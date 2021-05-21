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Тамбовская область
https://ria.ru/20210521/poligon-1733395590.html
На Тамбовщине планируют создать сельскохозяйственный карбоновый полигон
На Тамбовщине планируют создать сельскохозяйственный карбоновый полигон - РИА Новости, 21.05.2021
На Тамбовщине планируют создать сельскохозяйственный карбоновый полигон
В Тамбовской области планируют реализовать проект создания сельскохозяйственного карбонового полигона, сообщил в пятницу в ежегодном отчете перед депутатами... РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T20:11
2021-05-21T20:11
тамбовская область
александр никитин
тамбовская область
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ТАМБОВ, 21 мая – РИА Новости. В Тамбовской области планируют реализовать проект создания сельскохозяйственного карбонового полигона, сообщил в пятницу в ежегодном отчете перед депутатами Тамбовской облдумы глава администрации области Александр Никитин.По его словам, на территории области производится большой объем сельхозпродукции, являющейся сырьевой базой проекта."Данный проект не только позволит сохранить за нами статус самого экологичного субъекта России, но и создать углеродно-нейтральный регион как территорию, рационально использующую природные ресурсы. Все необходимые поручения профильным органам власти и научно-образовательным учреждениям уже подготовлены", - отметил Никитин.Он уточнил, что проект планируется реализовать в содружестве с ведущими федеральными научными центрами и институтами.
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александр никитин, тамбовская область

На Тамбовщине планируют создать сельскохозяйственный карбоновый полигон

20:11 21.05.2021
 
© РИА Новости / Александр Устинов / Перейти в фотобанкРека Цна в городе Тамбов
Река Цна в городе Тамбов - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
© РИА Новости / Александр Устинов
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ТАМБОВ, 21 мая – РИА Новости. В Тамбовской области планируют реализовать проект создания сельскохозяйственного карбонового полигона, сообщил в пятницу в ежегодном отчете перед депутатами Тамбовской облдумы глава администрации области Александр Никитин.
"Полигон даст возможность в пилотном режиме разработать и внедрить технологические решения по поглощению парниковых газов в сельском хозяйстве. Уверен, что для его реализации мы являемся уникальным регионом, так как у нас есть, в первую очередь, мощная научная база, наукоград, три университета, ведущие исследования и осуществляющие подготовку специалистов в сфере АПК и экологии", — сказал Никитин.
По его словам, на территории области производится большой объем сельхозпродукции, являющейся сырьевой базой проекта.
"Данный проект не только позволит сохранить за нами статус самого экологичного субъекта России, но и создать углеродно-нейтральный регион как территорию, рационально использующую природные ресурсы. Все необходимые поручения профильным органам власти и научно-образовательным учреждениям уже подготовлены", - отметил Никитин.
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Тамбовская областьАлександр НикитинТамбовская область
 
 
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