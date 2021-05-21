https://ria.ru/20210521/putin-1733244254.html
Путин поручил представить предложения о центре изучения истории войны
Путин поручил представить предложения о центре изучения истории войны - РИА Новости, 21.05.2021
Путин поручил представить предложения о центре изучения истории войны
Президент России Владимир Путин поручил до 1 октября представить предложения по созданию центра изучения истории Великой Отечественной войны. РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T10:08
2021-05-21T10:08
2021-05-21T10:15
россия
александр сергеев (ран)
российское военно-историческое общество (рвио)
михаил мишустин
российская академия наук
владимир мединский
владимир путин
общество
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 октября представить предложения по созданию центра изучения истории Великой Отечественной войны.Соответствующий перечень поручений по итогам заседания Совета по межнациональным отношениям опубликован на сайте Кремля."Правительству РФ с учетом ранее данного указания подготовить совместно с федеральным государственным бюджетным учреждением "Российская академия наук" при участии Ассоциации "Российское историческое общество", Общероссийской общественно-государственной организации "Российское военно-историческое общество" и представить предложения по созданию национального центра по изучению истории Великой Отечественной войны 1941-1945 годов для обеспечения координации исследовательской и просветительской деятельности различных организаций", - говорится в перечне поручений.Срок исполнения - 1 октября, ответственные за исполнение - премьер-министр России Михаил Мишустин, президент РАН Александр Сергеев, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, председатель РВИО Владимир Мединский.
https://ria.ru/20210520/putin-1733136292.html
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россия, александр сергеев (ран), российское военно-историческое общество (рвио), михаил мишустин, российская академия наук, владимир мединский, владимир путин, общество