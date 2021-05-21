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В Турции рассказали о переговорах по производству российских вакцин
В Турции рассказали о переговорах по производству российских вакцин - РИА Новости, 21.05.2021
В Турции рассказали о переговорах по производству российских вакцин
Турецкая компания Turk Ilac&Serum Sanayi ведет переговоры о производстве однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт" и вакцины центра Чумакова в Турции, соглашение... РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T17:52
2021-05-21T21:22
вакцина "спутник лайт"
россия
вакцины
российская академия наук
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
турция
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Турецкая компания Turk Ilac&amp;Serum Sanayi ведет переговоры о производстве однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт" и вакцины центра Чумакова в Турции, соглашение может быть достигнуто в течение месяца, заявил в интервью РИА Новости президент компании Берат Баттал."Производство антиковидных вакцин является очень важным вопросом в настоящее время. Мы очень гордимся тем, что сможем работать над этим с российскими партнерами. Основной целью переговоров была вакцина "Спутник Лайт" и третья зарегистрированная в России вакцина, разработанная российским государственным институтом Чумакова", - сказал Баттал.Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".В случае достижения соглашения Turk Ilac &amp; Serum Sanayi готова экстренно согласовать регистрацию вакцины "Спутник Лайт" и препарата центра Чумакова от коронавируса в Турции, отметил глава компании."После достижения соглашения может быть запущен экстренный процесс регистрации" ,- отметил глава компании.
https://ria.ru/20210520/vaktsina-1733084304.html
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вакцина "спутник лайт", россия, вакцины, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), турция

В Турции рассказали о переговорах по производству российских вакцин

17:52 21.05.2021 (обновлено: 21:22 21.05.2021)
 
© Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) / Перейти в фотобанкУпаковка однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт"
Упаковка однокомпонентной вакцины Спутник Лайт - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
© Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ)
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Турецкая компания Turk Ilac&Serum Sanayi ведет переговоры о производстве однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт" и вакцины центра Чумакова в Турции, соглашение может быть достигнуто в течение месяца, заявил в интервью РИА Новости президент компании Берат Баттал.
"Производство антиковидных вакцин является очень важным вопросом в настоящее время. Мы очень гордимся тем, что сможем работать над этим с российскими партнерами. Основной целью переговоров была вакцина "Спутник Лайт" и третья зарегистрированная в России вакцина, разработанная российским государственным институтом Чумакова", - сказал Баттал.
"Надеемся и думаем, что переговоры пойдут быстро. У нас был хороший старт, и мы надеемся, что сможем подписать контракт очень скоро, может быть, в течение одного месяца", - отметил глава компании.
Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".
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В случае достижения соглашения Turk Ilac & Serum Sanayi готова экстренно согласовать регистрацию вакцины "Спутник Лайт" и препарата центра Чумакова от коронавируса в Турции, отметил глава компании.
"Мы договорились начать все необходимые процедуры - это будет производство, регистрация, все необходимые вопросы", - сказал он.
"После достижения соглашения может быть запущен экстренный процесс регистрации" ,- отметил глава компании.
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Вакцина "Спутник Лайт"РоссияВакциныРоссийская академия наукФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Турция
 
 
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