Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210521/potok-1733244132.html
Косачев оценил проект американских сенаторов по "Северному потоку — 2"
Косачев оценил проект американских сенаторов по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 21.05.2021
Косачев оценил проект американских сенаторов по "Северному потоку — 2"
Внесённый сенаторами США законопроект о восстановлении санкций по "Северному потоку 2" является ни чем иным, как элементом внутриполитической борьбы, заявил РИА РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T10:06
2021-05-21T10:17
nord stream 2 ag
совет федерации рф
северный поток — 2
константин косачев
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1f/1603688527_0:59:3072:1786_1920x0_80_0_0_eb0e2771ea58d7e5fd5e655c8ca658bd.jpg
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Внесённый сенаторами США законопроект о восстановлении санкций по "Северному потоку 2" является ни чем иным, как элементом внутриполитической борьбы, заявил РИА Новости вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв.Сенаторы США внесли в пятницу законопроект о восстановлении санкций по "Северному потоку 2"."Проект внесён сенаторами-республиканцами. Это сцена из внутриполитической жизни в США, извечная борьба проигравших с победителями", - заявил Косачев.По его мнению, во внешней политике США рано или поздно должны воцариться здравый смысл и уважение международного права."И тогда санкциям в такой политике не должно быть места", - сказал сенатор.Госдеп ранее заявил, что строящая газопровод компания Nord Stream 2 AG подпадает под санкции, но отказался их реализовывать, сославшись на национальную безопасность. Представитель Белого дома Джен Псаки признала, что теперь строительство газопровода будет трудно остановить.
https://ria.ru/20210520/kandidat-1733150776.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/1f/1603688527_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c36d6c2eae3788d4bac134c4430c75b9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
nord stream 2 ag, совет федерации рф, северный поток — 2, константин косачев, сша, в мире

Косачев оценил проект американских сенаторов по "Северному потоку — 2"

10:06 21.05.2021 (обновлено: 10:17 21.05.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкКонстантин Косачев
Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Внесённый сенаторами США законопроект о восстановлении санкций по "Северному потоку 2" является ни чем иным, как элементом внутриполитической борьбы, заявил РИА Новости вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв.
Сенаторы США внесли в пятницу законопроект о восстановлении санкций по "Северному потоку 2".
"Проект внесён сенаторами-республиканцами. Это сцена из внутриполитической жизни в США, извечная борьба проигравших с победителями", - заявил Косачев.
По его мнению, во внешней политике США рано или поздно должны воцариться здравый смысл и уважение международного права.
"И тогда санкциям в такой политике не должно быть места", - сказал сенатор.
Госдеп ранее заявил, что строящая газопровод компания Nord Stream 2 AG подпадает под санкции, но отказался их реализовывать, сославшись на национальную безопасность. Представитель Белого дома Джен Псаки признала, что теперь строительство газопровода будет трудно остановить.
Министр финансов Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
Вчера, 15:46
Кандидат в канцлеры ФРГ Шольц заявил о поддержке "Северного потока — 2"
 
Nord Stream 2 AGСовет Федерации РФСеверный поток — 2Константин КосачевСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:52В Пермском крае завели дело после нападения школьника на учителя
10:50Песков рассказал о пользе фейковых новостей
10:46Омская полиция подала в суд на руководителей "штаба Навального"*
10:42Москва приветствует перемирие между Израилем и Палестиной, заявили в МИД
10:39В школе в Березниках, где лицеист напал на учительницу, отменили занятия
10:39Илон Маск выступил за усиление диалога между Россией и США
10:39Путину доверяют 57% россиян, показал опрос
10:37В МИД заявили о наращивании военной активности НАТО в Черном море
10:37Рудковская оценила шансы Манижи на победу в Евровидении
10:36Опубликовано видео с места нападения на учителя в Пермском крае
10:36МИД призвал стороны конфликта в Афганистане снизить боевую активность
10:32Илон Маск анонсировал официальное появление Tesla в России
10:26Анонимность в интернете провоцирует беззаконие, заявил Песков
10:24Илон Маск рассказал, как изменится мир через 50 лет
10:24Песков призвал молодежь перепроверять новости
10:23Песков призвал бороться с "цифровыми двойниками" на выборах
10:22Песков рассказал об опасности дипфейков
10:22Песков попросил Маска рассказать, каким он видит будущее через 50 лет
10:22Песков призвал сделать прививку от коронавируса
10:21Песков рассказал о службах, которые отслеживают фейки о России
Лента новостейМолния