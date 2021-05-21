https://ria.ru/20210521/postavki-1733331559.html

Голикова сообщила, что поставки "Спутника V" идут в 35 стран

Голикова сообщила, что поставки "Спутника V" идут в 35 стран - РИА Новости, 21.05.2021

Голикова сообщила, что поставки "Спутника V" идут в 35 стран

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что поставки российской вакцины от коронавируса "Спутник V" идут в 35 стран. РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T16:33

2021-05-21T16:33

2021-05-21T16:43

россия

сербия

казахстан

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

татьяна голикова

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что поставки российской вакцины от коронавируса "Спутник V" идут в 35 стран."Поставки препарата уже идут в 35 стран мира, его выпуск начат или находится в стадии запуска в Белоруссии, Индии, Казахстане, Китае, Сербии, Турции, Южной Корее и других странах. Успех "Спутника" объясняется просто. Это высокая эффективность, подтвержденная международными экспертами, безопасность, легкость транспортировки и хранения", - сказала Голикова на Глобальном саммите по здравоохранению.Она также добавила, что РФ планирует делиться и другими передовыми российскими разработками.Татьяна Голикова заявила, что российская вакцина от коронавируса "Спутник V" зарегистрирована порядка в 70 странах, где проживает около 40% населения мира."Наша флагманская вакцина "Спутник V" зарегистрирована в порядка 70 стран, где проживает около 40% мирового населения. Это выводит ее среди других аналогов на второе место", - сказала Голикова, выступая на Глобальном саммите по здравоохранению.

https://ria.ru/20210521/vypusk-1733323145.html

https://ria.ru/20210521/sputnik-1733313574.html

россия

сербия

казахстан

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россия, сербия, казахстан, вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, татьяна голикова