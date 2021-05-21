https://ria.ru/20210521/siriya-1733242561.html
Совфед сформировал делегацию наблюдателей на выборы в Сирии
Совфед сформировал делегацию наблюдателей на выборы в Сирии - РИА Новости, 21.05.2021
Совфед сформировал делегацию наблюдателей на выборы в Сирии
Совфед сформировал делегацию наблюдателей на президентские выборы в Сирии, ее возглавит сенатор Сергей Муратов, сообщил РИА Новости глава международного... РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T09:59
2021-05-21T09:59
2021-05-21T10:12
россия
совет федерации рф
сирия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/156010/64/1560106472_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1ec7f84b15231d892d794390e0f55f18.jpg
МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Совфед сформировал делегацию наблюдателей на президентские выборы в Сирии, ее возглавит сенатор Сергей Муратов, сообщил РИА Новости глава международного комитета СФ Григорий Карасин."Сформирована делегация Совета Федерации для наблюдения за ходом президентских выборов в Сирии", - сказал политик.По его словам, в состав делегации войдут четыре сенатора: Сергей Муратов, который возглавит делегацию, Вадим Деньгин, Олег Селезнев, советник аппарата международного комитета Андрей Куленко.Кроме того, в делегацию наблюдателей входят два представителя Общественной палаты РФ Максим Григорьев и Михаил Аничкин, добавил Карасин.Выборы президента Сирии намечены на 26 мая.
https://radiosputnik.ria.ru/20210503/siriya-1730985367.html
россия
сирия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/156010/64/1560106472_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_faab64614ec8352503b00fee08d247e1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, совет федерации рф, сирия, в мире