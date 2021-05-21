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Губернатор Петербурга Беглов появился на публике без усов
Губернатор Петербурга Беглов появился на публике без усов - РИА Новости, 21.05.2021
Губернатор Петербурга Беглов появился на публике без усов
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в пятницу впервые появился на публике без усов, соответствующие фотографии опубликованы на официальном портале... РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T15:44
2021-05-21T21:50
россия
александр беглов
санкт-петербург
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мая — РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в пятницу впервые появился на публике без усов, соответствующие фотографии опубликованы на официальном портале администрации города.Последний раз Беглова гладко выбритым можно было увидеть в 2017-2018 годах, когда он занимал пост полномочного представителя президента России в Центральном федеральном округе, а потом пост полпреда в Северо-Западном федеральном округе.В 2018 году Беглов был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Санкт-Петербурга, сменив на этом посту Георгия Полтавченко. На встрече, где президент России Владимир Путин объявил о перестановках, Беглов был уже с фирменными усами, и с тех пор его ни разу не видели без них.
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россия, александр беглов, санкт-петербург, общество

Губернатор Петербурга Беглов появился на публике без усов

15:44 21.05.2021 (обновлено: 21:50 21.05.2021)
 
© Фото : Администрация Санкт‑ПетербургаГубернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов во время награждения представителей бизнеса, помогавших петербуржцам в период пандемии
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов во время награждения представителей бизнеса, помогавших петербуржцам в период пандемии - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
© Фото : Администрация Санкт‑Петербурга
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мая — РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в пятницу впервые появился на публике без усов, соответствующие фотографии опубликованы на официальном портале администрации города.
Последний раз Беглова гладко выбритым можно было увидеть в 2017-2018 годах, когда он занимал пост полномочного представителя президента России в Центральном федеральном округе, а потом пост полпреда в Северо-Западном федеральном округе.
В 2018 году Беглов был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Санкт-Петербурга, сменив на этом посту Георгия Полтавченко. На встрече, где президент России Владимир Путин объявил о перестановках, Беглов был уже с фирменными усами, и с тех пор его ни разу не видели без них.
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РоссияАлександр БегловСанкт-ПетербургОбщество
 
 
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