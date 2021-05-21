https://ria.ru/20210521/postavki-1733331559.html
Голикова сообщила, что поставки "Спутника V" идут в 35 стран
Голикова сообщила, что поставки "Спутника V" идут в 35 стран - РИА Новости, 21.05.2021
Голикова сообщила, что поставки "Спутника V" идут в 35 стран
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что поставки российской вакцины от коронавируса "Спутник V" идут в 35 стран. РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T16:33
2021-05-21T16:33
2021-05-21T16:43
россия
сербия
казахстан
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
татьяна голикова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/12/1732792052_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_5ad8ec8134413008748a5817ba7f2eff.jpg
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что поставки российской вакцины от коронавируса "Спутник V" идут в 35 стран."Поставки препарата уже идут в 35 стран мира, его выпуск начат или находится в стадии запуска в Белоруссии, Индии, Казахстане, Китае, Сербии, Турции, Южной Корее и других странах. Успех "Спутника" объясняется просто. Это высокая эффективность, подтвержденная международными экспертами, безопасность, легкость транспортировки и хранения", - сказала Голикова на Глобальном саммите по здравоохранению.Она также добавила, что РФ планирует делиться и другими передовыми российскими разработками.Татьяна Голикова заявила, что российская вакцина от коронавируса "Спутник V" зарегистрирована порядка в 70 странах, где проживает около 40% населения мира."Наша флагманская вакцина "Спутник V" зарегистрирована в порядка 70 стран, где проживает около 40% мирового населения. Это выводит ее среди других аналогов на второе место", - сказала Голикова, выступая на Глобальном саммите по здравоохранению.
https://ria.ru/20210521/vypusk-1733323145.html
https://ria.ru/20210521/sputnik-1733313574.html
россия
сербия
казахстан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/12/1732792052_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_6532387412568f696054abd4e27fe522.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сербия, казахстан, вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, татьяна голикова