https://ria.ru/20210521/vertolet-1733240010.html
В России создадут систему боевого взаимодействия вертолетов и дронов
В России создадут систему боевого взаимодействия вертолетов и дронов - РИА Новости, 21.05.2021
В России создадут систему боевого взаимодействия вертолетов и дронов
В РФ реализуется программа по созданию системы боевого взаимодействия вертолетов с беспилотными летательными аппаратами, сообщил журналистам на выставке... РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T09:46
2021-05-21T09:46
2021-05-21T09:46
новое оружие россии
россия
александр михеев
вертолеты россии
ростех
рособоронэкспорт
индия
безопасность
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. В РФ реализуется программа по созданию системы боевого взаимодействия вертолетов с беспилотными летательными аппаратами, сообщил журналистам на выставке HeliRussia глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев."Программа модернизации, которая реализуется Минобороны РФ в рамках гособоронзаказа, достаточно большая, требования высокие к вертолетной технике, к интеллектуальному обеспечению - это развитие бортовых комплексов, высокоточного оружия. Уже реализуется программа - это связь вертолетчиков с группировками беспилотных летательных аппаратов", - сказал он.Михеев добавил, что в целом холдинг "Вертолеты России" госкорпорации "Ростех" интенсивно реализует программы модернизации вертолетной техники и вывод на рынок новых образцов. По его словам, это в том числе связано с появлением новых конкурентов на рынке из Китая и Индии.
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россия, александр михеев, вертолеты россии, ростех, рособоронэкспорт, индия, безопасность