https://ria.ru/20210521/prankery-1733300381.html

Пранкеры Вован и Лексус разыграли Зеленского от имени Кличко

Пранкеры Вован и Лексус разыграли Зеленского от имени Кличко - РИА Новости, 21.05.2021

Пранкеры Вован и Лексус разыграли Зеленского от имени Кличко

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли президента Украины Владимира Зеленского, дозвонившись до него от лица мэра... РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T14:20

2021-05-21T14:20

2021-05-21T16:38

владимир кузнецов (вован)

алексей столяров (лексус)

виталий кличко

владимир зеленский

украина

в мире

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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли президента Украины Владимира Зеленского, дозвонившись до него от лица мэра Киева Виталия Кличко. Запись телефонного разговора они опубликовали на YouTube.В ходе беседы "Кличко" сообщил Зеленскому о намерении написать заявление об уходе, поскольку "устал терпеть давление" с его стороны и попытки унизить."Виталий Владимирович, это ваше решение. <…> Это для меня новость, что я вас публично унижаю. Виталий Владимирович, если вы не против, можем завтра созвониться", — ответил на это Зеленский, обратив внимание, что собеседник позвонил ему в полпервого ночи."Кличко" ответил отказом, заявив, что "завтра мы встретимся". Зеленский согласился. "Хорошо, давайте до завтра", — сказал украинский президент, на чем телефонный разговор закончился.Накануне Зеленский на пресс-конференции по поводу второй годовщины в должности главы государства заявил, что обыски у окружения мэра Киева Виталия Кличко проходят из-за краж из госбюджета. По словам президента Украины, Кличко постоянно ищет встречи, пишет ему и приходит в офис "без готовности президента с ним встретиться". Кличко в ответ написал в своем Telegram-канале, что его удивили обвинения в воровстве из госбюджета, а при обысках "ищут документы, которые мы сами передавали правоохранителям, о финансовых нарушениях, которые обнаружили мы сами". Комментируя слова о попытках напроситься на встречу, мэр Киева предположил, что президент его с кем-то перепутал.На этой неделе Кличко заявил, что в его подъезд ворвались вооруженные люди, однако позднее выяснилось, что они пришли с обысками в квартиру на два этажа ниже. Он назвал этот инцидент психологическим давлением на него со стороны офиса президента.

https://ria.ru/20210517/prankery-1732641546.html

https://ria.ru/20210430/prankery-1730662830.html

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владимир кузнецов (вован), алексей столяров (лексус), виталий кличко, владимир зеленский, украина, в мире