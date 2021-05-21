https://ria.ru/20210521/vybory-1733246328.html

Песков призвал бороться с "цифровыми двойниками" на выборах

Песков призвал бороться с "цифровыми двойниками" на выборах - РИА Новости, 21.05.2021

Песков призвал бороться с "цифровыми двойниками" на выборах

Использование цифровых двойников в избирательных кампаниях - темная сторона прогресса, с этим надо бороться, как и с фейками, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T10:23

2021-05-21T10:23

2021-05-21T10:23

российское общество "знание"

дмитрий песков

технологии

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Использование цифровых двойников в избирательных кампаниях - темная сторона прогресса, с этим надо бороться, как и с фейками, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Разные цифровые двойники и так далее - это та самая темная сторона прогресса, это, конечно, очень плохо. Это манипулирование общественным сознанием, это скорее такой злонамеренный популизм, это гораздо легче, особенно в политике, чем говорить то, что ты реально можешь сделать. Просто говорить с использованием вот этих темных сторон прогресса, заниматься таким дешевым популизмом - это очень легко. К сожалению, это есть, и это тоже нужно отделять, потому что это тоже скорее относится к категории фейка", - сказал Песков, выступая на просветительском марафоне российского общества "Знание".

https://ria.ru/20210521/peskov-1733246026.html

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2021

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российское общество "знание", дмитрий песков, технологии