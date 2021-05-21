https://ria.ru/20210521/turtsiya-1733370564.html

В Турции рассказали о переговорах по производству российских вакцин

В Турции рассказали о переговорах по производству российских вакцин - РИА Новости, 21.05.2021

В Турции рассказали о переговорах по производству российских вакцин

Турецкая компания Turk Ilac&Serum Sanayi ведет переговоры о производстве однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт" и вакцины центра Чумакова в Турции, соглашение... РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T17:52

2021-05-21T17:52

2021-05-21T21:22

вакцина "спутник лайт"

россия

вакцины

российская академия наук

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

турция

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Турецкая компания Turk Ilac&Serum Sanayi ведет переговоры о производстве однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт" и вакцины центра Чумакова в Турции, соглашение может быть достигнуто в течение месяца, заявил в интервью РИА Новости президент компании Берат Баттал."Производство антиковидных вакцин является очень важным вопросом в настоящее время. Мы очень гордимся тем, что сможем работать над этим с российскими партнерами. Основной целью переговоров была вакцина "Спутник Лайт" и третья зарегистрированная в России вакцина, разработанная российским государственным институтом Чумакова", - сказал Баттал.Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".В случае достижения соглашения Turk Ilac & Serum Sanayi готова экстренно согласовать регистрацию вакцины "Спутник Лайт" и препарата центра Чумакова от коронавируса в Турции, отметил глава компании."После достижения соглашения может быть запущен экстренный процесс регистрации" ,- отметил глава компании.

https://ria.ru/20210520/vaktsina-1733084304.html

https://ria.ru/20210520/sertifikat-1733207115.html

россия

турция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник лайт", россия, вакцины, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), турция