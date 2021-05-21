https://ria.ru/20210521/sovfed-1733278045.html

В Совфеде предложили распространять пензенский опыт инклюзивного туризма

В Совфеде предложили распространять пензенский опыт инклюзивного туризма - РИА Новости, 21.05.2021

В Совфеде предложили распространять пензенский опыт инклюзивного туризма

Уникальный опыт Пензенской области в сфере инклюзивного туризма следует распространить на всей территории России, считает председатель комитета Совета Федерации РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T12:52

2021-05-21T12:52

2021-05-21T12:52

пензенская область

россия

инна святенко

олег мельниченко

совет федерации рф

пенза

общество

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ПЕНЗА, 21 мая - РИА Новости. Уникальный опыт Пензенской области в сфере инклюзивного туризма следует распространить на всей территории России, считает председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко.Святенко в пятницу в Пензе на встрече с врио губернатора Олегом Мельниченко отметила, что прилетела в регион вместе с группой сенаторов, которые затронут в рамках нынешней поездки вопросы, связанные с социальным обслуживанием населения, работой некоммерческих организаций.Также стороны обсудили вопросы совершенствование работы в сфере здравоохранения, в частности, Мельниченко заявил о намерении модернизировать материальную базу онкологического диспансера."Есть запрос у жителей нашего региона на соответствующую всем современным требованиям онкологическую службу… Считаю необходимым в ближайшее время принять целый комплекс мер, чтобы ситуацию по онкологии изменить в лучшую сторону… Посмотрим, что можно сделать со службой первичных амбулаторий в крупных населенных пунктах нашей области. Думаю, что надо внедрить всё самое лучшее, что сегодня есть в практике работы онкологической службы в Москве, Санкт-Петербурге, других регионах", - цитирует слова Мельниченко пресс-служба.

https://ria.ru/20210427/melnichenko-1730223959.html

россия

пенза

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россия, инна святенко, олег мельниченко, совет федерации рф, пенза, общество