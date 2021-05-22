https://ria.ru/20210522/deti-1733434455.html

Детский омбудсмен Подмосковья рассказала про опасные для детей аниме

Детский омбудсмен Подмосковья рассказала про опасные для детей аниме - РИА Новости, 22.05.2021

Детский омбудсмен Подмосковья рассказала про опасные для детей аниме

Аниме, которые в Японии идут с маркировкой 18+, но в России доступны в YouTube детям, являются реальной угрозой для детей, рассказала в интервью РИА Новости... РИА Новости, 22.05.2021

2021-05-22T11:22

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россия

ксения мишонова

япония

общество

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Аниме, которые в Японии идут с маркировкой 18+, но в России доступны в YouTube детям, являются реальной угрозой для детей, рассказала в интервью РИА Новости детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова."Аниме, которые в той же японии идут с маркировкой 18+, а у нас они доступны в ютубе детям. Главные герои этих аниме с суицидальной направленностью, периодически заканчивают жизнь самоубийством разными способами, но потом возрождаются вновь. И эти анимэ - реальная угроза для наших детей", - сказала Мишонова.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20210522/shkola-1733430882.html

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япония

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2021

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"Реальная угроза для наших детей" – Мишонова про опасные для детей аниме Аниме, которые в Японии идут с маркировкой 18+, но в России доступны в YouTube детям, являются реальной угрозой для детей, рассказала в интервью РИА Новости детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова. 2021-05-22T11:22 true PT1M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ксения мишонова, япония, общество