https://ria.ru/20210521/sanktsii-1733226425.html

В Китае прокомментировали введенные контрмеры на санкции Евросоюза

В Китае прокомментировали введенные контрмеры на санкции Евросоюза - РИА Новости, 21.05.2021

В Китае прокомментировали введенные контрмеры на санкции Евросоюза

Контрмеры Китая были законным ответом на односторонние санкции Евросоюза, Пекин всегда искренне продвигал сотрудничество с Брюсселем и надеется, что ЕС будет... РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T05:08

2021-05-21T05:08

2021-05-21T05:08

евросоюз

китай

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/154778/39/1547783939_0:13:3596:2036_1920x0_80_0_0_d1ae96090607e6c9388072c1c2c6da2e.jpg

ПЕКИН, 21 мая – РИА Новости. Контрмеры Китая были законным ответом на односторонние санкции Евросоюза, Пекин всегда искренне продвигал сотрудничество с Брюсселем и надеется, что ЕС будет двигаться ему навстречу, говорится в заявлении на сайте миссии КНР при ЕС.Ранее в четверг депутаты Европейского парламента большинством голосов утвердили резолюцию, которая фактически замораживает подготовку и ратификацию нового инвестиционного соглашения ЕС с Китаем из-за введенных ранее Пекином контрсанкций, а также нарушений прав человека, в которых Запад обвиняет КНР.Подчеркивается, что "Китай всегда искренне продвигал сотрудничество с ЕС". "Надеемся, что Евросоюз будет двигаться нам навстречу", - отметила миссия.Главы МИД ЕС в марте согласовали внесение четырех граждан Китая и одной организации в санкционный список по обвинению в нарушении прав человека в связи с преследованием "уйгурского мусульманского меньшинства в Синьцзяне". Китайские власти не раз отвергали обвинения и заявили, что связанные с Синьцзяном проблемы – это вовсе не тема соблюдения прав человека, не этнические или религиозные вопросы, проблемы касаются вопросов насилия, терроризма и сепаратизма.МИД Китая в ответ на решение ЕС ввел санкции против десяти европейцев, в том числе депутатов Европарламента, а также четырех организаций. Позже о санкциях против КНР также объявили США, Канада и Великобритания. Китайские послы были вызваны в МИД ряда европейских государств, в частности, Франции, Германии и Италии.В конце декабря прошлого года Евросоюз и Китай достигли принципиальной договоренности по всеобъемлющему соглашению об инвестициях, ожидалось, что переговоры по тексту этого документа и подготовка к его ратификации продолжатся в текущем году. Это соглашение должно было, по мнению ЕС, сбалансировать торговые отношения Евросоюза и Китая. ЕС ранее заявлял, что с Китаем сохраняются несбалансированные торговые и инвестиционные отношения. В Брюсселе настаивают на том, чтобы европейские компании в Китае пользовались такими же возможностями, как и китайские в Европе.По итогам декабрьской видеоконференции лидеров ЕС и Китая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отмечала, что Евросоюз традиционно демонстрировал большую открытость для иностранных инвестиций по сравнению с Китаем, теперь и Пекин обязуется больше открыться для ЕС в ряде ключевых секторов. По словам главы ЕК, благодаря этому соглашению европейские инвесторы получат беспрецедентный доступ на китайский рынок.Исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, в свою очередь, отмечал, что Евросоюзу удалось добиться от Китая обязательств в таких сферах, как защита окружающей среды, борьба против принудительных работ.Переговоры по инвестсоглашению ЕС и Китая были запущены еще в 2013 году. По итогам 2020 года Китай впервые стал крупнейшим торговым партнером Евросоюза, обогнав США.

https://radiosputnik.ria.ru/20210330/es-1603415167.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210305/gonkong-1600095692.html

https://ria.ru/20210213/britaniya-1597255385.html

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евросоюз, китай, в мире