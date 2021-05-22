https://ria.ru/20210522/koronavirus-1733421931.html

В центре "Вектор" назвали число выявленных в России мутаций коронавируса

В центре "Вектор" назвали число выявленных в России мутаций коронавируса - РИА Новости, 22.05.2021

В центре "Вектор" назвали число выявленных в России мутаций коронавируса

Ученые в России выявили уже более 13 тысяч мутаций коронавируса, но большинство из них не значимы для эпидемического процесса, сообщил гендиректор... РИА Новости, 22.05.2021

2021-05-22T08:47

2021-05-22T08:47

2021-05-22T10:05

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НОВОСИБИРСК, 22 мая — РИА Новости. Ученые в России выявили уже более 13 тысяч мутаций коронавируса, но большинство из них не значимы для эпидемического процесса, сообщил гендиректор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологий "Вектор" Ринат Максютов.Он пояснил, что центр постоянно следит за изменчивостью коронавируса SARS-CoV-2, исследует геномы вариантов, вызывающих наибольшую озабоченность санитарных властей. "На данный момент полных геномов в России определено уже 370 для британского штамма, 27 для южноафриканского варианта, десять для индийского", — сказал Максютов во время онлайн-марафона "Новое знание".Каждый месяц все субъекты отправляют в Роспотребнадзор вирусные изоляты, геном этих образцов секвенируют. По словам руководителя центра, сейчас российские ученые определили более семи тысяч полных геномов нового коронавируса.Каждый вирус имеет свой геном — уникальную специфическую последовательность ДНК или РНК. Коронавирус SARS-CoV-2 относится к группе РНК-вирусов, довольно сложный геном которых зашифрован в длинной молекуле рибонуклеиновой кислоты (РНК).Когда вирус реплицируется, или воспроизводит копии самого себя, то иногда немного изменяется. Эти изменения называются мутациями.Используя слово "штамм", ученые имеют в виду генетически отличную ветвь вируса, отличающуюся одной или несколькими мутациями от своего "родителя".Чем больше вирусы циркулируют, тем больше они могут изменяться. Эти изменения иногда могут приводить к появлению варианта вируса, который лучше приспособлен к окружающей среде по сравнению с исходным вирусом. Такой процесс изменения и отбора успешных вариантов называется эволюцией вируса.Некоторые мутации могут приводить к изменениям характерных особенностей вируса, таких как механизм передачи вируса (например, он может распространяться быстрее) или степень тяжести вызываемого им заболевания (к примеру, он может вызывать более тяжелое заболевание).В том случае, если штамм SARS-CoV-2 отличается повышенной заразностью (легкость передачи), более тяжелым течением болезни или повышенной сопротивляемостью антителам, лекарствам и вакцинам, ВОЗ переводит штамм вируса в категорию "предмет озабоченности". В настоящее время в эту категорию ВОЗ зачислила штаммы, впервые обнаруженные в Англии, ЮАР, Бразилии и Индии.

https://ria.ru/20210520/mutatsii-1733217100.html

https://ria.ru/20210429/koronavirus-1730433123.html

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