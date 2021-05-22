https://ria.ru/20210522/kazn-1733448202.html

Мишонова призвала подумать об отмене моратория на казнь для педофилов

Мишонова призвала подумать об отмене моратория на казнь для педофилов - РИА Новости, 22.05.2021

Мишонова призвала подумать об отмене моратория на казнь для педофилов

Для педофилов нужно отменить мораторий на смертную казнь, или хотя бы подумать о том, чтобы они сидели пожизненно, а их труд использовался на благо общества,... РИА Новости, 22.05.2021

2021-05-22T13:35

2021-05-22T13:35

2021-05-22T15:28

ксения мишонова

нижегородская область

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/16/1733445372_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_83c169d0078f74a0a69c36b36af34094.jpg

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Для педофилов нужно отменить мораторий на смертную казнь, или хотя бы подумать о том, чтобы они сидели пожизненно, а их труд использовался на благо общества, рассказала в интервью РИА Новости детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова.Ранее Ксения Мишонова в своём Telegram-канале "Осторожно! Дети" репостнула сообщение о поимке убийцы 12-летней Анастасии из Нижегородской области, им оказался ранее неоднократно судимый за изнасилования педофил. В сообщении содержался призыв к введению смертной казни для педофилов."Надо подумать о том, чтобы отменить мораторий на смертную казнь для педофилов, если это невозможно сейчас и общество к этому не готово… По крайней мере надо подумать о том, чтобы они сидели пожизненно, а их силу и труд использовать на благо общества. Я за то чтобы они не выходили, потому что почти в 100% случаев случается рецидив. Это вылечить невозможно. И каждый раз мы понимаем, что выходит человек, который настроен на то, чтобы совершить очередное преступление", - сказала Мишонова.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20210409/proisshestviya-1727523271.html

нижегородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"Надо подумать о том, чтобы отменить мораторий на смертную казнь для педофилов" – Мишонова Подмосковный детский омбудсмен Мишонова в интервью РИА Новости рассказала о возможной отмене моратория на смертную казнь для педофилов 2021-05-22T13:35 true PT0M43S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ксения мишонова, нижегородская область, общество