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Пензенская область - РИА Новости, 1920, 05.03.2019
Пензенская область
https://ria.ru/20210521/sovfed-1733278045.html
В Совфеде предложили распространять пензенский опыт инклюзивного туризма
В Совфеде предложили распространять пензенский опыт инклюзивного туризма - РИА Новости, 21.05.2021
В Совфеде предложили распространять пензенский опыт инклюзивного туризма
Уникальный опыт Пензенской области в сфере инклюзивного туризма следует распространить на всей территории России, считает председатель комитета Совета Федерации РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T12:52
2021-05-21T12:52
пензенская область
россия
инна святенко
олег мельниченко
совет федерации рф
пенза
общество
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ПЕНЗА, 21 мая - РИА Новости. Уникальный опыт Пензенской области в сфере инклюзивного туризма следует распространить на всей территории России, считает председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко.Святенко в пятницу в Пензе на встрече с врио губернатора Олегом Мельниченко отметила, что прилетела в регион вместе с группой сенаторов, которые затронут в рамках нынешней поездки вопросы, связанные с социальным обслуживанием населения, работой некоммерческих организаций.Также стороны обсудили вопросы совершенствование работы в сфере здравоохранения, в частности, Мельниченко заявил о намерении модернизировать материальную базу онкологического диспансера."Есть запрос у жителей нашего региона на соответствующую всем современным требованиям онкологическую службу… Считаю необходимым в ближайшее время принять целый комплекс мер, чтобы ситуацию по онкологии изменить в лучшую сторону… Посмотрим, что можно сделать со службой первичных амбулаторий в крупных населенных пунктах нашей области. Думаю, что надо внедрить всё самое лучшее, что сегодня есть в практике работы онкологической службы в Москве, Санкт-Петербурге, других регионах", - цитирует слова Мельниченко пресс-служба.
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россия, инна святенко, олег мельниченко, совет федерации рф, пенза, общество

В Совфеде предложили распространять пензенский опыт инклюзивного туризма

12:52 21.05.2021
 
Пензенская область
Пензенская область - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
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ПЕНЗА, 21 мая - РИА Новости. Уникальный опыт Пензенской области в сфере инклюзивного туризма следует распространить на всей территории России, считает председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко.
"Конечно, хотелось бы воочию увидеть тот уникальный опыт, который создан в сфере инклюзивного туризма. Знаю, что отношение в Пензенской области к людям с ограниченными возможностями уникально. Поэтому хотим опыт вашей губернии распространять на территории всей Российской Федерации", - цитирует слова Святенко пресс-служба правительства региона.
Святенко в пятницу в Пензе на встрече с врио губернатора Олегом Мельниченко отметила, что прилетела в регион вместе с группой сенаторов, которые затронут в рамках нынешней поездки вопросы, связанные с социальным обслуживанием населения, работой некоммерческих организаций.
Также стороны обсудили вопросы совершенствование работы в сфере здравоохранения, в частности, Мельниченко заявил о намерении модернизировать материальную базу онкологического диспансера.
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"Есть запрос у жителей нашего региона на соответствующую всем современным требованиям онкологическую службу… Считаю необходимым в ближайшее время принять целый комплекс мер, чтобы ситуацию по онкологии изменить в лучшую сторону… Посмотрим, что можно сделать со службой первичных амбулаторий в крупных населенных пунктах нашей области. Думаю, что надо внедрить всё самое лучшее, что сегодня есть в практике работы онкологической службы в Москве, Санкт-Петербурге, других регионах", - цитирует слова Мельниченко пресс-служба.
 
Пензенская областьРоссияИнна СвятенкоОлег МельниченкоСовет Федерации РФПензаОбщество
 
 
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