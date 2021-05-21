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Путин пообещал "выбить зубы". Ответить есть чем
Путин пообещал "выбить зубы". Ответить есть чем - РИА Новости, 21.05.2021
Путин пообещал "выбить зубы". Ответить есть чем
"Все нас хотят где-то укусить или чего-то от нас откусить. Но они должны знать, что мы им зубы выбьем так, чтобы они не могли кусаться", — заявил президент. И... РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T17:11
2021-05-21T17:57
вооруженные силы рф
владимир путин
сша
россия
исламское государство
сирия
косово
талибан
авторы
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"Все нас хотят где-то укусить или чего-то от нас откусить. Но они должны знать, что мы им зубы выбьем так, чтобы они не могли кусаться", — заявил президент. И это — не пустая бравада. За последние годы России удалось построить Вооруженные силы, способные дать отпор любому противнику.Достаточно лишь вспомнить, в каком состоянии была наша армия еще лет 20-25 назад. Хроническая нищета, развал производственных цепочек ВПК, дедовщина, нехватка современных вооружений. Образ русского солдата в глазах общества прочно ассоциировался с тонкошеим 18-летним солдатом-срочником, одетым в форму не по размеру, вечно голодным, бесправным и забитым. Служить в таком войске мало кто хотел. После больших потерь федеральных сил в первую чеченскую "откос" от армии стал для молодых россиян чем-то вроде национального вида спорта. А офицеры, месяцами не получавшие денежного довольствия, массово уходили "на гражданку": кто в бизнес, кто в милицию, а кто и в бандиты.Но даже в эти тяжелейшие для Вооруженных сил и страны времена армия жила и побеждала. Сначала заняли аэродром Слатина в Косово под носом у британской бронетанковой колонны, потом разогнали боевиков на Северном Кавказе, затем разбили грузинскую армию, обученную и вооруженную по стандартам НАТО. Да, воевали иногда с ошибками, иногда большой кровью, но побеждали. Русский солдат, так не похожий на мускулистых "рэмбо" из армий западных стран, раз за разом демонстрировал стойкость и героизм. Зачастую вопреки всему. Однако после пятидневной войны в августе 2008-го в высоких кабинетах окончательно осознали, что одного боевого духа в XXI веке недостаточно. Началось масштабное реформирование Вооруженных сил, в "оборонку" наконец-то пошли серьезные деньги, стали улучшаться условия службы.Новую армию России мир впервые увидел в конце февраля 2014-го. Рослые парни в "цифровом" камуфляже и масках-балаклавах появились в Крыму словно из ниоткуда и за несколько дней взяли под контроль полуостров площадью 27 тысяч квадратных километров. Российские войска больше не напоминали, что уж греха таить, толпу бродяг, ограбивших "Военторг", как в 90-х. "Вежливые люди" были упакованы в снаряжение, которое до этого Минобороны лишь изредка демонстрировало журналистам на спецпоказах. Модульные бронежилеты, "разгрузки" с креплениями MOLLE, станковые рейдовые рюкзаки, индивидуальные средства связи, щитки на локтях и коленях. И немыслимый до недавних пор тактический обвес на модернизированных калашниковых.А потом была Сирия. Для "западных партнеров" крайне неприятным сюрпризом стал тот факт, что русские смогли в кратчайшие сроки развернуть за рубежом внушительный воинский контингент. Оказалось, что у России есть современная авиация, высокоточные боеприпасы и прекрасно обученные, вооруженные и оснащенные Силы специальных операций. За последние шесть лет через Сирию прошел практически весь летный состав ВКС и большинство армейских генералов. Опыт, полученный нашими офицерами на Ближнем Востоке, сложно переоценить. Вооруженные силы России научились воевать по-новому, не вступая с противником в ближний огневой бой. В итоге благодаря им удалось сделать то, что не смогли ни США, ни их союзники, — разгромить "Исламское государство"* и освободить от террористов большую часть страны.Профессионализм и выучку "вежливых людей" по достоинству оценили и в Нагорном Карабахе. Я лично видел, как искренне и трогательно местные жители благодарили российских миротворцев, взявших под охрану древний армянский монастырь Дадиванк в Кельбаджарском районе. Здесь все понимали и понимают, благодаря кому удалось остановить кровопролитие. Минобороны смогло всего за несколько дней после заключения трехсторонних соглашений развернуть в регионе цепь хорошо оснащенных наблюдательных постов. Сегодня российские военные не только следят за режимом прекращения огня, но и доставляют в Карабах гуманитарную помощь и стройматериалы, помогают отстраивать разрушенные дома, обезвреживают мины и неразорвавшиеся снаряды.