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Песков призвал молодежь перепроверять новости
Песков призвал молодежь перепроверять новости - РИА Новости, 21.05.2021
Песков призвал молодежь перепроверять новости
Для борьбы с фейкньюс молодежи нужно следовать цифровой гигиене, перепроверять новости, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T10:24
2021-05-21T10:24
россия
дмитрий песков
общество
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Для борьбы с фейкньюс молодежи нужно следовать цифровой гигиене, перепроверять новости, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Что же делать, спросите вы, как бороться с фейкньюс? Знанием, настырностью, нежеланием и неготовностью воспринимать все за правду, будьте пытливыми, проверяйте любую информацию, заведите себе в правило следовать такой, знаете, цифровой гигиене", - сказал Песков, выступая на просветительском марафоне "Новое знание"."Всегда все перепроверяйте, если это касается новостей, во вторых, третьих источниках. Всегда пытайтесь понять, зачем эта новость, на кого она ориентирована, кому это может быть выгодно. И хорошо это или плохо. И я вам желаю успехов в этой информационной, цифровой и научной гигиене, дерзайте, будьте пытливыми, весь мир открыт вам", - добавил пресс-секретарь президента.
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россия, дмитрий песков, общество

Песков призвал молодежь перепроверять новости

10:24 21.05.2021
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Для борьбы с фейкньюс молодежи нужно следовать цифровой гигиене, перепроверять новости, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Что же делать, спросите вы, как бороться с фейкньюс? Знанием, настырностью, нежеланием и неготовностью воспринимать все за правду, будьте пытливыми, проверяйте любую информацию, заведите себе в правило следовать такой, знаете, цифровой гигиене", - сказал Песков, выступая на просветительском марафоне "Новое знание".
"Всегда все перепроверяйте, если это касается новостей, во вторых, третьих источниках. Всегда пытайтесь понять, зачем эта новость, на кого она ориентирована, кому это может быть выгодно. И хорошо это или плохо. И я вам желаю успехов в этой информационной, цифровой и научной гигиене, дерзайте, будьте пытливыми, весь мир открыт вам", - добавил пресс-секретарь президента.
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