https://ria.ru/20210522/eynshteyn-1733415748.html

В США ушло с молотка рукописное письмо Эйнштейна с формулой E=mc2

В США ушло с молотка рукописное письмо Эйнштейна с формулой E=mc2 - РИА Новости, 22.05.2021

В США ушло с молотка рукописное письмо Эйнштейна с формулой E=mc2

Рукописное письмо физика-теоретика Альберта Эйнштейна, содержащее его формулу E=mc2, было продано на бостонском аукционе RR Auction за более чем 1,2 миллиона... РИА Новости, 22.05.2021

2021-05-22T03:16

2021-05-22T03:16

2021-05-22T03:19

rr auction

альберт эйнштейн

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/148272/08/1482720822_0:440:2294:1730_1920x0_80_0_0_7532f3f270f54ece6ecdc18d8a212ddd.jpg

ВАШИНГТОН, 21 мая - РИА Новости. Рукописное письмо физика-теоретика Альберта Эйнштейна, содержащее его формулу E=mc2, было продано на бостонском аукционе RR Auction за более чем 1,2 миллиона долларов, сообщается на сайте аукционного дома.Уточняется, что стартовая цена письма составляла около 400 тысяч долларов.Формула E=mc2, отражающая эквивалентность массы и энергии, является одной из самых известных физических формул в мире."На Ваш вопрос можно ответить исходя из формулы E=mc2 без какой-либо эрудиции", - такими словами начинается письмо Эйнштейна.Аукционный дом со ссылкой на работников архивов Калифорнийского технологического института и Еврейского университета в Иерусалиме, утверждает, что всего в мире известны лишь четыре копии этой формулы, написанные рукой Эйнштейна. Экземпляр, о котором идет речь, был представлен широкой публике впервые. Имя покупателя письма не сообщается.

https://ria.ru/20210513/eynshteyn-1732120400.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

rr auction, альберт эйнштейн, сша