На подъеме и российская "оборонка". Вооруженные силы ежегодно получают тысячи новых и модернизированных образцов военной техники. Сегодня доля современных вооружений в войсках превышает 70 процентов. В нулевых о подобном изобилии в армии не могли даже мечтать. Более того, Россия выбилась в мировые лидеры по целому списку военных технологий. В частности — по гиперзвуку. В эксплуатацию уже принят новейший ракетный комплекс "Авангард", на завершающий этап испытаний вышли противокорабельный "Циркон" и авиационный "Кинжал". Американцы, для сравнения, первые серийные гиперзвуковые ракеты получат не раньше 2023-го.Что примечательно, Вооруженные силы России демонстрируют серьезные успехи даже при сравнительно скромном военном бюджете. Так, в текущем году на нужды национальной обороны выделено 3,1 триллиона рублей (около 42 миллиардов долларов по нынешнему курсу). Это меньше, чем в 2021-м потратит на армию, например, Саудовская Аравия (46,6 миллиарда долларов). Однако что-то не слышно о великих победах саудитов в Йемене, где они уже шестой год в составе коалиции арабских государств безуспешно воюют с повстанцами-хуситами. Зато зарплаты офицеров их армии сравнимы с заработками топ-менеджеров многих российских компаний.Даже США с их колоссальным военным бюджетом почти в 740 миллиардов долларов не добились за последние годы серьезных военных успехов. Американцы уходят из Афганистана, где за 20 лет боевых действий так и не смогли одолеть "Талибан". Не удалось им и подготовить местных военных к самостоятельной борьбе с террористами. Как метко выразились в российском МИД, выделенные на это деньги ушли в афганский песок. Для сравнения: обученные нашими военными инструкторами бойцы армии Центрально-Африканской Республики уверенно зачищают свою родину от бандитов и экстремистов. По сути, Россия малыми силами помогла создать из разрушенной страны дееспособное государство.Конечно, размер оборонного бюджета прямо влияет на боеспособность вооруженных сил любого государства. Но не менее важно и то, на что расходуются эти деньги. Американцы содержат самый мощный в мире Военно-морской флот и самые многочисленные Военно-воздушные силы, ежегодно тратят колоссальные суммы более чем на 800 военных баз за рубежом и, по сути, спонсируют блок НАТО, состоящий из 30 государств. Их цели понятны — геополитический (а в ряде случаев и военный) контроль над большей частью планеты. Россия же не ставит своей целью мировое господство. Нам бы собственные границы защитить и отстоять интересы государства в Евразии. А для этого, как показывает практика, военного бюджета, сравнимого с американским, вовсе не нужно.Несмотря на то что Россия тратит на оборону почти в 20 раз меньше, чем США, она по-прежнему удерживает вторую строчку в списке самых сильных в военном плане держав в рейтингах многих аналитических агентств. Во многом эта заслуга принадлежит российской ядерной триаде — на сегодня самой мощной в мире — и гарантирует, что на нас никто открыто не пойдет войной.Однако и в плане обычных вооружений у Москвы тоже найдется чем в случае чего "выбить зубы" вероятному противнику. Хотя, конечно, хочется надеяться, что до этого не дойдет.*Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210520/putin-1733146538.html
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https://ria.ru/20210518/ssha-1732844601.html
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Андрей Коц
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
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вооруженные силы рф, владимир путин, сша, россия, исламское государство, сирия, косово, талибан, авторы, мнение - авторы, безопасность

Путин пообещал "выбить зубы". Ответить есть чем

17:11 21.05.2021 (обновлено: 17:57 21.05.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Андрей Коц
Андрей Коц
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"Все нас хотят где-то укусить или чего-то от нас откусить. Но они должны знать, что мы им зубы выбьем так, чтобы они не могли кусаться", — заявил президент. И это — не пустая бравада. За последние годы России удалось построить Вооруженные силы, способные дать отпор любому противнику.
