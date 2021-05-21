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В Китае прокомментировали введенные контрмеры на санкции Евросоюза
В Китае прокомментировали введенные контрмеры на санкции Евросоюза - РИА Новости, 21.05.2021
В Китае прокомментировали введенные контрмеры на санкции Евросоюза
Контрмеры Китая были законным ответом на односторонние санкции Евросоюза, Пекин всегда искренне продвигал сотрудничество с Брюсселем и надеется, что ЕС будет... РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T05:08
2021-05-21T05:08
евросоюз
китай
в мире
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ПЕКИН, 21 мая – РИА Новости. Контрмеры Китая были законным ответом на односторонние санкции Евросоюза, Пекин всегда искренне продвигал сотрудничество с Брюсселем и надеется, что ЕС будет двигаться ему навстречу, говорится в заявлении на сайте миссии КНР при ЕС.Ранее в четверг депутаты Европейского парламента большинством голосов утвердили резолюцию, которая фактически замораживает подготовку и ратификацию нового инвестиционного соглашения ЕС с Китаем из-за введенных ранее Пекином контрсанкций, а также нарушений прав человека, в которых Запад обвиняет КНР.Подчеркивается, что "Китай всегда искренне продвигал сотрудничество с ЕС". "Надеемся, что Евросоюз будет двигаться нам навстречу", - отметила миссия.Главы МИД ЕС в марте согласовали внесение четырех граждан Китая и одной организации в санкционный список по обвинению в нарушении прав человека в связи с преследованием "уйгурского мусульманского меньшинства в Синьцзяне". Китайские власти не раз отвергали обвинения и заявили, что связанные с Синьцзяном проблемы – это вовсе не тема соблюдения прав человека, не этнические или религиозные вопросы, проблемы касаются вопросов насилия, терроризма и сепаратизма.МИД Китая в ответ на решение ЕС ввел санкции против десяти европейцев, в том числе депутатов Европарламента, а также четырех организаций. Позже о санкциях против КНР также объявили США, Канада и Великобритания. Китайские послы были вызваны в МИД ряда европейских государств, в частности, Франции, Германии и Италии.В конце декабря прошлого года Евросоюз и Китай достигли принципиальной договоренности по всеобъемлющему соглашению об инвестициях, ожидалось, что переговоры по тексту этого документа и подготовка к его ратификации продолжатся в текущем году. Это соглашение должно было, по мнению ЕС, сбалансировать торговые отношения Евросоюза и Китая. ЕС ранее заявлял, что с Китаем сохраняются несбалансированные торговые и инвестиционные отношения. В Брюсселе настаивают на том, чтобы европейские компании в Китае пользовались такими же возможностями, как и китайские в Европе.По итогам декабрьской видеоконференции лидеров ЕС и Китая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отмечала, что Евросоюз традиционно демонстрировал большую открытость для иностранных инвестиций по сравнению с Китаем, теперь и Пекин обязуется больше открыться для ЕС в ряде ключевых секторов. По словам главы ЕК, благодаря этому соглашению европейские инвесторы получат беспрецедентный доступ на китайский рынок.Исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, в свою очередь, отмечал, что Евросоюзу удалось добиться от Китая обязательств в таких сферах, как защита окружающей среды, борьба против принудительных работ.Переговоры по инвестсоглашению ЕС и Китая были запущены еще в 2013 году. По итогам 2020 года Китай впервые стал крупнейшим торговым партнером Евросоюза, обогнав США.
https://radiosputnik.ria.ru/20210330/es-1603415167.html
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евросоюз, китай, в мире

В Китае прокомментировали введенные контрмеры на санкции Евросоюза

05:08 21.05.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКитай
Китай - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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ПЕКИН, 21 мая – РИА Новости. Контрмеры Китая были законным ответом на односторонние санкции Евросоюза, Пекин всегда искренне продвигал сотрудничество с Брюсселем и надеется, что ЕС будет двигаться ему навстречу, говорится в заявлении на сайте миссии КНР при ЕС.
Ранее в четверг депутаты Европейского парламента большинством голосов утвердили резолюцию, которая фактически замораживает подготовку и ратификацию нового инвестиционного соглашения ЕС с Китаем из-за введенных ранее Пекином контрсанкций, а также нарушений прав человека, в которых Запад обвиняет КНР.
"Инвестиционное соглашения Китая и ЕС – это сбалансированное, взаимовыгодное и взаимовыигрышное соглашение, это не дар одной стороны другой. Введение Китаем контрмер является законным ответом на односторонние санкции и конфронтацию Евросоюза", - говорится в заявлении миссии.
Подчеркивается, что "Китай всегда искренне продвигал сотрудничество с ЕС". "Надеемся, что Евросоюз будет двигаться нам навстречу", - отметила миссия.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел КНР Ван И во время встречи в Гуйлине - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
30 марта, 11:13
В ЕС обвинили РФ и Китай в сближении против Запада
Главы МИД ЕС в марте согласовали внесение четырех граждан Китая и одной организации в санкционный список по обвинению в нарушении прав человека в связи с преследованием "уйгурского мусульманского меньшинства в Синьцзяне". Китайские власти не раз отвергали обвинения и заявили, что связанные с Синьцзяном проблемы – это вовсе не тема соблюдения прав человека, не этнические или религиозные вопросы, проблемы касаются вопросов насилия, терроризма и сепаратизма.
МИД Китая в ответ на решение ЕС ввел санкции против десяти европейцев, в том числе депутатов Европарламента, а также четырех организаций. Позже о санкциях против КНР также объявили США, Канада и Великобритания. Китайские послы были вызваны в МИД ряда европейских государств, в частности, Франции, Германии и Италии.
В конце декабря прошлого года Евросоюз и Китай достигли принципиальной договоренности по всеобъемлющему соглашению об инвестициях, ожидалось, что переговоры по тексту этого документа и подготовка к его ратификации продолжатся в текущем году. Это соглашение должно было, по мнению ЕС, сбалансировать торговые отношения Евросоюза и Китая. ЕС ранее заявлял, что с Китаем сохраняются несбалансированные торговые и инвестиционные отношения. В Брюсселе настаивают на том, чтобы европейские компании в Китае пользовались такими же возможностями, как и китайские в Европе.
Вид на Гонконг - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
5 марта, 15:36
ЕС пообещал Китаю последствия при ухудшении ситуации в Гонконге
По итогам декабрьской видеоконференции лидеров ЕС и Китая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отмечала, что Евросоюз традиционно демонстрировал большую открытость для иностранных инвестиций по сравнению с Китаем, теперь и Пекин обязуется больше открыться для ЕС в ряде ключевых секторов. По словам главы ЕК, благодаря этому соглашению европейские инвесторы получат беспрецедентный доступ на китайский рынок.
Исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, в свою очередь, отмечал, что Евросоюзу удалось добиться от Китая обязательств в таких сферах, как защита окружающей среды, борьба против принудительных работ.
Переговоры по инвестсоглашению ЕС и Китая были запущены еще в 2013 году. По итогам 2020 года Китай впервые стал крупнейшим торговым партнером Евросоюза, обогнав США.
Люди в китайском квартале в Лондоне - РИА Новости, 1920, 13.02.2021
13 февраля, 08:00
Загадка саморазрушения Британии: после ЕС на очереди — отношения с Китаем
 
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