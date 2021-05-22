В центре "Вектор" назвали число выявленных в России мутаций коронавируса
08:47 22.05.2021 (обновлено: 10:05 22.05.2021)
НОВОСИБИРСК, 22 мая — РИА Новости. Ученые в России выявили уже более 13 тысяч мутаций коронавируса, но большинство из них не значимы для эпидемического процесса, сообщил гендиректор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологий "Вектор" Ринат Максютов.
Он пояснил, что центр постоянно следит за изменчивостью коронавируса SARS-CoV-2, исследует геномы вариантов, вызывающих наибольшую озабоченность санитарных властей.
"На данный момент полных геномов в России определено уже 370 для британского штамма, 27 для южноафриканского варианта, десять для индийского", — сказал Максютов во время онлайн-марафона "Новое знание".
Каждый месяц все субъекты отправляют в Роспотребнадзор вирусные изоляты, геном этих образцов секвенируют. По словам руководителя центра, сейчас российские ученые определили более семи тысяч полных геномов нового коронавируса.
Каждый вирус имеет свой геном — уникальную специфическую последовательность ДНК или РНК. Коронавирус SARS-CoV-2 относится к группе РНК-вирусов, довольно сложный геном которых зашифрован в длинной молекуле рибонуклеиновой кислоты (РНК).
Когда вирус реплицируется, или воспроизводит копии самого себя, то иногда немного изменяется. Эти изменения называются мутациями.
Используя слово "штамм", ученые имеют в виду генетически отличную ветвь вируса, отличающуюся одной или несколькими мутациями от своего "родителя".
Чем больше вирусы циркулируют, тем больше они могут изменяться. Эти изменения иногда могут приводить к появлению варианта вируса, который лучше приспособлен к окружающей среде по сравнению с исходным вирусом. Такой процесс изменения и отбора успешных вариантов называется эволюцией вируса.
Некоторые мутации могут приводить к изменениям характерных особенностей вируса, таких как механизм передачи вируса (например, он может распространяться быстрее) или степень тяжести вызываемого им заболевания (к примеру, он может вызывать более тяжелое заболевание).
В том случае, если штамм SARS-CoV-2 отличается повышенной заразностью (легкость передачи), более тяжелым течением болезни или повышенной сопротивляемостью антителам, лекарствам и вакцинам, ВОЗ переводит штамм вируса в категорию "предмет озабоченности". В настоящее время в эту категорию ВОЗ зачислила штаммы, впервые обнаруженные в Англии, ЮАР, Бразилии и Индии.