В Китае прокомментировали введенные контрмеры на санкции Евросоюза
Ранее в четверг депутаты Европейского парламента большинством голосов утвердили резолюцию, которая фактически замораживает подготовку и ратификацию нового инвестиционного соглашения ЕС с Китаем из-за введенных ранее Пекином контрсанкций, а также нарушений прав человека, в которых Запад обвиняет КНР.
"Инвестиционное соглашения Китая и ЕС – это сбалансированное, взаимовыгодное и взаимовыигрышное соглашение, это не дар одной стороны другой. Введение Китаем контрмер является законным ответом на односторонние санкции и конфронтацию Евросоюза", - говорится в заявлении миссии.
Подчеркивается, что "Китай всегда искренне продвигал сотрудничество с ЕС". "Надеемся, что Евросоюз будет двигаться нам навстречу", - отметила миссия.
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Главы МИД ЕС в марте согласовали внесение четырех граждан Китая и одной организации в санкционный список по обвинению в нарушении прав человека в связи с преследованием "уйгурского мусульманского меньшинства в Синьцзяне". Китайские власти не раз отвергали обвинения и заявили, что связанные с Синьцзяном проблемы – это вовсе не тема соблюдения прав человека, не этнические или религиозные вопросы, проблемы касаются вопросов насилия, терроризма и сепаратизма.
МИД Китая в ответ на решение ЕС ввел санкции против десяти европейцев, в том числе депутатов Европарламента, а также четырех организаций. Позже о санкциях против КНР также объявили США, Канада и Великобритания. Китайские послы были вызваны в МИД ряда европейских государств, в частности, Франции, Германии и Италии.
В конце декабря прошлого года Евросоюз и Китай достигли принципиальной договоренности по всеобъемлющему соглашению об инвестициях, ожидалось, что переговоры по тексту этого документа и подготовка к его ратификации продолжатся в текущем году. Это соглашение должно было, по мнению ЕС, сбалансировать торговые отношения Евросоюза и Китая. ЕС ранее заявлял, что с Китаем сохраняются несбалансированные торговые и инвестиционные отношения. В Брюсселе настаивают на том, чтобы европейские компании в Китае пользовались такими же возможностями, как и китайские в Европе.
По итогам декабрьской видеоконференции лидеров ЕС и Китая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отмечала, что Евросоюз традиционно демонстрировал большую открытость для иностранных инвестиций по сравнению с Китаем, теперь и Пекин обязуется больше открыться для ЕС в ряде ключевых секторов. По словам главы ЕК, благодаря этому соглашению европейские инвесторы получат беспрецедентный доступ на китайский рынок.
Исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, в свою очередь, отмечал, что Евросоюзу удалось добиться от Китая обязательств в таких сферах, как защита окружающей среды, борьба против принудительных работ.
Переговоры по инвестсоглашению ЕС и Китая были запущены еще в 2013 году. По итогам 2020 года Китай впервые стал крупнейшим торговым партнером Евросоюза, обогнав США.