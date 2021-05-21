https://ria.ru/20210521/peterburg-1733270590.html

Госпиталь в "Ленэкспо" в Петербурге возобновил прием пациентов с COVID-19

Госпиталь в "Ленэкспо" в Петербурге возобновил прием пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 21.05.2021

Госпиталь в "Ленэкспо" в Петербурге возобновил прием пациентов с COVID-19

Временный госпиталь в выставочном комплексе "Ленэкспо" в Петербурге в связи с ростом заболеваемости возобновил прием пациентов с коронавирусом, сообщает... РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T12:11

2021-05-21T12:11

2021-05-21T12:38

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коронавирус covid-19

здоровье - общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мая - РИА Новости. Временный госпиталь в выставочном комплексе "Ленэкспо" в Петербурге в связи с ростом заболеваемости возобновил прием пациентов с коронавирусом, сообщает городской комитет по здравоохранению."В связи с ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией сегодня возобновил прием пациентов госпиталь в "Ленэкспо". В пятом павильоне для среднетяжелых и тяжелых больных открылось отделение на 90 коек и семь коек реанимации. В дальнейшем это количество может быть увеличено до 295 коек", - сообщает комитет на своей странице в соцсети "ВКонтакте".Оказывать помощь пациентам на первом этапе будут 79 сотрудников Госпиталя для ветеранов войн, среди них - 27 врачей, 36 медицинских сестер, 15 санитаров.Всего для приема больных с коронавирусной инфекцией в настоящее время в Петербурге развернуты 5992 койки, из них свободны 1176, что составляет 19,6% коек.Временный госпиталь в выставочном комплексе "Ленэкспо" в Петербурге был развернут в апреле 2020 года, первых пациентов с коронавирусом госпиталь принял в начале мая. В середине июля работа госпиталя была приостановлена. В октябре 2020 года временный госпиталь в "Ленэкспо" вновь начал прием пациентов, в феврале 2021 года - прекратил работу в связи со снижением числа заболевших.

https://ria.ru/20210521/koronavirus-1733266523.html

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