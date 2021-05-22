Патриарх Кирилл напомнил о "бессовестном" вывозе святынь крестоносцами
13:22 22.05.2021 (обновлено: 13:24 22.05.2021)
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл во время всенощного бдения накануне праздника Преображения Господня в Казанском кафедральном соборе в Санкт-Петербурге
"Захваты, которые получили наименование крестовых походов, приносили разорение на востоке, и в том числе - разорение святынь. Потому что рыцари не только обирали восток и увозили несметные сокровища, но и считали, что восток, избыточествующий святынями - а так было на самом деле - должен как бы этими святынями поделиться, и безо всякого зазрения совести увозили на запад мощи, святые иконы и другие святыни", - сказал он в проповеди в храме Христа Спасителя в субботу.
Таким же образом из Мир Ликийских, добавил он, были похищены и мощи святителя Николая - "не добровольно вывезены, а похищены, и даже никакими не рыцарями".
Поводом для установления дня перенесения мощей Николая Чудотворца из Мир (ныне - окрестности турецкого города Демре) в Бари послужила их кража в XI веке итальянскими купцами. Те вскрыли его гробницу, отобрав мощи у монахов силой, и перевезли на свою родину.
"А почему же мы прославляем тогда этот день, причем прославляем только мы, русские православные люди?... Через это перемещение мощей святителя Николая они оказались спасены от множества других страшных политических пертурбаций, от разорения, которое принесло этим землям столкновение с исламским миром. И вообще трудно представить, что было бы с этой святыней, если бы, несомненно, по воле Божией они не были перемещены с Востока в град Барский", - добавил патриарх.