Достаточно лишь вспомнить, в каком состоянии была наша армия еще лет 20-25 назад. Хроническая нищета, развал производственных цепочек ВПК, дедовщина, нехватка современных вооружений. Образ русского солдата в глазах общества прочно ассоциировался с тонкошеим 18-летним солдатом-срочником, одетым в форму не по размеру, вечно голодным, бесправным и забитым. Служить в таком войске мало кто хотел. После больших потерь федеральных сил в первую чеченскую "откос" от армии стал для молодых россиян чем-то вроде национального вида спорта. А офицеры, месяцами не получавшие денежного довольствия, массово уходили "на гражданку": кто в бизнес, кто в милицию, а кто и в бандиты.
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Российского организационного комитета Победа - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
Вчера, 15:18
Путин о желающих откусить часть России: "Мы им выбьем зубы"
Но даже в эти тяжелейшие для Вооруженных сил и страны времена армия жила и побеждала. Сначала заняли аэродром Слатина в Косово под носом у британской бронетанковой колонны, потом разогнали боевиков на Северном Кавказе, затем разбили грузинскую армию, обученную и вооруженную по стандартам НАТО. Да, воевали иногда с ошибками, иногда большой кровью, но побеждали. Русский солдат, так не похожий на мускулистых "рэмбо" из армий западных стран, раз за разом демонстрировал стойкость и героизм. Зачастую вопреки всему. Однако после пятидневной войны в августе 2008-го в высоких кабинетах окончательно осознали, что одного боевого духа в XXI веке недостаточно. Началось масштабное реформирование Вооруженных сил, в "оборонку" наконец-то пошли серьезные деньги, стали улучшаться условия службы.
Новую армию России мир впервые увидел в конце февраля 2014-го. Рослые парни в "цифровом" камуфляже и масках-балаклавах появились в Крыму словно из ниоткуда и за несколько дней взяли под контроль полуостров площадью 27 тысяч квадратных километров. Российские войска больше не напоминали, что уж греха таить, толпу бродяг, ограбивших "Военторг", как в 90-х. "Вежливые люди" были упакованы в снаряжение, которое до этого Минобороны лишь изредка демонстрировало журналистам на спецпоказах. Модульные бронежилеты, "разгрузки" с креплениями MOLLE, станковые рейдовые рюкзаки, индивидуальные средства связи, щитки на локтях и коленях. И немыслимый до недавних пор тактический обвес на модернизированных калашниковых.
Новый вариант автомата Калашникова АК-19, представленный на выставке вооружений Международного военно-технического форума (МВТФ) Армия-2020 - РИА Новости, 1920, 23.02.2021
23 февраля, 21:07
В "Калашникове" раскрыли смысл российского автомата под патрон НАТО
А потом была Сирия. Для "западных партнеров" крайне неприятным сюрпризом стал тот факт, что русские смогли в кратчайшие сроки развернуть за рубежом внушительный воинский контингент. Оказалось, что у России есть современная авиация, высокоточные боеприпасы и прекрасно обученные, вооруженные и оснащенные Силы специальных операций. За последние шесть лет через Сирию прошел практически весь летный состав ВКС и большинство армейских генералов. Опыт, полученный нашими офицерами на Ближнем Востоке, сложно переоценить. Вооруженные силы России научились воевать по-новому, не вступая с противником в ближний огневой бой. В итоге благодаря им удалось сделать то, что не смогли ни США, ни их союзники, — разгромить "Исламское государство"* и освободить от террористов большую часть страны.
Профессионализм и выучку "вежливых людей" по достоинству оценили и в Нагорном Карабахе. Я лично видел, как искренне и трогательно местные жители благодарили российских миротворцев, взявших под охрану древний армянский монастырь Дадиванк в Кельбаджарском районе. Здесь все понимали и понимают, благодаря кому удалось остановить кровопролитие. Минобороны смогло всего за несколько дней после заключения трехсторонних соглашений развернуть в регионе цепь хорошо оснащенных наблюдательных постов. Сегодня российские военные не только следят за режимом прекращения огня, но и доставляют в Карабах гуманитарную помощь и стройматериалы, помогают отстраивать разрушенные дома, обезвреживают мины и неразорвавшиеся снаряды.
