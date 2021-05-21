https://ria.ru/20210521/poligon-1733395590.html

На Тамбовщине планируют создать сельскохозяйственный карбоновый полигон

На Тамбовщине планируют создать сельскохозяйственный карбоновый полигон - РИА Новости, 21.05.2021

На Тамбовщине планируют создать сельскохозяйственный карбоновый полигон

В Тамбовской области планируют реализовать проект создания сельскохозяйственного карбонового полигона, сообщил в пятницу в ежегодном отчете перед депутатами... РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T20:11

2021-05-21T20:11

2021-05-21T20:11

тамбовская область

александр никитин

тамбовская область

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ТАМБОВ, 21 мая – РИА Новости. В Тамбовской области планируют реализовать проект создания сельскохозяйственного карбонового полигона, сообщил в пятницу в ежегодном отчете перед депутатами Тамбовской облдумы глава администрации области Александр Никитин.По его словам, на территории области производится большой объем сельхозпродукции, являющейся сырьевой базой проекта."Данный проект не только позволит сохранить за нами статус самого экологичного субъекта России, но и создать углеродно-нейтральный регион как территорию, рационально использующую природные ресурсы. Все необходимые поручения профильным органам власти и научно-образовательным учреждениям уже подготовлены", - отметил Никитин.Он уточнил, что проект планируется реализовать в содружестве с ведущими федеральными научными центрами и институтами.

https://ria.ru/20210413/ipoteka-1728146627.html

тамбовская область

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александр никитин, тамбовская область