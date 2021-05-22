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Детский омбудсмен Подмосковья рассказала про опасные для детей аниме
Детский омбудсмен Подмосковья рассказала про опасные для детей аниме - РИА Новости, 22.05.2021
Детский омбудсмен Подмосковья рассказала про опасные для детей аниме
Аниме, которые в Японии идут с маркировкой 18+, но в России доступны в YouTube детям, являются реальной угрозой для детей, рассказала в интервью РИА Новости... РИА Новости, 22.05.2021
2021-05-22T11:22
2021-05-22T11:22
2021-05-22T13:22
россия
ксения мишонова
япония
общество
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Аниме, которые в Японии идут с маркировкой 18+, но в России доступны в YouTube детям, являются реальной угрозой для детей, рассказала в интервью РИА Новости детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова."Аниме, которые в той же японии идут с маркировкой 18+, а у нас они доступны в ютубе детям. Главные герои этих аниме с суицидальной направленностью, периодически заканчивают жизнь самоубийством разными способами, но потом возрождаются вновь. И эти анимэ - реальная угроза для наших детей", - сказала Мишонова.Читайте полный текст интервью >>
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"Реальная угроза для наших детей" – Мишонова про опасные для детей аниме
Аниме, которые в Японии идут с маркировкой 18+, но в России доступны в YouTube детям, являются реальной угрозой для детей, рассказала в интервью РИА Новости детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова.
2021-05-22T11:22
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