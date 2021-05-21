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Песков рассказал об опасности дипфейков
Песков рассказал об опасности дипфейков - РИА Новости, 21.05.2021
Песков рассказал об опасности дипфейков
Помимо фейкньюс мир стоит на пороге более страшной угрозы - это дипфейк, если новые технологии окажутся в плохих руках, потребуются усилия, чтоб отличить... РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T10:22
2021-05-21T10:38
россия
российское общество "знание"
дмитрий песков
в мире
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Помимо фейкньюс мир стоит на пороге более страшной угрозы - это дипфейк, если новые технологии окажутся в плохих руках, потребуются усилия, чтоб отличить реальность от вымысла, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы пользуемся другими благами прогресса, но прогресс несет одновременно и зло, очень опасное зло, потому что помимо фейкньюс мы сейчас с вами стоим на пороге новой угрозы, более страшной – дипфейка. Дипфейк - это шикарная штука, когда компьютер, вы знаете, что я вот здесь весь состою из нолей и единиц, меня там нет, но это я. И из нолей и единиц можно вместо меня туда, вместо моей головы вставить любую другую голову", - сказал Песков, выступая на просветительском марафоне российского общества "Знание".Кроме того, отметил он, компьютер также может слова записать голосом любого другого человека, "то есть мы с вами можем в скором времени слушать лекции, смотря на то, как эти лекции ведет Эйнштейн, и так далее и тому подобное, это прекрасно, это продукты прогресса"."Но если все это оказывается в руках и в головах плохих ребят, вы представляете себе, сколько они могут наделать вреда в каждой отдельно взятой стране, в межгосударственных отношениях и так далее. И отличить это будет очень-очень сложно. И потребуются усилия, ваши усилия, чтобы создать программы, которые будут отличать реальность от нереальности, чтобы создать какие-то приспособления, которые будут отличать синтезированный голос от несинтезированного голоса. Это те вызовы, которые стоят перед нами в области фейков", - отметил Песков.
https://ria.ru/20210303/servis-1599727047.html
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россия, российское общество "знание", дмитрий песков, в мире

Песков рассказал об опасности дипфейков

10:22 21.05.2021 (обновлено: 10:38 21.05.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время выступления на марафоне "Новое Знание" в Москве
Заместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время выступления на марафоне Новое Знание в Москве - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Помимо фейкньюс мир стоит на пороге более страшной угрозы - это дипфейк, если новые технологии окажутся в плохих руках, потребуются усилия, чтоб отличить реальность от вымысла, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы пользуемся другими благами прогресса, но прогресс несет одновременно и зло, очень опасное зло, потому что помимо фейкньюс мы сейчас с вами стоим на пороге новой угрозы, более страшной – дипфейка. Дипфейк - это шикарная штука, когда компьютер, вы знаете, что я вот здесь весь состою из нолей и единиц, меня там нет, но это я. И из нолей и единиц можно вместо меня туда, вместо моей головы вставить любую другую голову", - сказал Песков, выступая на просветительском марафоне российского общества "Знание".
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Кроме того, отметил он, компьютер также может слова записать голосом любого другого человека, "то есть мы с вами можем в скором времени слушать лекции, смотря на то, как эти лекции ведет Эйнштейн, и так далее и тому подобное, это прекрасно, это продукты прогресса".
"Но если все это оказывается в руках и в головах плохих ребят, вы представляете себе, сколько они могут наделать вреда в каждой отдельно взятой стране, в межгосударственных отношениях и так далее. И отличить это будет очень-очень сложно. И потребуются усилия, ваши усилия, чтобы создать программы, которые будут отличать реальность от нереальности, чтобы создать какие-то приспособления, которые будут отличать синтезированный голос от несинтезированного голоса. Это те вызовы, которые стоят перед нами в области фейков", - отметил Песков.
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