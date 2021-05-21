https://ria.ru/20210521/vybory-1733297213.html

Глава Сургутского района Югры объяснил участие в праймериз к выборам в ГД

Глава Сургутского района Югры объяснил участие в праймериз к выборам в ГД - РИА Новости, 21.05.2021

Глава Сургутского района Югры объяснил участие в праймериз к выборам в ГД

Глава Сургутского района ХМАО Андрей Трубецкой, который зарегистрировался для участия в предварительном голосовании "Единой России" к выборам в Госдуму, заявил, РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T14:02

2021-05-21T14:02

2021-05-21T14:02

ханты-мансийский автономный округ

госдума рф

единая россия

сургутнефтегаз

сургутский район

политика

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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 21 мая - РИА Новости. Глава Сургутского района ХМАО Андрей Трубецкой, который зарегистрировался для участия в предварительном голосовании "Единой России" к выборам в Госдуму, заявил, что задача депутата такого уровня заключается в лоббировании интересов вверенной ему территории и своих избирателей.Согласно информации на сайте предварительного голосования "Единой России", Трубецкой подал заявку для участия в праймериз к выборам в Госдуму по Нижневартовскому одномандатному избирательному округу. Сейчас депутатом по данному округу в нижней палате федерального парламента является бывший глава Сургута Александр Сидоров.Как подчеркнул Трубецкой, цель депутата Госдумы должна заключаться не в том, чтобы "сидеть спокойно", а в приложении усилий для достижения результата. По его словам, одна из задач депутата - чтобы объекты на его территории ответственности, проекты в его регионе могли получать федеральное финансирование."Мне кажется, при принятии федерального бюджета любой активный депутат может сделать гораздо больше для своего региона, чем на муниципальном или региональном уровне. Депутат Госдумы может и обязан это делать. Находи время и лоббируй", - сказал Трубецкой журналистам.Он также отметил, что если выиграет по итогам предварительного голосования, то не станет сниматься с выборов в Госдуму. "Это не самоцель всей моей жизни, есть свои планы, но если выиграю, то сниматься не собираюсь... Еще нужно пройти праймериз, а если удастся - этап выборов, конкуренция будет большая", - добавил глава Сургутского района.Трубецкой возглавляет муниципалитет с 2016 года, до этого более 20 лет трудился в "Сургутнефтегазе" и в дочерних предприятиях компании.Праймериз "Единой России" запланированы с 24 по 30 мая, а итоги будут подведены 1 июня. Выборы депутатов Госдумы VIII созыва пройдут в сентябре в единый день голосования.

https://ria.ru/20210505/kommunalka-1731189285.html

https://ria.ru/20210331/most-1603639021.html

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госдума рф, единая россия, сургутнефтегаз, сургутский район, политика