https://ria.ru/20210522/mishustin-1733439744.html

Мишустин рассказал о самолете МС-21

Мишустин рассказал о самолете МС-21 - РИА Новости, 22.05.2021

Мишустин рассказал о самолете МС-21

Ничего подобного самолету МС-21 у конкурентов России не будет в ближайшее время, сейчас он проходит испытания, но скоро начнет перевозить пассажиров, сообщил... РИА Новости, 22.05.2021

2021-05-22T12:06

2021-05-22T12:06

2021-05-22T15:30

россия

владимир воробьев

юго-восточная азия

александр иноземцев

михаил мишустин

аэрофлот

уральский федеральный университет

экономика

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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Ничего подобного самолету МС-21 у конкурентов России не будет в ближайшее время, сейчас он проходит испытания, но скоро начнет перевозить пассажиров, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая на форуме "Новое знание".МС-21 — ближне- и среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения. Первый полет совершил в 2017 году. Первым эксплуатантом нового воздушного судна, предположительно, станет "Аэрофлот"."Советский Союз был одним из мировых лидеров самолетостроения. Но после распада Союза авиапром оказался в кризисе. И только в начале 2000-х годов началось его возрождение. Наша страна смогла преодолеть сложности, и самолет МС-21 — наглядное тому подтверждение. Построена по-настоящему хорошая машина, лучшая среди пассажирских лайнеров этого класса. Впервые в мире для самолетов такой вместимости применено композитное крыло", — сказал Мишустин.Он добавил, что это крыло разработали и выпускают в России, конструкторы внедрили и запатентовали уникальную технологию вакуумной инфузии, которая используется для производства силовой основы крыла."Кроме того, у МС-21 самый широкий в своем классе фюзеляж, а это означает дополнительный комфорт для пассажиров. Ничего подобного у наших конкурентов не будет в ближайшее время точно", — добавил премьер.Мишустин добавил, что в этом заслуга большого коллектива корпорации "Иркут", главного конструктора Константина Поповича."Сегодня МС-21 проходит испытания и уже совсем скоро начнет перевозить пассажиров", — заверил Мишустин.Премьер также рассказал, что устанавливаемый на самолет двигатель ПД-14 разработан под руководством конструктора Александра Иноземцева."Это подтверждает, что у нас по-прежнему самая сильная инженерная школа. Сегодня у российских инженеров есть большие возможности для реализации своей технологической мечты — поддержка государства, в том числе через гранты для молодых ученых, систему госзаказов, а также тесное сотрудничество с бизнесом. Поэтому смело идите в науку, у этой сферы большие перспективы", — заявил он.Мишустин также в качестве примера уникальных достижений привел атомный ледокол "Арктика", у истоков создания которого стоял ученый-атомщик и судостроитель, главный конструктор бюро "Айсберг" Владимир Воробьев. "Россия до сих пор единственная страна в мире, которая смогла создать свой атомный ледокольный флот. Мы лидируем в освоении арктических территорий. Раскрываем потенциал и преимущества Северного морского пути — самого короткого маршрута из Юго-Восточной Азии в Европу", — добавил премьер.Мишустин также рассказал о прорывных идеях студентов. "Прежде всего речь идет о технологиях на основе искусственного интеллекта. Например, те же самые беспилотники. Сегодня их разрабатывают и обычные студенты, такие как Станислав Воронов, который создал дрон для диагностики и ремонта линий электропередачи, чтобы этот процесс был безопасным для человека. А между прочим, Станислав еще даже не успел окончить вуз — Уральский федеральный университет. И это одна из первых его работ", — сказал он.Мишустин также привел в пример создание роботов, которые могут определять и сортировать мусор, и роботов-помощников. "Все эти молодые перспективные ребята, о которых я сегодня говорил, создают будущее. Их достойные примеры вдохновляют. Уверен, что у них впереди еще много великих открытий и достижений, которыми мы будем гордиться", — сказал он.

https://ria.ru/20201215/samolet-1589261525.html

https://ria.ru/20201215/polet-1589255413.html

https://ria.ru/20200617/1573040573.html

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россия, владимир воробьев, юго-восточная азия, александр иноземцев, михаил мишустин, аэрофлот, уральский федеральный университет, экономика