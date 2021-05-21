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Песков призвал бороться с "цифровыми двойниками" на выборах
Песков призвал бороться с "цифровыми двойниками" на выборах - РИА Новости, 21.05.2021
Песков призвал бороться с "цифровыми двойниками" на выборах
Использование цифровых двойников в избирательных кампаниях - темная сторона прогресса, с этим надо бороться, как и с фейками, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T10:23
2021-05-21T10:23
2021-05-21T10:23
российское общество "знание"
дмитрий песков
технологии
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Использование цифровых двойников в избирательных кампаниях - темная сторона прогресса, с этим надо бороться, как и с фейками, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Разные цифровые двойники и так далее - это та самая темная сторона прогресса, это, конечно, очень плохо. Это манипулирование общественным сознанием, это скорее такой злонамеренный популизм, это гораздо легче, особенно в политике, чем говорить то, что ты реально можешь сделать. Просто говорить с использованием вот этих темных сторон прогресса, заниматься таким дешевым популизмом - это очень легко. К сожалению, это есть, и это тоже нужно отделять, потому что это тоже скорее относится к категории фейка", - сказал Песков, выступая на просветительском марафоне российского общества "Знание".
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российское общество "знание", дмитрий песков, технологии