https://ria.ru/20210522/ikra-1733454444.html

Дефицита красной икры не будет, заявили в Росрыболовстве

Дефицита красной икры не будет, заявили в Росрыболовстве - РИА Новости, 22.05.2021

Дефицита красной икры не будет, заявили в Росрыболовстве

Росрыболовство не прогнозирует дефицита икры в России: предстоящая лососевая путина позволит обеспечить рынок достаточным запасом продукции, сообщили РИА... РИА Новости, 22.05.2021

2021-05-22T14:56

2021-05-22T14:56

2021-05-22T14:56

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)

экономика

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости/Прайм. Росрыболовство не прогнозирует дефицита икры в России: предстоящая лососевая путина позволит обеспечить рынок достаточным запасом продукции, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росрыболовства, комментируя рост цен на красную икру в России."Дефицита красной икры на российском рынке не предвидится, так как предстоящая лососевая путина 2021 года, которая начнется 1 июня, позволит насытить рынок достаточным запасом свежей икры тихоокеанских лососей", - отметили в Росрыболовстве.Из данных Росстата следует, что стоимость красной икры в России в апреле 2021 года составила 4698 рублей за килограмм, что больше уровня апреля прошлого года на 29% - это также самый высокий уровень цены с 2000 года.Статистическое ведомство приводит данные о средних потребительских ценах на отечественную икру лососевых рыб за килограмм продукции. Длина временного ряда данных - с 2000 года по 2021 год. По сравнению с мартом текущего года красная икра в апреле подорожала на 1,4%. При этом непрерывный рост цен на икру наблюдается с июля прошлого года.

https://radiosputnik.ria.ru/20210522/ekonomika-1733450965.html

https://ria.ru/20201222/ikra-1590419685.html

россия

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россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), экономика