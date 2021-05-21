https://ria.ru/20210521/penza-1733330151.html

Мельниченко оценил присвоение Пензе звания "Город трудовой доблести"

Мельниченко оценил присвоение Пензе звания "Город трудовой доблести" - РИА Новости, 21.05.2021

Мельниченко оценил присвоение Пензе звания "Город трудовой доблести"

Присвоение почетного звания "Город трудовой доблести" Пензе, где в годы Великой Отечественной войны выпускались легендарные БМ-13 "Катюша", подчеркнуло вклад... РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T16:29

2021-05-21T16:29

2021-05-21T16:30

пензенская область

россия

елена бибикова

олег мельниченко

совет федерации рф

владимир путин

пенза

общество

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ПЕНЗА, 21 мая - РИА Новости. Присвоение почетного звания "Город трудовой доблести" Пензе, где в годы Великой Отечественной войны выпускались легендарные БМ-13 "Катюша", подчеркнуло вклад горожан в победу и в становление экономики страны в послевоенные годы, заявил врио губернатора Олег Мельниченко.Президент России Владимир Путин в четверг подписал указ о присвоении звания "Город трудовой доблести" 12 российским городам, в том числе Пензе."Пенза заслужила это звание своим трудовым подвигом в годы Великой Отечественной войны, во время становления экономики нашей страны в послевоенные годы. И тот вклад Пензы, который был положен на алтарь победы и при освоении космоса, заслуживает такого высокого почетного звания", - цитирует слова Мельниченко пресс-служба правительства региона.Врио губернатора также поблагодарил жителей области за активное участие в голосовании за присвоение городу почетного звания. "Благодарю всех жителей города Пензы, которые приняли участие в голосовании. Мы набрали около 60 тысяч голосов в поддержку, проголосовал практически каждый десятый житель. Мы были первыми по результату, обойдя другие города", - отметил он.Мельниченко также добавил, что в честь этого события в Пензе будет установлена стела, место обустройства которой выберут с учетом мнения горожан.Заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова в ходе выездного заседания круглого стола этого комитета в Пензе в пятницу поздравила местных жителей с присвоением городу звания "Город трудовой доблести". "Поздравляем вас с этим событием и желаем всем жителям Пензы и области крепкого здоровья, удачи, успехов и процветания", - цитирует слова Бибиковой пресс-служба.Почетное звание РФ "Город трудовой доблести" установлено федеральным законом от 1 марта 2020 года и присваивается городу России, жители которого внесли значительный вклад в достижение победы в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность. В городах, удостоенных почетного звания, установят стелы с изображением герба города и текстом указа президента, а 1 мая, 9 мая и в день города будут проводить публичные мероприятия и праздничные салюты.

https://ria.ru/20210521/penza-1733328236.html

https://ria.ru/20210420/mebel-1729171293.html

россия

пенза

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россия, елена бибикова, олег мельниченко, совет федерации рф, владимир путин, пенза, общество