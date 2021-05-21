https://ria.ru/20210521/usy-1733319047.html
Губернатор Петербурга Беглов появился на публике без усов
Губернатор Петербурга Беглов появился на публике без усов - РИА Новости, 21.05.2021
Губернатор Петербурга Беглов появился на публике без усов
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в пятницу впервые появился на публике без усов, соответствующие фотографии опубликованы на официальном портале... РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T15:44
2021-05-21T15:44
2021-05-21T21:50
россия
александр беглов
санкт-петербург
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733318420_0:95:3071:1822_1920x0_80_0_0_65a5611627bcadcb1957e671514b34d8.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мая — РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в пятницу впервые появился на публике без усов, соответствующие фотографии опубликованы на официальном портале администрации города.Последний раз Беглова гладко выбритым можно было увидеть в 2017-2018 годах, когда он занимал пост полномочного представителя президента России в Центральном федеральном округе, а потом пост полпреда в Северо-Западном федеральном округе.В 2018 году Беглов был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Санкт-Петербурга, сменив на этом посту Георгия Полтавченко. На встрече, где президент России Владимир Путин объявил о перестановках, Беглов был уже с фирменными усами, и с тех пор его ни разу не видели без них.
https://ria.ru/20201126/styuardessa-1586247178.html
россия
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733318420_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7782eb29a8fb63d6d6fb2b622da8fcd3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, александр беглов, санкт-петербург, общество