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Совфед сформировал делегацию наблюдателей на выборы в Сирии
Совфед сформировал делегацию наблюдателей на выборы в Сирии - РИА Новости, 21.05.2021
Совфед сформировал делегацию наблюдателей на выборы в Сирии
Совфед сформировал делегацию наблюдателей на президентские выборы в Сирии, ее возглавит сенатор Сергей Муратов, сообщил РИА Новости глава международного... РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T09:59
2021-05-21T10:12
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совет федерации рф
сирия
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МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Совфед сформировал делегацию наблюдателей на президентские выборы в Сирии, ее возглавит сенатор Сергей Муратов, сообщил РИА Новости глава международного комитета СФ Григорий Карасин."Сформирована делегация Совета Федерации для наблюдения за ходом президентских выборов в Сирии", - сказал политик.По его словам, в состав делегации войдут четыре сенатора: Сергей Муратов, который возглавит делегацию, Вадим Деньгин, Олег Селезнев, советник аппарата международного комитета Андрей Куленко.Кроме того, в делегацию наблюдателей входят два представителя Общественной палаты РФ Максим Григорьев и Михаил Аничкин, добавил Карасин.Выборы президента Сирии намечены на 26 мая.
https://radiosputnik.ria.ru/20210503/siriya-1730985367.html
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россия, совет федерации рф, сирия, в мире

Совфед сформировал делегацию наблюдателей на выборы в Сирии

09:59 21.05.2021 (обновлено: 10:12 21.05.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Совета Федерации РФ
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МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Совфед сформировал делегацию наблюдателей на президентские выборы в Сирии, ее возглавит сенатор Сергей Муратов, сообщил РИА Новости глава международного комитета СФ Григорий Карасин.
"Сформирована делегация Совета Федерации для наблюдения за ходом президентских выборов в Сирии", - сказал политик.
По его словам, в состав делегации войдут четыре сенатора: Сергей Муратов, который возглавит делегацию, Вадим Деньгин, Олег Селезнев, советник аппарата международного комитета Андрей Куленко.
Кроме того, в делегацию наблюдателей входят два представителя Общественной палаты РФ Максим Григорьев и Михаил Аничкин, добавил Карасин.
Выборы президента Сирии намечены на 26 мая.
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