На Тамбовщине планируют создать сельскохозяйственный карбоновый полигон
ТАМБОВ, 21 мая – РИА Новости. В Тамбовской области планируют реализовать проект создания сельскохозяйственного карбонового полигона, сообщил в пятницу в ежегодном отчете перед депутатами Тамбовской облдумы глава администрации области Александр Никитин.
"Полигон даст возможность в пилотном режиме разработать и внедрить технологические решения по поглощению парниковых газов в сельском хозяйстве. Уверен, что для его реализации мы являемся уникальным регионом, так как у нас есть, в первую очередь, мощная научная база, наукоград, три университета, ведущие исследования и осуществляющие подготовку специалистов в сфере АПК и экологии", — сказал Никитин.
По его словам, на территории области производится большой объем сельхозпродукции, являющейся сырьевой базой проекта.
"Данный проект не только позволит сохранить за нами статус самого экологичного субъекта России, но и создать углеродно-нейтральный регион как территорию, рационально использующую природные ресурсы. Все необходимые поручения профильным органам власти и научно-образовательным учреждениям уже подготовлены", - отметил Никитин.
Он уточнил, что проект планируется реализовать в содружестве с ведущими федеральными научными центрами и институтами.