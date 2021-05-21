https://ria.ru/20210521/vaktsina-1733333373.html

Россияне смогут выбирать вакцину от коронавируса, заявили в Минздраве

Россияне смогут выбирать вакцину от коронавируса, заявили в Минздраве - РИА Новости, 21.05.2021

Россияне смогут выбирать вакцину от коронавируса, заявили в Минздраве

Возможность выбирать вакцину от коронавируса для врачей и пациентов может появиться в России в будущем, пока объем выпуска профилактических препаратов... РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T16:43

2021-05-21T16:43

2021-05-21T16:43

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

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россия

коронавирусы

здоровье - общество

российская академия наук

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Возможность выбирать вакцину от коронавируса для врачей и пациентов может появиться в России в будущем, пока объем выпуска профилактических препаратов неравнозначен, заявил заместитель министра здравоохранения России Сергей Глаголев."Сегодня объем выпуска этих вакцин неравнозначен. Исходя из этого в перспективе, конечно, возможность (выбора вакцины) для лечащего врача с учетом индивидуальных особенностей пациента или даже индивидуальных предпочтений пациента, что тоже важно иногда при обеспечении вакцинации, будет достигнута", - сказал Глаголев в ходе выступления на Петербургском международном юридическом форуме.Он подчеркнул, что все вакцины, допущенные на российский рынок, соответствуют жестким стандартам эффективности и безопасности и выполняют свою непосредственную цель - обеспечение профилактической эффективности против COVID-19.Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".

https://ria.ru/20210521/vaktsinatsiya-1733324674.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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