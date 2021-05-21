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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210521/postavki-1733331559.html
Голикова сообщила, что поставки "Спутника V" идут в 35 стран
Голикова сообщила, что поставки "Спутника V" идут в 35 стран - РИА Новости, 21.05.2021
Голикова сообщила, что поставки "Спутника V" идут в 35 стран
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что поставки российской вакцины от коронавируса "Спутник V" идут в 35 стран. РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T16:33
2021-05-21T16:43
россия
сербия
казахстан
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
татьяна голикова
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что поставки российской вакцины от коронавируса "Спутник V" идут в 35 стран."Поставки препарата уже идут в 35 стран мира, его выпуск начат или находится в стадии запуска в Белоруссии, Индии, Казахстане, Китае, Сербии, Турции, Южной Корее и других странах. Успех "Спутника" объясняется просто. Это высокая эффективность, подтвержденная международными экспертами, безопасность, легкость транспортировки и хранения", - сказала Голикова на Глобальном саммите по здравоохранению.Она также добавила, что РФ планирует делиться и другими передовыми российскими разработками.Татьяна Голикова заявила, что российская вакцина от коронавируса "Спутник V" зарегистрирована порядка в 70 странах, где проживает около 40% населения мира."Наша флагманская вакцина "Спутник V" зарегистрирована в порядка 70 стран, где проживает около 40% мирового населения. Это выводит ее среди других аналогов на второе место", - сказала Голикова, выступая на Глобальном саммите по здравоохранению.
https://ria.ru/20210521/vypusk-1733323145.html
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россия, сербия, казахстан, вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, татьяна голикова

Голикова сообщила, что поставки "Спутника V" идут в 35 стран

16:33 21.05.2021 (обновлено: 16:43 21.05.2021)
 
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Препарат Sputnik V - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что поставки российской вакцины от коронавируса "Спутник V" идут в 35 стран.
"Поставки препарата уже идут в 35 стран мира, его выпуск начат или находится в стадии запуска в Белоруссии, Индии, Казахстане, Китае, Сербии, Турции, Южной Корее и других странах. Успех "Спутника" объясняется просто. Это высокая эффективность, подтвержденная международными экспертами, безопасность, легкость транспортировки и хранения", - сказала Голикова на Глобальном саммите по здравоохранению.
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На Индию в перспективе придется до 70% выпуска "Спутника V" за рубежом
Она также добавила, что РФ планирует делиться и другими передовыми российскими разработками.
Татьяна Голикова заявила, что российская вакцина от коронавируса "Спутник V" зарегистрирована порядка в 70 странах, где проживает около 40% населения мира.
"Наша флагманская вакцина "Спутник V" зарегистрирована в порядка 70 стран, где проживает около 40% мирового населения. Это выводит ее среди других аналогов на второе место", - сказала Голикова, выступая на Глобальном саммите по здравоохранению.
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Распространение коронавирусаРоссияСербияКазахстанВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19Татьяна Голикова
 
 
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