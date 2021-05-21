Глава Сургутского района Югры объяснил участие в праймериз к выборам в ГД
© Фото : пресс-служба администрации Сургутского районаГлава Сургутского района ХМАО Андрей Трубецкой
© Фото : пресс-служба администрации Сургутского района
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 21 мая - РИА Новости. Глава Сургутского района ХМАО Андрей Трубецкой, который зарегистрировался для участия в предварительном голосовании "Единой России" к выборам в Госдуму, заявил, что задача депутата такого уровня заключается в лоббировании интересов вверенной ему территории и своих избирателей.
Согласно информации на сайте предварительного голосования "Единой России", Трубецкой подал заявку для участия в праймериз к выборам в Госдуму по Нижневартовскому одномандатному избирательному округу. Сейчас депутатом по данному округу в нижней палате федерального парламента является бывший глава Сургута Александр Сидоров.
Как подчеркнул Трубецкой, цель депутата Госдумы должна заключаться не в том, чтобы "сидеть спокойно", а в приложении усилий для достижения результата. По его словам, одна из задач депутата - чтобы объекты на его территории ответственности, проекты в его регионе могли получать федеральное финансирование.
"Мне кажется, при принятии федерального бюджета любой активный депутат может сделать гораздо больше для своего региона, чем на муниципальном или региональном уровне. Депутат Госдумы может и обязан это делать. Находи время и лоббируй", - сказал Трубецкой журналистам.
Он также отметил, что если выиграет по итогам предварительного голосования, то не станет сниматься с выборов в Госдуму. "Это не самоцель всей моей жизни, есть свои планы, но если выиграю, то сниматься не собираюсь... Еще нужно пройти праймериз, а если удастся - этап выборов, конкуренция будет большая", - добавил глава Сургутского района.
Трубецкой возглавляет муниципалитет с 2016 года, до этого более 20 лет трудился в "Сургутнефтегазе" и в дочерних предприятиях компании.
Праймериз "Единой России" запланированы с 24 по 30 мая, а итоги будут подведены 1 июня. Выборы депутатов Госдумы VIII созыва пройдут в сентябре в единый день голосования.