https://ria.ru/20210522/kirill-1733446423.html

Патриарх Кирилл напомнил о "бессовестном" вывозе святынь крестоносцами

Патриарх Кирилл напомнил о "бессовестном" вывозе святынь крестоносцами - РИА Новости, 22.05.2021

Патриарх Кирилл напомнил о "бессовестном" вывозе святынь крестоносцами

Крестоносцы в Средние века считали, что христианский восток должен делиться с западом святынями, и поэтому бессовестно вывозили их на запад. Об этом Патриарх... РИА Новости, 22.05.2021

2021-05-22T13:22

2021-05-22T13:22

2021-05-22T13:24

религия и мировоззрение

религия

николай чудотворец

патриарх кирилл (владимир гундяев)

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Крестоносцы в Средние века считали, что христианский восток должен делиться с западом святынями, и поэтому бессовестно вывозили их на запад. Об этом Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал в проповеди в день перенесения мощей Николая Чудотворца в Бари.Таким же образом из Мир Ликийских, добавил он, были похищены и мощи святителя Николая - "не добровольно вывезены, а похищены, и даже никакими не рыцарями".Поводом для установления дня перенесения мощей Николая Чудотворца из Мир (ныне - окрестности турецкого города Демре) в Бари послужила их кража в XI веке итальянскими купцами. Те вскрыли его гробницу, отобрав мощи у монахов силой, и перевезли на свою родину."А почему же мы прославляем тогда этот день, причем прославляем только мы, русские православные люди?... Через это перемещение мощей святителя Николая они оказались спасены от множества других страшных политических пертурбаций, от разорения, которое принесло этим землям столкновение с исламским миром. И вообще трудно представить, что было бы с этой святыней, если бы, несомненно, по воле Божией они не были перемещены с Востока в град Барский", - добавил патриарх.

https://ria.ru/20210521/chudotvorets-1733373295.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, николай чудотворец, патриарх кирилл (владимир гундяев)