Мельниченко оценил присвоение Пензе звания "Город трудовой доблести"
16:29 21.05.2021 (обновлено: 16:30 21.05.2021)
ПЕНЗА, 21 мая - РИА Новости. Присвоение почетного звания "Город трудовой доблести" Пензе, где в годы Великой Отечественной войны выпускались легендарные БМ-13 "Катюша", подчеркнуло вклад горожан в победу и в становление экономики страны в послевоенные годы, заявил врио губернатора Олег Мельниченко.
Президент России Владимир Путин в четверг подписал указ о присвоении звания "Город трудовой доблести" 12 российским городам, в том числе Пензе.
"Пенза заслужила это звание своим трудовым подвигом в годы Великой Отечественной войны, во время становления экономики нашей страны в послевоенные годы. И тот вклад Пензы, который был положен на алтарь победы и при освоении космоса, заслуживает такого высокого почетного звания", - цитирует слова Мельниченко пресс-служба правительства региона.
Врио губернатора также поблагодарил жителей области за активное участие в голосовании за присвоение городу почетного звания. "Благодарю всех жителей города Пензы, которые приняли участие в голосовании. Мы набрали около 60 тысяч голосов в поддержку, проголосовал практически каждый десятый житель. Мы были первыми по результату, обойдя другие города", - отметил он.
Мельниченко также добавил, что в честь этого события в Пензе будет установлена стела, место обустройства которой выберут с учетом мнения горожан.
Заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова в ходе выездного заседания круглого стола этого комитета в Пензе в пятницу поздравила местных жителей с присвоением городу звания "Город трудовой доблести". "Поздравляем вас с этим событием и желаем всем жителям Пензы и области крепкого здоровья, удачи, успехов и процветания", - цитирует слова Бибиковой пресс-служба.
Почетное звание РФ "Город трудовой доблести" установлено федеральным законом от 1 марта 2020 года и присваивается городу России, жители которого внесли значительный вклад в достижение победы в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность. В городах, удостоенных почетного звания, установят стелы с изображением герба города и текстом указа президента, а 1 мая, 9 мая и в день города будут проводить публичные мероприятия и праздничные салюты.