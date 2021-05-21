Зеленский бессрочно продлил санкции против ряда россиян
18:52 21.05.2021 (обновлено: 19:30 21.05.2021)
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода "Антонов"
КИЕВ, 21 мая – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о бессрочном продлении санкций в отношении главы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Дениса Пушилина и Леонида Пасечника, а также главы Крыма Сергея Аксенова и ряда граждан РФ.
Четырнадцатого мая секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявлял о продлении санкций в отношении ряда граждан РФ, Украины и российских компаний.
"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 14 мая 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", - говорится в тексте указа, который опубликован на сайте офиса президента.
В дополнении к документу указывается перечень лиц, в отношении которых продлеваются ограничения. Среди них оказались Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Сергей Аксенов, а также ряд граждан РФ, среди которых профессор МГИМО МИД РФ Евгений Воронин, основатель ТОВ "Корпорация Парус" Алексей Федоренко, основатель ТОВ "1С" Борис Нуралиев и ряд других граждан.
Санкции, введенные против глав Крыма, ЛНР и ДНР, включают в себя блокирование украинскими интернет-провайдерами доступа к веб-ресурсам, представляющим данные регионы.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти и страны Запада ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения Киева и Запада отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".