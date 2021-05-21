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Пранкеры Вован и Лексус разыграли Зеленского от имени Кличко
Пранкеры Вован и Лексус разыграли Зеленского от имени Кличко - РИА Новости, 21.05.2021
Пранкеры Вован и Лексус разыграли Зеленского от имени Кличко
Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли президента Украины Владимира Зеленского, дозвонившись до него от лица мэра... РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T14:20
2021-05-21T16:38
владимир кузнецов (вован)
алексей столяров (лексус)
виталий кличко
владимир зеленский
украина
в мире
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли президента Украины Владимира Зеленского, дозвонившись до него от лица мэра Киева Виталия Кличко. Запись телефонного разговора они опубликовали на YouTube.В ходе беседы "Кличко" сообщил Зеленскому о намерении написать заявление об уходе, поскольку "устал терпеть давление" с его стороны и попытки унизить."Виталий Владимирович, это ваше решение. &lt;…&gt; Это для меня новость, что я вас публично унижаю. Виталий Владимирович, если вы не против, можем завтра созвониться", — ответил на это Зеленский, обратив внимание, что собеседник позвонил ему в полпервого ночи."Кличко" ответил отказом, заявив, что "завтра мы встретимся". Зеленский согласился. "Хорошо, давайте до завтра", — сказал украинский президент, на чем телефонный разговор закончился.Накануне Зеленский на пресс-конференции по поводу второй годовщины в должности главы государства заявил, что обыски у окружения мэра Киева Виталия Кличко проходят из-за краж из госбюджета. По словам президента Украины, Кличко постоянно ищет встречи, пишет ему и приходит в офис "без готовности президента с ним встретиться". Кличко в ответ написал в своем Telegram-канале, что его удивили обвинения в воровстве из госбюджета, а при обысках "ищут документы, которые мы сами передавали правоохранителям, о финансовых нарушениях, которые обнаружили мы сами". Комментируя слова о попытках напроситься на встречу, мэр Киева предположил, что президент его с кем-то перепутал.На этой неделе Кличко заявил, что в его подъезд ворвались вооруженные люди, однако позднее выяснилось, что они пришли с обысками в квартиру на два этажа ниже. Он назвал этот инцидент психологическим давлением на него со стороны офиса президента.
https://ria.ru/20210517/prankery-1732641546.html
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владимир кузнецов (вован), алексей столяров (лексус), виталий кличко, владимир зеленский, украина, в мире

Пранкеры Вован и Лексус разыграли Зеленского от имени Кличко

14:20 21.05.2021 (обновлено: 16:38 21.05.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПранкер Владимир Кузнецов на презентации книги "Вован и Лексус. По ком звонит телефон" в Москве
Пранкер Владимир Кузнецов на презентации книги Вован и Лексус. По ком звонит телефон в Москве - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли президента Украины Владимира Зеленского, дозвонившись до него от лица мэра Киева Виталия Кличко. Запись телефонного разговора они опубликовали на YouTube.
В ходе беседы "Кличко" сообщил Зеленскому о намерении написать заявление об уходе, поскольку "устал терпеть давление" с его стороны и попытки унизить.
"Виталий Владимирович, это ваше решение. <…> Это для меня новость, что я вас публично унижаю. Виталий Владимирович, если вы не против, можем завтра созвониться", — ответил на это Зеленский, обратив внимание, что собеседник позвонил ему в полпервого ночи.
"Кличко" ответил отказом, заявив, что "завтра мы встретимся". Зеленский согласился.
"Хорошо, давайте до завтра", — сказал украинский президент, на чем телефонный разговор закончился.
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Накануне Зеленский на пресс-конференции по поводу второй годовщины в должности главы государства заявил, что обыски у окружения мэра Киева Виталия Кличко проходят из-за краж из госбюджета. По словам президента Украины, Кличко постоянно ищет встречи, пишет ему и приходит в офис "без готовности президента с ним встретиться".
Кличко в ответ написал в своем Telegram-канале, что его удивили обвинения в воровстве из госбюджета, а при обысках "ищут документы, которые мы сами передавали правоохранителям, о финансовых нарушениях, которые обнаружили мы сами". Комментируя слова о попытках напроситься на встречу, мэр Киева предположил, что президент его с кем-то перепутал.
На этой неделе Кличко заявил, что в его подъезд ворвались вооруженные люди, однако позднее выяснилось, что они пришли с обысками в квартиру на два этажа ниже. Он назвал этот инцидент психологическим давлением на него со стороны офиса президента.
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Владимир Кузнецов (Вован)Алексей Столяров (Лексус)Виталий КличкоВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
 
 
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