В Турции рассказали о переговорах по производству российских вакцин
17:52 21.05.2021 (обновлено: 21:22 21.05.2021)
© Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) / Перейти в фотобанкУпаковка однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт"
© Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ)
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Турецкая компания Turk Ilac&Serum Sanayi ведет переговоры о производстве однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт" и вакцины центра Чумакова в Турции, соглашение может быть достигнуто в течение месяца, заявил в интервью РИА Новости президент компании Берат Баттал.
"Производство антиковидных вакцин является очень важным вопросом в настоящее время. Мы очень гордимся тем, что сможем работать над этим с российскими партнерами. Основной целью переговоров была вакцина "Спутник Лайт" и третья зарегистрированная в России вакцина, разработанная российским государственным институтом Чумакова", - сказал Баттал.
"Надеемся и думаем, что переговоры пойдут быстро. У нас был хороший старт, и мы надеемся, что сможем подписать контракт очень скоро, может быть, в течение одного месяца", - отметил глава компании.
Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".
В случае достижения соглашения Turk Ilac & Serum Sanayi готова экстренно согласовать регистрацию вакцины "Спутник Лайт" и препарата центра Чумакова от коронавируса в Турции, отметил глава компании.
"Мы договорились начать все необходимые процедуры - это будет производство, регистрация, все необходимые вопросы", - сказал он.
"После достижения соглашения может быть запущен экстренный процесс регистрации" ,- отметил глава компании.