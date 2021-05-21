В Совфеде предложили распространять пензенский опыт инклюзивного туризма
Пензенская область
ПЕНЗА, 21 мая - РИА Новости. Уникальный опыт Пензенской области в сфере инклюзивного туризма следует распространить на всей территории России, считает председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко.
"Конечно, хотелось бы воочию увидеть тот уникальный опыт, который создан в сфере инклюзивного туризма. Знаю, что отношение в Пензенской области к людям с ограниченными возможностями уникально. Поэтому хотим опыт вашей губернии распространять на территории всей Российской Федерации", - цитирует слова Святенко пресс-служба правительства региона.
Святенко в пятницу в Пензе на встрече с врио губернатора Олегом Мельниченко отметила, что прилетела в регион вместе с группой сенаторов, которые затронут в рамках нынешней поездки вопросы, связанные с социальным обслуживанием населения, работой некоммерческих организаций.
Также стороны обсудили вопросы совершенствование работы в сфере здравоохранения, в частности, Мельниченко заявил о намерении модернизировать материальную базу онкологического диспансера.
"Есть запрос у жителей нашего региона на соответствующую всем современным требованиям онкологическую службу… Считаю необходимым в ближайшее время принять целый комплекс мер, чтобы ситуацию по онкологии изменить в лучшую сторону… Посмотрим, что можно сделать со службой первичных амбулаторий в крупных населенных пунктах нашей области. Думаю, что надо внедрить всё самое лучшее, что сегодня есть в практике работы онкологической службы в Москве, Санкт-Петербурге, других регионах", - цитирует слова Мельниченко пресс-служба.