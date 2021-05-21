https://ria.ru/20210521/sertifikat-1733341993.html

В Минздраве назвали преимущества сертификатов о вакцинации от COVID-19

В Минздраве назвали преимущества сертификатов о вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 21.05.2021

В Минздраве назвали преимущества сертификатов о вакцинации от COVID-19

Минздрав России надеется, что сертификат о вакцинации от коронавируса позволит уберечь привитых от излишних проверок в странах Европы, заявил заместитель... РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T17:12

2021-05-21T17:12

2021-05-21T17:12

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вакцинация россиян от covid-19

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россия

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здоровье - общество

российская академия наук

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Минздрав России надеется, что сертификат о вакцинации от коронавируса позволит уберечь привитых от излишних проверок в странах Европы, заявил заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Глаголев."Мы в том числе надеемся, что использование этого сертификата европейскими странами и взаимное признание подобных документов позволит с одной стороны уберечь вакцинированных от излишних … проверок, с другой стороны позволит более быстро вернуться к допандемическому уровню наших транспортных связей", - сказал Глаголев в ходе выступления на Петербургском международном юридическом форуме.Он подчеркнул, что в России предусмотрели возможность получения сертификата о вакцинации после завершения полного курса иммунизации, но получение этого сертификата носит добровольный характер.Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".

https://radiosputnik.ria.ru/20210521/koronavirus-1733328976.html

https://ria.ru/20210521/puteshestviya-1733250859.html

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