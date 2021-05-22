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В Париже прошла акция в поддержку Палестины
В Париже прошла акция в поддержку Палестины - РИА Новости, 22.05.2021
В Париже прошла акция в поддержку Палестины
Манифестация в поддержку Палестины прошла в субботу на площади Республики в Париже, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.05.2021
2021-05-22T19:05
2021-05-22T19:17
обострение палестино-израильского конфликта
анастасия иванова
министерство внутренних дел франции
франция
хамас
палестина
париж
в мире
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ПАРИЖ, 22 мая - РИА Новости, Анастасия Иванова. Манифестация в поддержку Палестины прошла в субботу на площади Республики в Париже, передает корреспондент РИА Новости. Порядка тысячи человек, по оценкам корреспондента, собрались на площади в 15.00 (16.00 мск), чтобы выразить недовольство политикой Израиля и поддержать Палестину.Демонстрация на этот раз прошла с согласия властей. Собравшиеся скандировали "Израиль - убийца", "Свободу Палестине", "Палестина победит". Манифестанты развернули посреди площади огромный флаг Палестины. Акция проходила мирно.В акции принимали участие представители арабских диаспор, Всеобщей конфедерации труда (CGT), Коммунистической партии, анархисты, а также сочувствующие французы.В прошлую субботу в районе Барбес в Париже прошла несанкционированная демонстрация в поддержку Палестины, которая вылилась в жесткие столкновения манифестантов с полицией. Агрессивно настроенная толпа кидала в правоохранителей бутылки, деревянные доски, петарды, сжигала мусорные баки, полиция в ответ распыляла слезоточивый газ и применяла водометы. Позднее столкновения усилились: в ответ на провокации со стороны демонстрантов полицейские начали стрелять по ним резиновыми пулями. В результате манифестации в Париже были задержаны 44 человека, один полицейский пострадал.По данным МВД Франции, тогда в пропалестинских акциях по всей Франции приняли участие 22 тысячи человек, в Париже - 2,5-3,5 тысячи человек.Ситуация на границе Израиля и сектора Газа обострилась вечером 10 мая. С начала эскалации из палестинского анклава, по данным израильской армии, было выпущено примерно 4,3 тысячи ракет, около 640 из них упали внутри анклава, эффективность работы системы ПРО "Железный купол" Израиль оценил в 90%. По последней информации, в Израиле погибли 12 человек, более 50 серьезно ранены. Число палестинцев, погибших в результате ответных израильских авиаударов, достигло 243, среди жертв 66 несовершеннолетних. Ранения получили 1,9 тысячи человек.Израильский кабинет министров по вопросам безопасности вечером 20 мая единогласно принял инициативу Египта по двустороннему прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта без каких-либо условий. Советник главы политбюро ХАМАС Тахер Ан-Ноно заявил, что движение будет соблюдать перемирие, если Израиль будет его придерживаться. Режим прекращения огня вступил в силу в два часа ночи 21 мая.
https://radiosputnik.ria.ru/20210521/izrail-1733405273.html
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обострение палестино-израильского конфликта, анастасия иванова, министерство внутренних дел франции, франция, хамас, палестина, париж, в мире

В Париже прошла акция в поддержку Палестины

19:05 22.05.2021 (обновлено: 19:17 22.05.2021)
 
© РИА НовостиАкция в Париже в поддержку Палестины
Акция в Париже в поддержку Палестины - РИА Новости, 1920, 22.05.2021
© РИА Новости
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ПАРИЖ, 22 мая - РИА Новости, Анастасия Иванова. Манифестация в поддержку Палестины прошла в субботу на площади Республики в Париже, передает корреспондент РИА Новости.
Порядка тысячи человек, по оценкам корреспондента, собрались на площади в 15.00 (16.00 мск), чтобы выразить недовольство политикой Израиля и поддержать Палестину.
Демонстрация на этот раз прошла с согласия властей. Собравшиеся скандировали "Израиль - убийца", "Свободу Палестине", "Палестина победит". Манифестанты развернули посреди площади огромный флаг Палестины. Акция проходила мирно.
В акции принимали участие представители арабских диаспор, Всеобщей конфедерации труда (CGT), Коммунистической партии, анархисты, а также сочувствующие французы.
В прошлую субботу в районе Барбес в Париже прошла несанкционированная демонстрация в поддержку Палестины, которая вылилась в жесткие столкновения манифестантов с полицией. Агрессивно настроенная толпа кидала в правоохранителей бутылки, деревянные доски, петарды, сжигала мусорные баки, полиция в ответ распыляла слезоточивый газ и применяла водометы. Позднее столкновения усилились: в ответ на провокации со стороны демонстрантов полицейские начали стрелять по ним резиновыми пулями. В результате манифестации в Париже были задержаны 44 человека, один полицейский пострадал.
По данным МВД Франции, тогда в пропалестинских акциях по всей Франции приняли участие 22 тысячи человек, в Париже - 2,5-3,5 тысячи человек.
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Ситуация на границе Израиля и сектора Газа обострилась вечером 10 мая. С начала эскалации из палестинского анклава, по данным израильской армии, было выпущено примерно 4,3 тысячи ракет, около 640 из них упали внутри анклава, эффективность работы системы ПРО "Железный купол" Израиль оценил в 90%. По последней информации, в Израиле погибли 12 человек, более 50 серьезно ранены. Число палестинцев, погибших в результате ответных израильских авиаударов, достигло 243, среди жертв 66 несовершеннолетних. Ранения получили 1,9 тысячи человек.
Израильский кабинет министров по вопросам безопасности вечером 20 мая единогласно принял инициативу Египта по двустороннему прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта без каких-либо условий. Советник главы политбюро ХАМАС Тахер Ан-Ноно заявил, что движение будет соблюдать перемирие, если Израиль будет его придерживаться. Режим прекращения огня вступил в силу в два часа ночи 21 мая.
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Обострение палестино-израильского конфликтаАнастасия ИвановаМинистерство внутренних дел ФранцииФранцияХамасПалестинаПарижВ мире
 
 
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