https://ria.ru/20210521/potok-1733244132.html

Косачев оценил проект американских сенаторов по "Северному потоку — 2"

Косачев оценил проект американских сенаторов по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 21.05.2021

Косачев оценил проект американских сенаторов по "Северному потоку — 2"

Внесённый сенаторами США законопроект о восстановлении санкций по "Северному потоку 2" является ни чем иным, как элементом внутриполитической борьбы, заявил РИА РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T10:06

2021-05-21T10:06

2021-05-21T10:17

nord stream 2 ag

совет федерации рф

северный поток — 2

константин косачев

сша

в мире

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Внесённый сенаторами США законопроект о восстановлении санкций по "Северному потоку 2" является ни чем иным, как элементом внутриполитической борьбы, заявил РИА Новости вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв.Сенаторы США внесли в пятницу законопроект о восстановлении санкций по "Северному потоку 2"."Проект внесён сенаторами-республиканцами. Это сцена из внутриполитической жизни в США, извечная борьба проигравших с победителями", - заявил Косачев.По его мнению, во внешней политике США рано или поздно должны воцариться здравый смысл и уважение международного права."И тогда санкциям в такой политике не должно быть места", - сказал сенатор.Госдеп ранее заявил, что строящая газопровод компания Nord Stream 2 AG подпадает под санкции, но отказался их реализовывать, сославшись на национальную безопасность. Представитель Белого дома Джен Псаки признала, что теперь строительство газопровода будет трудно остановить.

https://ria.ru/20210520/kandidat-1733150776.html

сша

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nord stream 2 ag, совет федерации рф, северный поток — 2, константин косачев, сша, в мире