гранты для молодых ученых, систему госзаказов, а также тесное сотрудничество с бизнесом. Поэтому смело идите в науку, у этой сферы большие перспективы", — заявил он.
Мишустин также в качестве примера уникальных достижений привел атомный ледокол "Арктика", у истоков создания которого стоял ученый-атомщик и судостроитель, главный конструктор бюро "Айсберг" Владимир Воробьев. "Россия до сих пор единственная страна в мире, которая смогла создать свой атомный ледокольный флот. Мы лидируем в освоении арктических территорий. Раскрываем потенциал и преимущества Северного морского пути — самого короткого маршрута из Юго-Восточной Азии в Европу", — добавил премьер.
Мишустин также рассказал о прорывных идеях студентов. "Прежде всего речь идет о технологиях на основе искусственного интеллекта. Например, те же самые беспилотники. Сегодня их разрабатывают и обычные студенты, такие как Станислав Воронов, который создал дрон для диагностики и ремонта линий электропередачи, чтобы этот процесс был безопасным для человека. А между прочим, Станислав еще даже не успел окончить вуз — Уральский федеральный университет. И это одна из первых его работ", — сказал он.
Мишустин также привел в пример создание роботов, которые могут определять и сортировать мусор, и роботов-помощников. "Все эти молодые перспективные ребята, о которых я сегодня говорил, создают будущее. Их достойные примеры вдохновляют. Уверен, что у них впереди еще много великих открытий и достижений, которыми мы будем гордиться", — сказал он.
Летчик-испытатель корпорации Иркут Олег Мутовин - РИА Новости, 1920, 17.06.2020
17 июня 2020, 08:34
Летчик рассказал об испытаниях самолета МС-21
 
РоссияВладимир ВоробьевЮго-Восточная АзияАлександр ИноземцевМихаил МишустинАэрофлотУральский федеральный университетЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:45Манижа поблагодарила проголосовавших за нее на Евровидении зрителей
02:34Итальянская группа прокомментировала свою победу на Евровидении
02:25Украинский генерал пожаловался на недоверие российских военных
02:25Александр Рыбак прокомментировал выступление Манижи на Евровидении
02:17Психиатр предупредил о главном признаке гипноза по телефону
02:13Диетолог объяснила резкую тягу к сладкому или соленому
02:10Манижа прокомментировала свое выступление в финале Евровидения
01:50Манижа заняла девятое место на Евровидении-2021
01:48Евровидение-2021 выиграла итальянская группа Maneskin
01:39Названы причины появления аллергии у детей
01:35Virgin Galactic заявила о третьем успешном полете корабля VSS Unity
01:30Россия отдала Молдавии 12 баллов на Евровидении
01:21Эксперт назвал признаки банка, который вот-вот лопнет
01:03На ультрамарафоне в Китае 16 человек погибли из-за плохой погоды
00:40Лидеры стран ЕС планируют обсудить новые антироссийские санкции
00:05Движение на МКАД, где столкнулись три автомобиля, восстановлено
00:04Все участники Евровидения завершили выступления
23:42Болгарский торговец оружием рассказал, что хранили на складе во Врбетице
23:30В Ингушетии в ДТП погибли два человека
23:09В Тель-Авиве проходит многотысячный митинг в поддержку мира
Лента новостейМолния