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Пензенская область - РИА Новости, 1920, 05.03.2019
Пензенская область
https://ria.ru/20210521/penza-1733330151.html
Мельниченко оценил присвоение Пензе звания "Город трудовой доблести"
Мельниченко оценил присвоение Пензе звания "Город трудовой доблести" - РИА Новости, 21.05.2021
Мельниченко оценил присвоение Пензе звания "Город трудовой доблести"
Присвоение почетного звания "Город трудовой доблести" Пензе, где в годы Великой Отечественной войны выпускались легендарные БМ-13 "Катюша", подчеркнуло вклад... РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T16:29
2021-05-21T16:30
пензенская область
россия
елена бибикова
олег мельниченко
совет федерации рф
владимир путин
пенза
общество
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ПЕНЗА, 21 мая - РИА Новости. Присвоение почетного звания "Город трудовой доблести" Пензе, где в годы Великой Отечественной войны выпускались легендарные БМ-13 "Катюша", подчеркнуло вклад горожан в победу и в становление экономики страны в послевоенные годы, заявил врио губернатора Олег Мельниченко.Президент России Владимир Путин в четверг подписал указ о присвоении звания "Город трудовой доблести" 12 российским городам, в том числе Пензе."Пенза заслужила это звание своим трудовым подвигом в годы Великой Отечественной войны, во время становления экономики нашей страны в послевоенные годы. И тот вклад Пензы, который был положен на алтарь победы и при освоении космоса, заслуживает такого высокого почетного звания", - цитирует слова Мельниченко пресс-служба правительства региона.Врио губернатора также поблагодарил жителей области за активное участие в голосовании за присвоение городу почетного звания. "Благодарю всех жителей города Пензы, которые приняли участие в голосовании. Мы набрали около 60 тысяч голосов в поддержку, проголосовал практически каждый десятый житель. Мы были первыми по результату, обойдя другие города", - отметил он.Мельниченко также добавил, что в честь этого события в Пензе будет установлена стела, место обустройства которой выберут с учетом мнения горожан.Заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова в ходе выездного заседания круглого стола этого комитета в Пензе в пятницу поздравила местных жителей с присвоением городу звания "Город трудовой доблести". "Поздравляем вас с этим событием и желаем всем жителям Пензы и области крепкого здоровья, удачи, успехов и процветания", - цитирует слова Бибиковой пресс-служба.Почетное звание РФ "Город трудовой доблести" установлено федеральным законом от 1 марта 2020 года и присваивается городу России, жители которого внесли значительный вклад в достижение победы в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность. В городах, удостоенных почетного звания, установят стелы с изображением герба города и текстом указа президента, а 1 мая, 9 мая и в день города будут проводить публичные мероприятия и праздничные салюты.
https://ria.ru/20210521/penza-1733328236.html
https://ria.ru/20210420/mebel-1729171293.html
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россия, елена бибикова, олег мельниченко, совет федерации рф, владимир путин, пенза, общество

Мельниченко оценил присвоение Пензе звания "Город трудовой доблести"

16:29 21.05.2021 (обновлено: 16:30 21.05.2021)
 
© Depositphotos / can400Пенза
Пенза - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
© Depositphotos / can400
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ПЕНЗА, 21 мая - РИА Новости. Присвоение почетного звания "Город трудовой доблести" Пензе, где в годы Великой Отечественной войны выпускались легендарные БМ-13 "Катюша", подчеркнуло вклад горожан в победу и в становление экономики страны в послевоенные годы, заявил врио губернатора Олег Мельниченко.
Президент России Владимир Путин в четверг подписал указ о присвоении звания "Город трудовой доблести" 12 российским городам, в том числе Пензе.
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"Пенза заслужила это звание своим трудовым подвигом в годы Великой Отечественной войны, во время становления экономики нашей страны в послевоенные годы. И тот вклад Пензы, который был положен на алтарь победы и при освоении космоса, заслуживает такого высокого почетного звания", - цитирует слова Мельниченко пресс-служба правительства региона.
Врио губернатора также поблагодарил жителей области за активное участие в голосовании за присвоение городу почетного звания. "Благодарю всех жителей города Пензы, которые приняли участие в голосовании. Мы набрали около 60 тысяч голосов в поддержку, проголосовал практически каждый десятый житель. Мы были первыми по результату, обойдя другие города", - отметил он.
Мельниченко также добавил, что в честь этого события в Пензе будет установлена стела, место обустройства которой выберут с учетом мнения горожан.
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Заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова в ходе выездного заседания круглого стола этого комитета в Пензе в пятницу поздравила местных жителей с присвоением городу звания "Город трудовой доблести". "Поздравляем вас с этим событием и желаем всем жителям Пензы и области крепкого здоровья, удачи, успехов и процветания", - цитирует слова Бибиковой пресс-служба.
Почетное звание РФ "Город трудовой доблести" установлено федеральным законом от 1 марта 2020 года и присваивается городу России, жители которого внесли значительный вклад в достижение победы в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность. В городах, удостоенных почетного звания, установят стелы с изображением герба города и текстом указа президента, а 1 мая, 9 мая и в день города будут проводить публичные мероприятия и праздничные салюты.
 
Пензенская областьРоссияЕлена БибиковаОлег МельниченкоСовет Федерации РФВладимир ПутинПензаОбщество
 
 
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