https://ria.ru/20210521/vertolet-1733240010.html

В России создадут систему боевого взаимодействия вертолетов и дронов

В России создадут систему боевого взаимодействия вертолетов и дронов - РИА Новости, 21.05.2021

В России создадут систему боевого взаимодействия вертолетов и дронов

В РФ реализуется программа по созданию системы боевого взаимодействия вертолетов с беспилотными летательными аппаратами, сообщил журналистам на выставке... РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T09:46

2021-05-21T09:46

2021-05-21T09:46

новое оружие россии

россия

александр михеев

вертолеты россии

ростех

рособоронэкспорт

индия

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/09/1731557413_0:0:2049:1152_1920x0_80_0_0_4289d3c810372bdd9c1fbcbbeadc3647.jpg

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. В РФ реализуется программа по созданию системы боевого взаимодействия вертолетов с беспилотными летательными аппаратами, сообщил журналистам на выставке HeliRussia глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев."Программа модернизации, которая реализуется Минобороны РФ в рамках гособоронзаказа, достаточно большая, требования высокие к вертолетной технике, к интеллектуальному обеспечению - это развитие бортовых комплексов, высокоточного оружия. Уже реализуется программа - это связь вертолетчиков с группировками беспилотных летательных аппаратов", - сказал он.Михеев добавил, что в целом холдинг "Вертолеты России" госкорпорации "Ростех" интенсивно реализует программы модернизации вертолетной техники и вывод на рынок новых образцов. По его словам, это в том числе связано с появлением новых конкурентов на рынке из Китая и Индии.

https://ria.ru/20210520/vertolet-1733093436.html

россия

индия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, александр михеев, вертолеты россии, ростех, рособоронэкспорт, индия, безопасность