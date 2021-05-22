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Россия-Китай: Главное - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20210522/kitay-1733467558.html
Китай выдвинул предложения по формированию сообщества здравоохранения
Китай выдвинул предложения по формированию сообщества здравоохранения - РИА Новости, 22.05.2021
Китай выдвинул предложения по формированию сообщества здравоохранения
РИА Новости, 22.05.2021
2021-05-22T17:20
2021-05-22T17:20
россия-китай: главное
си цзиньпин
большая двадцатка
москва
китай
в мире
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МОСКВА, 22 мая - Проект "Россия-Китай: Главное". Председатель КНР Си Цзиньпин в пятницу принял участие в Глобальном саммите по вопросам здравоохранения в формате видеосвязи. Глава КНР выступил с речью на тему "Общими усилиями формировать сообщество единого здравоохранения человечества".Си Цзиньпин указал, что на протяжении последних полутора лет меняется эпидемиологическая ситуация, постоянно появляются новые мутации вируса. По всему миру продолжает расползаться эта серьезнейшая пандемия. Насущная задача мирового сообщества состоит в скорейшем преодолении эпидемии и обеспечении экономического роста. Участники G20 должны нести свою ответственность, обобщать успешный и негативный опыт, работать над устранением слабых звеньев и пробелов, чтобы укреплять способность и повышать уровень реагирования на чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения.Си Цзиньпин высказал свою позицию по этому вопросу.Во-первых, придерживаться принципа "народ превыше всего, жизнь превыше всего".Во-вторых, предпринимать научно обоснованные и комплексные меры реагирования.В-третьих, укреплять дух солидарности и сотрудничества для совместного преодоления текущих вызовов.В-четвертых, в справедливом и рациональном ключе устранять "иммунную яму".В-пятых, предпринимать меры по устранению причин и последствий в целях совершенствования системы управления.В поддержку скоординированных глобальных усилий в борьбе с COVID-19 Си Цзиньпин объявил о следующих решениях:- В ближайшие три года дополнительно выделить 3 миллиарда долларов для преодоления пандемии в развивающихся странах и восстановления их социально-экономического развития.- На основе уже поставленных 300 миллионов доз вакцин прилагать максимум усилий для увеличения поставок.- Поддерживать отечественных производителей вакцин в передаче технологий развивающимся странам и совместном производстве.- Заявив о поддержке отмены прав интеллектуальной собственности на вакцины, Китай выступает за скорейшее принятие решения ВТО и другими международными институтами.- Китай предлагает создать международный форум сотрудничества по вакцине, который позволит разным странам-разработчикам и производителям, предприятиям и заинтересованным сторонам обсуждать пути справедливого и рационального распределения вакцин.
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си цзиньпин, большая двадцатка, москва, китай, в мире

Китай выдвинул предложения по формированию сообщества здравоохранения

17:20 22.05.2021
 
© AP Photo / Roman Pilipey/PoolПредседатель КНР Си Цзиньпин во время заседания Всекитайского собрания народных представителей в Пекине
Председатель КНР Си Цзиньпин во время заседания Всекитайского собрания народных представителей в Пекине - РИА Новости, 1920, 22.05.2021
© AP Photo / Roman Pilipey/Pool
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мая - Проект "Россия-Китай: Главное". Председатель КНР Си Цзиньпин в пятницу принял участие в Глобальном саммите по вопросам здравоохранения в формате видеосвязи. Глава КНР выступил с речью на тему "Общими усилиями формировать сообщество единого здравоохранения человечества".
Си Цзиньпин указал, что на протяжении последних полутора лет меняется эпидемиологическая ситуация, постоянно появляются новые мутации вируса. По всему миру продолжает расползаться эта серьезнейшая пандемия. Насущная задача мирового сообщества состоит в скорейшем преодолении эпидемии и обеспечении экономического роста. Участники G20 должны нести свою ответственность, обобщать успешный и негативный опыт, работать над устранением слабых звеньев и пробелов, чтобы укреплять способность и повышать уровень реагирования на чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения.
Си Цзиньпин высказал свою позицию по этому вопросу.
Во-первых, придерживаться принципа "народ превыше всего, жизнь превыше всего".
Во-вторых, предпринимать научно обоснованные и комплексные меры реагирования.
В-третьих, укреплять дух солидарности и сотрудничества для совместного преодоления текущих вызовов.
В-четвертых, в справедливом и рациональном ключе устранять "иммунную яму".
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В-пятых, предпринимать меры по устранению причин и последствий в целях совершенствования системы управления.
В поддержку скоординированных глобальных усилий в борьбе с COVID-19 Си Цзиньпин объявил о следующих решениях:
- В ближайшие три года дополнительно выделить 3 миллиарда долларов для преодоления пандемии в развивающихся странах и восстановления их социально-экономического развития.
- На основе уже поставленных 300 миллионов доз вакцин прилагать максимум усилий для увеличения поставок.
- Поддерживать отечественных производителей вакцин в передаче технологий развивающимся странам и совместном производстве.
- Заявив о поддержке отмены прав интеллектуальной собственности на вакцины, Китай выступает за скорейшее принятие решения ВТО и другими международными институтами.
- Китай предлагает создать международный форум сотрудничества по вакцине, который позволит разным странам-разработчикам и производителям, предприятиям и заинтересованным сторонам обсуждать пути справедливого и рационального распределения вакцин.
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Россия-Китай: ГлавноеСи ЦзиньпинБольшая двадцаткаМоскваКитайВ мире
 
 
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