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Совфед сформировал делегацию наблюдателей на выборы в Сирии

Совфед сформировал делегацию наблюдателей на выборы в Сирии - РИА Новости, 21.05.2021

Совфед сформировал делегацию наблюдателей на выборы в Сирии

Совфед сформировал делегацию наблюдателей на президентские выборы в Сирии, ее возглавит сенатор Сергей Муратов, сообщил РИА Новости глава международного... РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T09:59

2021-05-21T09:59

2021-05-21T10:12

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МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Совфед сформировал делегацию наблюдателей на президентские выборы в Сирии, ее возглавит сенатор Сергей Муратов, сообщил РИА Новости глава международного комитета СФ Григорий Карасин."Сформирована делегация Совета Федерации для наблюдения за ходом президентских выборов в Сирии", - сказал политик.По его словам, в состав делегации войдут четыре сенатора: Сергей Муратов, который возглавит делегацию, Вадим Деньгин, Олег Селезнев, советник аппарата международного комитета Андрей Куленко.Кроме того, в делегацию наблюдателей входят два представителя Общественной палаты РФ Максим Григорьев и Михаил Аничкин, добавил Карасин.Выборы президента Сирии намечены на 26 мая.

https://radiosputnik.ria.ru/20210503/siriya-1730985367.html

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россия, совет федерации рф, сирия, в мире