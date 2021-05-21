https://ria.ru/20210521/sud-1733322120.html
Стали известны подробности законопроекта о запрете участия в выборах из-за экстремизма
Стали известны подробности законопроекта о запрете участия в выборах из-за экстремизма - РИА Новости, 21.05.2021
Стали известны подробности законопроекта о запрете участия в выборах из-за экстремизма
Закон о запрете избираться в органы власти причастным к экстремистским или террористическим организациям не будет распространяться на те выборы, которые пройдут РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T16:06
2021-05-21T16:06
2021-05-21T17:05
андрей клишас
совет федерации рф
павел крашенинников
россия
госдума рф
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Закон о запрете избираться в органы власти причастным к экстремистским или террористическим организациям не будет распространяться на те выборы, которые пройдут до вступления этого закона в силу. Это следует из внесенных ко второму чтению поправок (есть в распоряжении РИА Новости).Их авторы — глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас и председатель комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников.Клишас пояснил РИА Новости, что запрет коснется выборов на всех уровнях, а не только в Госдуму, как было указано в документе, принятом депутатами в первом чтении.В статье 1 уточняется, что не имеют права быть избранными россияне, причастные к деятельности общественного или религиозного объединения или иной организации, которую суд постановил запретить или ликвидировать за нарушения законов "О противодействии экстремистской деятельности" либо "О противодействии терроризму".Причастность к таким организациям будет определяться в судебном, а не административном порядке."Тем самым исключается возможность административного усмотрения при ограничении пассивного избирательного права", — добавил собеседник агентства.По словам сенатора, поправки направлены на установление дополнительных гарантий реализации избирательных прав.
https://ria.ru/20210430/navalnyy-1730671717.html
https://ria.ru/20210414/ekstremizm-1728248372.html
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андрей клишас, совет федерации рф, павел крашенинников, россия, госдума рф
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Закон о запрете избираться в органы власти причастным к экстремистским или террористическим организациям не будет распространяться на те выборы, которые пройдут до вступления этого закона в силу. Это следует из внесенных ко второму чтению поправок (есть в распоряжении РИА Новости).
Их авторы — глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас
и председатель комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников
.
Клишас пояснил РИА Новости, что запрет коснется выборов на всех уровнях, а не только в Госдуму
, как было указано в документе, принятом депутатами в первом чтении.
В статье 1 уточняется, что не имеют права быть избранными россияне, причастные к деятельности общественного или религиозного объединения или иной организации, которую суд постановил запретить или ликвидировать за нарушения законов "О противодействии экстремистской деятельности" либо "О противодействии терроризму".
Причастность к таким организациям будет определяться в судебном, а не административном порядке.
"Тем самым исключается возможность административного усмотрения при ограничении пассивного избирательного права", — добавил собеседник агентства.
По словам сенатора, поправки направлены на установление дополнительных гарантий реализации избирательных прав.