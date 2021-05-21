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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210521/privika-1733329137.html
Попова призвала перед отпуском обязательно привиться от коронавируса
Попова призвала перед отпуском обязательно привиться от коронавируса - РИА Новости, 21.05.2021
Попова призвала перед отпуском обязательно привиться от коронавируса
Пункты вакцинации, где можно привиться от коронавируса, в России доступны, вакцина есть, перед летним сезоном обязательно надо сделать прививку, заявила глава... РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T16:27
2021-05-21T16:27
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
анна попова
здоровье - общество
российская академия наук
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Пункты вакцинации, где можно привиться от коронавируса, в России доступны, вакцина есть, перед летним сезоном обязательно надо сделать прививку, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Вакцина есть, доступность всех пунктов вакцинальных безусловная, сегодня 7 дней в неделю 24 часа в сутки. Это нужно сделать, и обязательно нужно сделать перед летним сезоном", - сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".Она пояснила, что отпуск и поездки должны быть безопасными, поэтому надо прививаться, пока из дальних стран непривитые люди привозят с собой коронавирус."Сегодня болеют люди старшего возраста, и люди старше 50-ти лет. Вот у нас невысокий удельный вес заболевших среди молодежи, среди детей. Но среди людей старше 50-ти лет этот удельный вес очень большой, и чем старше, тем болеют тяжелее. Конечно, сегодня обязательно нужно использовать ситуацию, чтобы привиться. Всем, кому сегодня можно привиться, у кого нет противопоказаний. Надо сделать это обязательно", - подчеркнула Попова.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. -0-
https://ria.ru/20210521/vaktsinatsiya-1733324674.html
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, анна попова, здоровье - общество, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), вакцинация, общество

Попова призвала перед отпуском обязательно привиться от коронавируса

16:27 21.05.2021
 
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Пункты вакцинации, где можно привиться от коронавируса, в России доступны, вакцина есть, перед летним сезоном обязательно надо сделать прививку, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Вакцина есть, доступность всех пунктов вакцинальных безусловная, сегодня 7 дней в неделю 24 часа в сутки. Это нужно сделать, и обязательно нужно сделать перед летним сезоном", - сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".
Мужчина в прививочном пункте вакцинации на ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
16:07Распространение коронавируса
В Минздраве рассказали, почему выступают за добровольную вакцинацию
Она пояснила, что отпуск и поездки должны быть безопасными, поэтому надо прививаться, пока из дальних стран непривитые люди привозят с собой коронавирус.
"Сегодня болеют люди старшего возраста, и люди старше 50-ти лет. Вот у нас невысокий удельный вес заболевших среди молодежи, среди детей. Но среди людей старше 50-ти лет этот удельный вес очень большой, и чем старше, тем болеют тяжелее. Конечно, сегодня обязательно нужно использовать ситуацию, чтобы привиться. Всем, кому сегодня можно привиться, у кого нет противопоказаний. Надо сделать это обязательно", - подчеркнула Попова.
Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. -0-
Ампулы с вакциной Гам-КОВИД-Вак в мобильном пункте вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
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Российские вакцины защищают от всех штаммов коронавируса, заявила Попова
 
Распространение коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыАнна ПоповаЗдоровье - ОбществоРоссийская академия наукФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ВакцинацияОбщество
 
 
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