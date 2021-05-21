https://ria.ru/20210521/privika-1733329137.html

Попова призвала перед отпуском обязательно привиться от коронавируса

Попова призвала перед отпуском обязательно привиться от коронавируса - РИА Новости, 21.05.2021

Попова призвала перед отпуском обязательно привиться от коронавируса

Пункты вакцинации, где можно привиться от коронавируса, в России доступны, вакцина есть, перед летним сезоном обязательно надо сделать прививку, заявила глава... РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T16:27

2021-05-21T16:27

2021-05-21T16:27

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

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россия

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анна попова

здоровье - общество

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Пункты вакцинации, где можно привиться от коронавируса, в России доступны, вакцина есть, перед летним сезоном обязательно надо сделать прививку, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Вакцина есть, доступность всех пунктов вакцинальных безусловная, сегодня 7 дней в неделю 24 часа в сутки. Это нужно сделать, и обязательно нужно сделать перед летним сезоном", - сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".Она пояснила, что отпуск и поездки должны быть безопасными, поэтому надо прививаться, пока из дальних стран непривитые люди привозят с собой коронавирус."Сегодня болеют люди старшего возраста, и люди старше 50-ти лет. Вот у нас невысокий удельный вес заболевших среди молодежи, среди детей. Но среди людей старше 50-ти лет этот удельный вес очень большой, и чем старше, тем болеют тяжелее. Конечно, сегодня обязательно нужно использовать ситуацию, чтобы привиться. Всем, кому сегодня можно привиться, у кого нет противопоказаний. Надо сделать это обязательно", - подчеркнула Попова.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. -0-

https://ria.ru/20210521/vaktsinatsiya-1733324674.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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