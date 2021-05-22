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Мишонова призвала подумать об отмене моратория на казнь для педофилов
Мишонова призвала подумать об отмене моратория на казнь для педофилов - РИА Новости, 22.05.2021
Мишонова призвала подумать об отмене моратория на казнь для педофилов
Для педофилов нужно отменить мораторий на смертную казнь, или хотя бы подумать о том, чтобы они сидели пожизненно, а их труд использовался на благо общества,... РИА Новости, 22.05.2021
2021-05-22T13:35
2021-05-22T13:35
2021-05-22T15:28
ксения мишонова
нижегородская область
общество
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Для педофилов нужно отменить мораторий на смертную казнь, или хотя бы подумать о том, чтобы они сидели пожизненно, а их труд использовался на благо общества, рассказала в интервью РИА Новости детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова.Ранее Ксения Мишонова в своём Telegram-канале "Осторожно! Дети" репостнула сообщение о поимке убийцы 12-летней Анастасии из Нижегородской области, им оказался ранее неоднократно судимый за изнасилования педофил. В сообщении содержался призыв к введению смертной казни для педофилов."Надо подумать о том, чтобы отменить мораторий на смертную казнь для педофилов, если это невозможно сейчас и общество к этому не готово… По крайней мере надо подумать о том, чтобы они сидели пожизненно, а их силу и труд использовать на благо общества. Я за то чтобы они не выходили, потому что почти в 100% случаев случается рецидив. Это вылечить невозможно. И каждый раз мы понимаем, что выходит человек, который настроен на то, чтобы совершить очередное преступление", - сказала Мишонова.Читайте полный текст интервью >>
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"Надо подумать о том, чтобы отменить мораторий на смертную казнь для педофилов" – Мишонова
Подмосковный детский омбудсмен Мишонова в интервью РИА Новости рассказала о возможной отмене моратория на смертную казнь для педофилов
2021-05-22T13:35
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ксения мишонова, нижегородская область, общество