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Наука
https://ria.ru/20210521/plastik-1733241139.html
Ученый объяснил высокую стоимость производства "зеленого" пластика
Ученый объяснил высокую стоимость производства "зеленого" пластика - РИА Новости, 21.05.2021
Ученый объяснил высокую стоимость производства "зеленого" пластика
Производство пластика сопровождается выбросами СО2 в атмосферу, уловить который не получается, кроме того, часто переработать пластик гораздо дороже, чем его... РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T09:51
2021-05-21T09:51
наука
сколковский институт науки и технологий
технологии
экология
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Производство пластика сопровождается выбросами СО2 в атмосферу, уловить который не получается, кроме того, часто переработать пластик гораздо дороже, чем его произвести, рассказал РИА Новости проректор Сколтеха, профессор Кит Стивенсон.Ученый пояснил, что существуют технологии, позволяющие улавливать СО2, который выделяется при производстве пластика, а также технологии, когда СО2 используется для производства пластика."Но, к сожалению, даже такие успехи не могут быть претворены в коммерческое использование - это невыгодно. Кроме того, при масштабировании придется менять инфраструктуру производства пластиков. Применение новой технологии не ограничится установкой еще одного конвектора, это еще и изменение системы подачи сырья и получения", - сказал Стивенсон.По мнению собеседника агентства, предлагаемые сейчас технологии имеют множество недостатков, которые при масштабировании не решаются."Если мы запускаем эти технологии в производство, то должно быть оборудование, которое способно работать 10-15 лет, а также оно должно обеспечивать производство миллионов пакетов", - сказал Стивенсон.Он также пояснил проблемы, которые возникают с переработкой пластика. Ученые пока не придумали способ, как "выловить" микропластик из окружающей среды и переработать его. Также крайне сложно и дорого перерабатывать некоторые виды пластиков."Этот процесс может потребовать гораздо больше энергии, больше усилий и стоить дороже, чем стоит продукция с использованием микропластика", - сказал Стивенсон.
https://ria.ru/20210521/plastik-1733235884.html
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сколковский институт науки и технологий, технологии, экология

Ученый объяснил высокую стоимость производства "зеленого" пластика

09:51 21.05.2021
 
© РИА Новости / Кирилл БрагаГотовый продукт переработки отходов полимеров и пластика
Готовый продукт переработки отходов полимеров и пластика - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
© РИА Новости / Кирилл Брага
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Производство пластика сопровождается выбросами СО2 в атмосферу, уловить который не получается, кроме того, часто переработать пластик гораздо дороже, чем его произвести, рассказал РИА Новости проректор Сколтеха, профессор Кит Стивенсон.
Ученый пояснил, что существуют технологии, позволяющие улавливать СО2, который выделяется при производстве пластика, а также технологии, когда СО2 используется для производства пластика.
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"Но, к сожалению, даже такие успехи не могут быть претворены в коммерческое использование - это невыгодно. Кроме того, при масштабировании придется менять инфраструктуру производства пластиков. Применение новой технологии не ограничится установкой еще одного конвектора, это еще и изменение системы подачи сырья и получения", - сказал Стивенсон.
По мнению собеседника агентства, предлагаемые сейчас технологии имеют множество недостатков, которые при масштабировании не решаются.
"Если мы запускаем эти технологии в производство, то должно быть оборудование, которое способно работать 10-15 лет, а также оно должно обеспечивать производство миллионов пакетов", - сказал Стивенсон.
Он также пояснил проблемы, которые возникают с переработкой пластика. Ученые пока не придумали способ, как "выловить" микропластик из окружающей среды и переработать его. Также крайне сложно и дорого перерабатывать некоторые виды пластиков.
"Этот процесс может потребовать гораздо больше энергии, больше усилий и стоить дороже, чем стоит продукция с использованием микропластика", - сказал Стивенсон.
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