https://ria.ru/20210521/skandal-1733233310.html

В офисе Зеленского отреагировали на скандал с косовороткой президента

В офисе Зеленского отреагировали на скандал с косовороткой президента - РИА Новости, 21.05.2021

В офисе Зеленского отреагировали на скандал с косовороткой президента

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью интернет-изданию Obozrevatel назвал критику из-за фотографии Зеленского в национальной рубашке РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T08:45

2021-05-21T08:45

2021-05-21T10:28

владимир зеленский

днепропетровская область

украина

в мире

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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью интернет-изданию Obozrevatel назвал критику из-за фотографии Зеленского в национальной рубашке "немотивированной".По его мнению, вышиванка, которую многие приняли за русскую косоворотку, — "не один какой-то образ, не один узор, не одна модель". Он подчеркнул, что эта рубашка — современная интерпретация региональных особенностей страны.Как уточнил дизайнер Артем Климчук, он создал эту вышиванку на основе хранящихся в музеях экспонатов, но немного ее "осовременил". "Для востока Украины боковой разрез на рубашке был широко распространенным элементом. Он был очень популярен в XIX веке. <...> Также мы использовали традиционные орнаменты региона и характерный вырез на рубашке для женщин квадратной формы", — объяснил Климчук.Накануне Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем вышиванки, опубликовав на своей странице в инстаграме фото: на нем президент вместе с супругой Еленой Зеленской запечатлен в национальной одежде. Однако пользователи Сети обратили внимание на схожесть рубашки Зеленского с русской косовороткой и назвали это "позором". Дизайнер говорил, что взял за образец региональный костюм, характерный для Екатеринославщины — современной Днепропетровской области, малой родины главы государства.

https://ria.ru/20210520/zelenskiy-1733164465.html

https://ria.ru/20210520/kosovorotka-1733200115.html

днепропетровская область

украина

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владимир зеленский, днепропетровская область, украина, в мире