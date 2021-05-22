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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210522/kirill-1733446423.html
Патриарх Кирилл напомнил о "бессовестном" вывозе святынь крестоносцами
Патриарх Кирилл напомнил о "бессовестном" вывозе святынь крестоносцами - РИА Новости, 22.05.2021
Патриарх Кирилл напомнил о "бессовестном" вывозе святынь крестоносцами
Крестоносцы в Средние века считали, что христианский восток должен делиться с западом святынями, и поэтому бессовестно вывозили их на запад. Об этом Патриарх... РИА Новости, 22.05.2021
2021-05-22T13:22
2021-05-22T13:24
религия и мировоззрение
религия
николай чудотворец
патриарх кирилл (владимир гундяев)
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Крестоносцы в Средние века считали, что христианский восток должен делиться с западом святынями, и поэтому бессовестно вывозили их на запад. Об этом Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал в проповеди в день перенесения мощей Николая Чудотворца в Бари.Таким же образом из Мир Ликийских, добавил он, были похищены и мощи святителя Николая - "не добровольно вывезены, а похищены, и даже никакими не рыцарями".Поводом для установления дня перенесения мощей Николая Чудотворца из Мир (ныне - окрестности турецкого города Демре) в Бари послужила их кража в XI веке итальянскими купцами. Те вскрыли его гробницу, отобрав мощи у монахов силой, и перевезли на свою родину."А почему же мы прославляем тогда этот день, причем прославляем только мы, русские православные люди?... Через это перемещение мощей святителя Николая они оказались спасены от множества других страшных политических пертурбаций, от разорения, которое принесло этим землям столкновение с исламским миром. И вообще трудно представить, что было бы с этой святыней, если бы, несомненно, по воле Божией они не были перемещены с Востока в град Барский", - добавил патриарх.
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религия, николай чудотворец, патриарх кирилл (владимир гундяев)

Патриарх Кирилл напомнил о "бессовестном" вывозе святынь крестоносцами

13:22 22.05.2021 (обновлено: 13:24 22.05.2021)
 
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл во время всенощного бдения накануне праздника Преображения Господня в Казанском кафедральном соборе в Санкт-Петербурге
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время всенощного бдения накануне праздника Преображения Господня в Казанском кафедральном соборе в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 22.05.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Крестоносцы в Средние века считали, что христианский восток должен делиться с западом святынями, и поэтому бессовестно вывозили их на запад. Об этом Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал в проповеди в день перенесения мощей Николая Чудотворца в Бари.
"Захваты, которые получили наименование крестовых походов, приносили разорение на востоке, и в том числе - разорение святынь. Потому что рыцари не только обирали восток и увозили несметные сокровища, но и считали, что восток, избыточествующий святынями - а так было на самом деле - должен как бы этими святынями поделиться, и безо всякого зазрения совести увозили на запад мощи, святые иконы и другие святыни", - сказал он в проповеди в храме Христа Спасителя в субботу.
Таким же образом из Мир Ликийских, добавил он, были похищены и мощи святителя Николая - "не добровольно вывезены, а похищены, и даже никакими не рыцарями".
Поводом для установления дня перенесения мощей Николая Чудотворца из Мир (ныне - окрестности турецкого города Демре) в Бари послужила их кража в XI веке итальянскими купцами. Те вскрыли его гробницу, отобрав мощи у монахов силой, и перевезли на свою родину.
Икона Святого Николая Чудотворца - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
Вчера, 18:00Религия и мировоззрение
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"А почему же мы прославляем тогда этот день, причем прославляем только мы, русские православные люди?... Через это перемещение мощей святителя Николая они оказались спасены от множества других страшных политических пертурбаций, от разорения, которое принесло этим землям столкновение с исламским миром. И вообще трудно представить, что было бы с этой святыней, если бы, несомненно, по воле Божией они не были перемещены с Востока в град Барский", - добавил патриарх.
 
Религия и мировоззрениеРелигияНиколай ЧудотворецПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)
 
 
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