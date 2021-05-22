https://ria.ru/20210522/marafon-1733459107.html

Марафон "Новое знание" набрал около 20 миллионов просмотров

Марафон "Новое знание" набрал около 20 миллионов просмотров - РИА Новости, 22.05.2021

Марафон "Новое знание" набрал около 20 миллионов просмотров

Марафон "Новое знание" почти за трое суток собрал около 20 миллионов просмотров, заявил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей... РИА Новости, 22.05.2021

2021-05-22T15:44

2021-05-22T15:44

2021-05-22T16:16

россия

илон маск

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spacex

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москва

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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Марафон "Новое знание" почти за трое суток собрал около 20 миллионов просмотров, заявил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко."Мы ставили планку — попробовать "пробить" за три дня цифру в пять миллионов просмотров, <...> для серьезных лекций это очень много", — сказал он журналистам.Как отметил Кириенко, просветительский марафон теперь станет традиционным."По крайней мере, такой универсальный, которые затрагивает все темы, как минимум один раз в год будет проходить", — уточнил он.Марафон "Новое знание" стартовал в четверг в Москве, параллельно он пройдет в Санкт-Петербурге, Сочи, Казани, Нижнем Новгороде, Владивостоке, Калининграде и Новосибирске. Программа форума охватывает такие направления, как знание, история и культура, спорт, IT, индустрия и промышленность, наука и технологии.По данным организаторов, в ходе марафона выступят около 150 спикеров, одним из которых стал американский миллиардер, глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск.

https://ria.ru/20210522/forum-1733443006.html

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россия, илон маск, tesla motors, нижний новгород, spacex, сергей кириенко, москва, общество