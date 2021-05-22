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Дефицита красной икры не будет, заявили в Росрыболовстве
Дефицита красной икры не будет, заявили в Росрыболовстве - РИА Новости, 22.05.2021
Дефицита красной икры не будет, заявили в Росрыболовстве
Росрыболовство не прогнозирует дефицита икры в России: предстоящая лососевая путина позволит обеспечить рынок достаточным запасом продукции, сообщили РИА... РИА Новости, 22.05.2021
2021-05-22T14:56
2021-05-22T14:56
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
экономика
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости/Прайм. Росрыболовство не прогнозирует дефицита икры в России: предстоящая лососевая путина позволит обеспечить рынок достаточным запасом продукции, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росрыболовства, комментируя рост цен на красную икру в России."Дефицита красной икры на российском рынке не предвидится, так как предстоящая лососевая путина 2021 года, которая начнется 1 июня, позволит насытить рынок достаточным запасом свежей икры тихоокеанских лососей", - отметили в Росрыболовстве.Из данных Росстата следует, что стоимость красной икры в России в апреле 2021 года составила 4698 рублей за килограмм, что больше уровня апреля прошлого года на 29% - это также самый высокий уровень цены с 2000 года.Статистическое ведомство приводит данные о средних потребительских ценах на отечественную икру лососевых рыб за килограмм продукции. Длина временного ряда данных - с 2000 года по 2021 год. По сравнению с мартом текущего года красная икра в апреле подорожала на 1,4%. При этом непрерывный рост цен на икру наблюдается с июля прошлого года.
https://radiosputnik.ria.ru/20210522/ekonomika-1733450965.html
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россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), экономика

Дефицита красной икры не будет, заявили в Росрыболовстве

14:56 22.05.2021
 
© РИА Новости / Алексей Насыров / Перейти в фотобанкКрасная икра
Красная икра - РИА Новости, 1920, 22.05.2021
© РИА Новости / Алексей Насыров
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости/Прайм. Росрыболовство не прогнозирует дефицита икры в России: предстоящая лососевая путина позволит обеспечить рынок достаточным запасом продукции, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росрыболовства, комментируя рост цен на красную икру в России.
"Дефицита красной икры на российском рынке не предвидится, так как предстоящая лососевая путина 2021 года, которая начнется 1 июня, позволит насытить рынок достаточным запасом свежей икры тихоокеанских лососей", - отметили в Росрыболовстве.
Сотрудница рыбоперерабатывающего завода Ясный взвешивает расфасованную в консервные банки икру перед закаткой - РИА Новости, 1920, 22.05.2021
14:07В России
Цены на красную икру приблизились к максимуму за 10 лет в России
Из данных Росстата следует, что стоимость красной икры в России в апреле 2021 года составила 4698 рублей за килограмм, что больше уровня апреля прошлого года на 29% - это также самый высокий уровень цены с 2000 года.
Статистическое ведомство приводит данные о средних потребительских ценах на отечественную икру лососевых рыб за килограмм продукции. Длина временного ряда данных - с 2000 года по 2021 год. По сравнению с мартом текущего года красная икра в апреле подорожала на 1,4%. При этом непрерывный рост цен на икру наблюдается с июля прошлого года.
Красная икра - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
22 декабря 2020, 16:09Новый год—2021
Названа смертельная опасность красной икры
 
РоссияФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство)Экономика
 
 
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