https://ria.ru/20210522/intervyu-1733445547.html

YouTube заблокировал интервью Sputnik с критикой карантина во Франции

YouTube заблокировал интервью Sputnik с критикой карантина во Франции - РИА Новости, 22.05.2021

YouTube заблокировал интервью Sputnik с критикой карантина во Франции

Видеохостинг YouTube заблокировал интервью Sputnik France со специалистом в области нейронаук Идриссом Аберканом, который назвал третий карантин во Франции... РИА Новости, 22.05.2021

2021-05-22T13:12

2021-05-22T13:12

2021-05-22T15:44

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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Видеохостинг YouTube заблокировал интервью Sputnik France со специалистом в области нейронаук Идриссом Аберканом, который назвал третий карантин во Франции "санитарной диктатурой", сообщает агентство в Telegram-канале."YouTube заблокировал наше интервью с выдающимся специалистом в области нейронаук, который назвал третий карантин во Франции "санитарной диктатурой". Выходить из дома по пропуску — это вопиющее нарушение свобод, считает он. Ну а YouTube считает нарушением то, что мы опубликовали видео, в котором озвучено мнение, которое не соответствует официальной позиции властей", — говорится в сообщении.Отмечается, что это интервью на YouTube посмотрели 112 тысяч человек, оно доступно на сайте Sputnik France.В последние месяцы зарубежные платформы часто блокируют аккаунты российских СМИ. Так, Facebook без объяснения причин заблокировал аккаунт агентства Baltnews. В октябре 2020 года Twitter пометил материал телеканала RT о выборах в США как потенциально вводящий в заблуждение, а до этого удалил из поисковой выдачи аккаунт РИА Новости. Ранее таким же образом Twitter заблокировал профили RT и Sputnik.В МИД России назвали мракобесием препятствование работе российских СМИ в странах ЕС.

https://ria.ru/20210522/nalog-1733416741.html

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