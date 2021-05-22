https://ria.ru/20210522/kitay-1733467558.html

Китай выдвинул предложения по формированию сообщества здравоохранения

Китай выдвинул предложения по формированию сообщества здравоохранения - РИА Новости, 22.05.2021

Китай выдвинул предложения по формированию сообщества здравоохранения

РИА Новости, 22.05.2021

2021-05-22T17:20

2021-05-22T17:20

2021-05-22T17:20

россия-китай: главное

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МОСКВА, 22 мая - Проект "Россия-Китай: Главное". Председатель КНР Си Цзиньпин в пятницу принял участие в Глобальном саммите по вопросам здравоохранения в формате видеосвязи. Глава КНР выступил с речью на тему "Общими усилиями формировать сообщество единого здравоохранения человечества".Си Цзиньпин указал, что на протяжении последних полутора лет меняется эпидемиологическая ситуация, постоянно появляются новые мутации вируса. По всему миру продолжает расползаться эта серьезнейшая пандемия. Насущная задача мирового сообщества состоит в скорейшем преодолении эпидемии и обеспечении экономического роста. Участники G20 должны нести свою ответственность, обобщать успешный и негативный опыт, работать над устранением слабых звеньев и пробелов, чтобы укреплять способность и повышать уровень реагирования на чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения.Си Цзиньпин высказал свою позицию по этому вопросу.Во-первых, придерживаться принципа "народ превыше всего, жизнь превыше всего".Во-вторых, предпринимать научно обоснованные и комплексные меры реагирования.В-третьих, укреплять дух солидарности и сотрудничества для совместного преодоления текущих вызовов.В-четвертых, в справедливом и рациональном ключе устранять "иммунную яму".В-пятых, предпринимать меры по устранению причин и последствий в целях совершенствования системы управления.В поддержку скоординированных глобальных усилий в борьбе с COVID-19 Си Цзиньпин объявил о следующих решениях:- В ближайшие три года дополнительно выделить 3 миллиарда долларов для преодоления пандемии в развивающихся странах и восстановления их социально-экономического развития.- На основе уже поставленных 300 миллионов доз вакцин прилагать максимум усилий для увеличения поставок.- Поддерживать отечественных производителей вакцин в передаче технологий развивающимся странам и совместном производстве.- Заявив о поддержке отмены прав интеллектуальной собственности на вакцины, Китай выступает за скорейшее принятие решения ВТО и другими международными институтами.- Китай предлагает создать международный форум сотрудничества по вакцине, который позволит разным странам-разработчикам и производителям, предприятиям и заинтересованным сторонам обсуждать пути справедливого и рационального распределения вакцин.

https://ria.ru/20200423/1570452544.html

https://ria.ru/20200707/1573997900.html

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китай

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си цзиньпин, большая двадцатка, москва, китай, в мире