Ракетный комплекс Авангард установили в шахту под Оренбургом - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
22 декабря 2020, 12:09
РВСН получили на вооружение четыре ракетных комплекса "Авангард"
На подъеме и российская "оборонка". Вооруженные силы ежегодно получают тысячи новых и модернизированных образцов военной техники. Сегодня доля современных вооружений в войсках превышает 70 процентов. В нулевых о подобном изобилии в армии не могли даже мечтать. Более того, Россия выбилась в мировые лидеры по целому списку военных технологий. В частности — по гиперзвуку. В эксплуатацию уже принят новейший ракетный комплекс "Авангард", на завершающий этап испытаний вышли противокорабельный "Циркон" и авиационный "Кинжал". Американцы, для сравнения, первые серийные гиперзвуковые ракеты получат не раньше 2023-го.
Что примечательно, Вооруженные силы России демонстрируют серьезные успехи даже при сравнительно скромном военном бюджете. Так, в текущем году на нужды национальной обороны выделено 3,1 триллиона рублей (около 42 миллиардов долларов по нынешнему курсу). Это меньше, чем в 2021-м потратит на армию, например, Саудовская Аравия (46,6 миллиарда долларов). Однако что-то не слышно о великих победах саудитов в Йемене, где они уже шестой год в составе коалиции арабских государств безуспешно воюют с повстанцами-хуситами. Зато зарплаты офицеров их армии сравнимы с заработками топ-менеджеров многих российских компаний.
Американские военные на юго-востоке Афганистана - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
18 мая, 17:39
В США рассказали о выводе войск из Афганистана
Даже США с их колоссальным военным бюджетом почти в 740 миллиардов долларов не добились за последние годы серьезных военных успехов. Американцы уходят из Афганистана, где за 20 лет боевых действий так и не смогли одолеть "Талибан". Не удалось им и подготовить местных военных к самостоятельной борьбе с террористами. Как метко выразились в российском МИД, выделенные на это деньги ушли в афганский песок. Для сравнения: обученные нашими военными инструкторами бойцы армии Центрально-Африканской Республики уверенно зачищают свою родину от бандитов и экстремистов. По сути, Россия малыми силами помогла создать из разрушенной страны дееспособное государство.
Конечно, размер оборонного бюджета прямо влияет на боеспособность вооруженных сил любого государства. Но не менее важно и то, на что расходуются эти деньги. Американцы содержат самый мощный в мире Военно-морской флот и самые многочисленные Военно-воздушные силы, ежегодно тратят колоссальные суммы более чем на 800 военных баз за рубежом и, по сути, спонсируют блок НАТО, состоящий из 30 государств. Их цели понятны — геополитический (а в ряде случаев и военный) контроль над большей частью планеты. Россия же не ставит своей целью мировое господство. Нам бы собственные границы защитить и отстоять интересы государства в Евразии. А для этого, как показывает практика, военного бюджета, сравнимого с американским, вовсе не нужно.
Запуск тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты Сармат с космодрома Плесецк - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
21 апреля, 17:06Сказано в эфире
"Опередили на десятилетия". Что нового на вооружении российской армии?
Несмотря на то что Россия тратит на оборону почти в 20 раз меньше, чем США, она по-прежнему удерживает вторую строчку в списке самых сильных в военном плане держав в рейтингах многих аналитических агентств. Во многом эта заслуга принадлежит российской ядерной триаде — на сегодня самой мощной в мире — и гарантирует, что на нас никто открыто не пойдет войной.
Однако и в плане обычных вооружений у Москвы тоже найдется чем в случае чего "выбить зубы" вероятному противнику. Хотя, конечно, хочется надеяться, что до этого не дойдет.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
 
Вооруженные силы РФВладимир ПутинСШАРоссияИсламское государствоСирияКосовоТалибанАвторыМнение - АвторыБезопасность
 
 
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