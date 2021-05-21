https://ria.ru/20210521/putin-1733338073.html

Путин пообещал "выбить зубы". Ответить есть чем

Путин пообещал "выбить зубы". Ответить есть чем - РИА Новости, 21.05.2021

Путин пообещал "выбить зубы". Ответить есть чем

"Все нас хотят где-то укусить или чего-то от нас откусить. Но они должны знать, что мы им зубы выбьем так, чтобы они не могли кусаться", — заявил президент. И... РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T17:11

2021-05-21T17:11

2021-05-21T17:57

вооруженные силы рф

владимир путин

сша

россия

исламское государство

сирия

косово

талибан

авторы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/0a/1600652126_167:0:3014:1602_1920x0_80_0_0_dc6767a52e153c114f5f7a26dc0d1755.jpg

"Все нас хотят где-то укусить или чего-то от нас откусить. Но они должны знать, что мы им зубы выбьем так, чтобы они не могли кусаться", — заявил президент. И это — не пустая бравада. За последние годы России удалось построить Вооруженные силы, способные дать отпор любому противнику.Достаточно лишь вспомнить, в каком состоянии была наша армия еще лет 20-25 назад. Хроническая нищета, развал производственных цепочек ВПК, дедовщина, нехватка современных вооружений. Образ русского солдата в глазах общества прочно ассоциировался с тонкошеим 18-летним солдатом-срочником, одетым в форму не по размеру, вечно голодным, бесправным и забитым. Служить в таком войске мало кто хотел. После больших потерь федеральных сил в первую чеченскую "откос" от армии стал для молодых россиян чем-то вроде национального вида спорта. А офицеры, месяцами не получавшие денежного довольствия, массово уходили "на гражданку": кто в бизнес, кто в милицию, а кто и в бандиты.Но даже в эти тяжелейшие для Вооруженных сил и страны времена армия жила и побеждала. Сначала заняли аэродром Слатина в Косово под носом у британской бронетанковой колонны, потом разогнали боевиков на Северном Кавказе, затем разбили грузинскую армию, обученную и вооруженную по стандартам НАТО. Да, воевали иногда с ошибками, иногда большой кровью, но побеждали. Русский солдат, так не похожий на мускулистых "рэмбо" из армий западных стран, раз за разом демонстрировал стойкость и героизм. Зачастую вопреки всему. Однако после пятидневной войны в августе 2008-го в высоких кабинетах окончательно осознали, что одного боевого духа в XXI веке недостаточно. Началось масштабное реформирование Вооруженных сил, в "оборонку" наконец-то пошли серьезные деньги, стали улучшаться условия службы.Новую армию России мир впервые увидел в конце февраля 2014-го. Рослые парни в "цифровом" камуфляже и масках-балаклавах появились в Крыму словно из ниоткуда и за несколько дней взяли под контроль полуостров площадью 27 тысяч квадратных километров. Российские войска больше не напоминали, что уж греха таить, толпу бродяг, ограбивших "Военторг", как в 90-х. "Вежливые люди" были упакованы в снаряжение, которое до этого Минобороны лишь изредка демонстрировало журналистам на спецпоказах. Модульные бронежилеты, "разгрузки" с креплениями MOLLE, станковые рейдовые рюкзаки, индивидуальные средства связи, щитки на локтях и коленях. И немыслимый до недавних пор тактический обвес на модернизированных калашниковых.А потом была Сирия. Для "западных партнеров" крайне неприятным сюрпризом стал тот факт, что русские смогли в кратчайшие сроки развернуть за рубежом внушительный воинский контингент. Оказалось, что у России есть современная авиация, высокоточные боеприпасы и прекрасно обученные, вооруженные и оснащенные Силы специальных операций. За последние шесть лет через Сирию прошел практически весь летный состав ВКС и большинство армейских генералов. Опыт, полученный нашими офицерами на Ближнем Востоке, сложно переоценить. Вооруженные силы России научились воевать по-новому, не вступая с противником в ближний огневой бой. В итоге благодаря им удалось сделать то, что не смогли ни США, ни их союзники, — разгромить "Исламское государство"* и освободить от террористов большую часть страны.