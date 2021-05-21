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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210521/sertifikat-1733341993.html
В Минздраве назвали преимущества сертификатов о вакцинации от COVID-19
В Минздраве назвали преимущества сертификатов о вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 21.05.2021
В Минздраве назвали преимущества сертификатов о вакцинации от COVID-19
Минздрав России надеется, что сертификат о вакцинации от коронавируса позволит уберечь привитых от излишних проверок в странах Европы, заявил заместитель... РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T17:12
2021-05-21T17:12
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
здоровье - общество
российская академия наук
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Минздрав России надеется, что сертификат о вакцинации от коронавируса позволит уберечь привитых от излишних проверок в странах Европы, заявил заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Глаголев."Мы в том числе надеемся, что использование этого сертификата европейскими странами и взаимное признание подобных документов позволит с одной стороны уберечь вакцинированных от излишних … проверок, с другой стороны позволит более быстро вернуться к допандемическому уровню наших транспортных связей", - сказал Глаголев в ходе выступления на Петербургском международном юридическом форуме.Он подчеркнул, что в России предусмотрели возможность получения сертификата о вакцинации после завершения полного курса иммунизации, но получение этого сертификата носит добровольный характер.Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), европа, общество

В Минздраве назвали преимущества сертификатов о вакцинации от COVID-19

17:12 21.05.2021
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкСертификат о вакцинации от COVID-19
Сертификат о вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Минздрав России надеется, что сертификат о вакцинации от коронавируса позволит уберечь привитых от излишних проверок в странах Европы, заявил заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Глаголев.
"Мы в том числе надеемся, что использование этого сертификата европейскими странами и взаимное признание подобных документов позволит с одной стороны уберечь вакцинированных от излишних … проверок, с другой стороны позволит более быстро вернуться к допандемическому уровню наших транспортных связей", - сказал Глаголев в ходе выступления на Петербургском международном юридическом форуме.
Сертификат о вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
16:26Авторы
COVID-сертификат: требование или механизм для путешествий?
Он подчеркнул, что в России предусмотрели возможность получения сертификата о вакцинации после завершения полного курса иммунизации, но получение этого сертификата носит добровольный характер.
Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".
Житель Мурманска прививается от коронавируса вакциной Спутник-V в Мурманском областном центре специализированных видов медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
10:50Туризм
Названы страны, готовые принимать вакцинированных туристов из России
 
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