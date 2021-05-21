https://ria.ru/20210521/potok-1733244132.html
Косачев оценил проект американских сенаторов по "Северному потоку — 2"
Косачев оценил проект американских сенаторов по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 21.05.2021
Косачев оценил проект американских сенаторов по "Северному потоку — 2"
Внесённый сенаторами США законопроект о восстановлении санкций по "Северному потоку 2" является ни чем иным, как элементом внутриполитической борьбы, заявил РИА РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T10:06
2021-05-21T10:06
2021-05-21T10:17
nord stream 2 ag
совет федерации рф
северный поток — 2
константин косачев
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Внесённый сенаторами США законопроект о восстановлении санкций по "Северному потоку 2" является ни чем иным, как элементом внутриполитической борьбы, заявил РИА Новости вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв.Сенаторы США внесли в пятницу законопроект о восстановлении санкций по "Северному потоку 2"."Проект внесён сенаторами-республиканцами. Это сцена из внутриполитической жизни в США, извечная борьба проигравших с победителями", - заявил Косачев.По его мнению, во внешней политике США рано или поздно должны воцариться здравый смысл и уважение международного права."И тогда санкциям в такой политике не должно быть места", - сказал сенатор.Госдеп ранее заявил, что строящая газопровод компания Nord Stream 2 AG подпадает под санкции, но отказался их реализовывать, сославшись на национальную безопасность. Представитель Белого дома Джен Псаки признала, что теперь строительство газопровода будет трудно остановить.
https://ria.ru/20210520/kandidat-1733150776.html
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nord stream 2 ag, совет федерации рф, северный поток — 2, константин косачев, сша, в мире