Профессионализм и выучку "вежливых людей" по достоинству оценили и в Нагорном Карабахе. Я лично видел, как искренне и трогательно местные жители благодарили российских миротворцев, взявших под охрану древний армянский монастырь Дадиванк в Кельбаджарском районе. Здесь все понимали и понимают, благодаря кому удалось остановить кровопролитие. Минобороны смогло всего за несколько дней после заключения трехсторонних соглашений развернуть в регионе цепь хорошо оснащенных наблюдательных постов. Сегодня российские военные не только следят за режимом прекращения огня, но и доставляют в Карабах гуманитарную помощь и стройматериалы, помогают отстраивать разрушенные дома, обезвреживают мины и неразорвавшиеся снаряды.На подъеме и российская "оборонка". Вооруженные силы ежегодно получают тысячи новых и модернизированных образцов военной техники. Сегодня доля современных вооружений в войсках превышает 70 процентов. В нулевых о подобном изобилии в армии не могли даже мечтать. Более того, Россия выбилась в мировые лидеры по целому списку военных технологий. В частности — по гиперзвуку. В эксплуатацию уже принят новейший ракетный комплекс "Авангард", на завершающий этап испытаний вышли противокорабельный "Циркон" и авиационный "Кинжал". Американцы, для сравнения, первые серийные гиперзвуковые ракеты получат не раньше 2023-го.Что примечательно, Вооруженные силы России демонстрируют серьезные успехи даже при сравнительно скромном военном бюджете. Так, в текущем году на нужды национальной обороны выделено 3,1 триллиона рублей (около 42 миллиардов долларов по нынешнему курсу). Это меньше, чем в 2021-м потратит на армию, например, Саудовская Аравия (46,6 миллиарда долларов). Однако что-то не слышно о великих победах саудитов в Йемене, где они уже шестой год в составе коалиции арабских государств безуспешно воюют с повстанцами-хуситами. Зато зарплаты офицеров их армии сравнимы с заработками топ-менеджеров многих российских компаний.Даже США с их колоссальным военным бюджетом почти в 740 миллиардов долларов не добились за последние годы серьезных военных успехов. Американцы уходят из Афганистана, где за 20 лет боевых действий так и не смогли одолеть "Талибан". Не удалось им и подготовить местных военных к самостоятельной борьбе с террористами. Как метко выразились в российском МИД, выделенные на это деньги ушли в афганский песок. Для сравнения: обученные нашими военными инструкторами бойцы армии Центрально-Африканской Республики уверенно зачищают свою родину от бандитов и экстремистов. По сути, Россия малыми силами помогла создать из разрушенной страны дееспособное государство.Конечно, размер оборонного бюджета прямо влияет на боеспособность вооруженных сил любого государства. Но не менее важно и то, на что расходуются эти деньги. Американцы содержат самый мощный в мире Военно-морской флот и самые многочисленные Военно-воздушные силы, ежегодно тратят колоссальные суммы более чем на 800 военных баз за рубежом и, по сути, спонсируют блок НАТО, состоящий из 30 государств. Их цели понятны — геополитический (а в ряде случаев и военный) контроль над большей частью планеты. Россия же не ставит своей целью мировое господство. Нам бы собственные границы защитить и отстоять интересы государства в Евразии. А для этого, как показывает практика, военного бюджета, сравнимого с американским, вовсе не нужно.Несмотря на то что Россия тратит на оборону почти в 20 раз меньше, чем США, она по-прежнему удерживает вторую строчку в списке самых сильных в военном плане держав в рейтингах многих аналитических агентств. Во многом эта заслуга принадлежит российской ядерной триаде — на сегодня самой мощной в мире — и гарантирует, что на нас никто открыто не пойдет войной.Однако и в плане обычных вооружений у Москвы тоже найдется чем в случае чего "выбить зубы" вероятному противнику. Хотя, конечно, хочется надеяться, что до этого не дойдет.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210520/putin-1733146538.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210223/nato-1598688961.html

https://ria.ru/20201222/avangard-1590356998.html

https://ria.ru/20210518/ssha-1732844601.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210421/oruzhie-1729330517.html

сша

россия

сирия

косово

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

Андрей Коц https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

Андрей Коц https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Андрей Коц https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

вооруженные силы рф, владимир путин, сша, россия, исламское государство, сирия, косово, талибан, авторы, мнение - авторы, безопасность