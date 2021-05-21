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Стали известны подробности законопроекта о запрете участия в выборах из-за экстремизма
Стали известны подробности законопроекта о запрете участия в выборах из-за экстремизма - РИА Новости, 21.05.2021
Стали известны подробности законопроекта о запрете участия в выборах из-за экстремизма
Закон о запрете избираться в органы власти причастным к экстремистским или террористическим организациям не будет распространяться на те выборы, которые пройдут РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T16:06
2021-05-21T17:05
андрей клишас
совет федерации рф
павел крашенинников
россия
госдума рф
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Закон о запрете избираться в органы власти причастным к экстремистским или террористическим организациям не будет распространяться на те выборы, которые пройдут до вступления этого закона в силу. Это следует из внесенных ко второму чтению поправок (есть в распоряжении РИА Новости).Их авторы — глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас и председатель комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников.Клишас пояснил РИА Новости, что запрет коснется выборов на всех уровнях, а не только в Госдуму, как было указано в документе, принятом депутатами в первом чтении.В статье 1 уточняется, что не имеют права быть избранными россияне, причастные к деятельности общественного или религиозного объединения или иной организации, которую суд постановил запретить или ликвидировать за нарушения законов "О противодействии экстремистской деятельности" либо "О противодействии терроризму".Причастность к таким организациям будет определяться в судебном, а не административном порядке."Тем самым исключается возможность административного усмотрения при ограничении пассивного избирательного права", — добавил собеседник агентства.По словам сенатора, поправки направлены на установление дополнительных гарантий реализации избирательных прав.
https://ria.ru/20210430/navalnyy-1730671717.html
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андрей клишас, совет федерации рф, павел крашенинников, россия, госдума рф

Стали известны подробности законопроекта о запрете участия в выборах из-за экстремизма

16:06 21.05.2021 (обновлено: 17:05 21.05.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин выступает на заключительном пленарном заседании осенней сессии Государственной Думы РФ
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин выступает на заключительном пленарном заседании осенней сессии Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Закон о запрете избираться в органы власти причастным к экстремистским или террористическим организациям не будет распространяться на те выборы, которые пройдут до вступления этого закона в силу. Это следует из внесенных ко второму чтению поправок (есть в распоряжении РИА Новости).
Их авторы — глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас и председатель комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников.
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Клишас пояснил РИА Новости, что запрет коснется выборов на всех уровнях, а не только в Госдуму, как было указано в документе, принятом депутатами в первом чтении.
В статье 1 уточняется, что не имеют права быть избранными россияне, причастные к деятельности общественного или религиозного объединения или иной организации, которую суд постановил запретить или ликвидировать за нарушения законов "О противодействии экстремистской деятельности" либо "О противодействии терроризму".
Причастность к таким организациям будет определяться в судебном, а не административном порядке.
"Тем самым исключается возможность административного усмотрения при ограничении пассивного избирательного права", — добавил собеседник агентства.
По словам сенатора, поправки направлены на установление дополнительных гарантий реализации избирательных прав.
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Андрей КлишасСовет Федерации РФПавел КрашенинниковРоссияГосдума РФ
 
 
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