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В США ушло с молотка рукописное письмо Эйнштейна с формулой E=mc2
В США ушло с молотка рукописное письмо Эйнштейна с формулой E=mc2 - РИА Новости, 22.05.2021
В США ушло с молотка рукописное письмо Эйнштейна с формулой E=mc2
Рукописное письмо физика-теоретика Альберта Эйнштейна, содержащее его формулу E=mc2, было продано на бостонском аукционе RR Auction за более чем 1,2 миллиона... РИА Новости, 22.05.2021
2021-05-22T03:16
2021-05-22T03:19
rr auction
альберт эйнштейн
сша
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ВАШИНГТОН, 21 мая - РИА Новости. Рукописное письмо физика-теоретика Альберта Эйнштейна, содержащее его формулу E=mc2, было продано на бостонском аукционе RR Auction за более чем 1,2 миллиона долларов, сообщается на сайте аукционного дома.Уточняется, что стартовая цена письма составляла около 400 тысяч долларов.Формула E=mc2, отражающая эквивалентность массы и энергии, является одной из самых известных физических формул в мире."На Ваш вопрос можно ответить исходя из формулы E=mc2 без какой-либо эрудиции", - такими словами начинается письмо Эйнштейна.Аукционный дом со ссылкой на работников архивов Калифорнийского технологического института и Еврейского университета в Иерусалиме, утверждает, что всего в мире известны лишь четыре копии этой формулы, написанные рукой Эйнштейна. Экземпляр, о котором идет речь, был представлен широкой публике впервые. Имя покупателя письма не сообщается.
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rr auction, альберт эйнштейн, сша

В США ушло с молотка рукописное письмо Эйнштейна с формулой E=mc2

03:16 22.05.2021 (обновлено: 03:19 22.05.2021)
 
© AP PhotoФизик-теоретик Альберт Эйнштейн
Физик-теоретик Альберт Эйнштейн - РИА Новости, 1920, 22.05.2021
© AP Photo
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 21 мая - РИА Новости. Рукописное письмо физика-теоретика Альберта Эйнштейна, содержащее его формулу E=mc2, было продано на бостонском аукционе RR Auction за более чем 1,2 миллиона долларов, сообщается на сайте аукционного дома.
Уточняется, что стартовая цена письма составляла около 400 тысяч долларов.
Формула E=mc2, отражающая эквивалентность массы и энергии, является одной из самых известных физических формул в мире.
"На Ваш вопрос можно ответить исходя из формулы E=mc2 без какой-либо эрудиции", - такими словами начинается письмо Эйнштейна.
Аукционный дом со ссылкой на работников архивов Калифорнийского технологического института и Еврейского университета в Иерусалиме, утверждает, что всего в мире известны лишь четыре копии этой формулы, написанные рукой Эйнштейна. Экземпляр, о котором идет речь, был представлен широкой публике впервые. Имя покупателя письма не сообщается.
Альберт Эйнштейн - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
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