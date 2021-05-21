Около 50 тысяч жителей сектора Газа лишились крова, заявили в Палестине
© РИА Новости / Ахмед Закот / Перейти в фотобанкРазрушенные в результате бомбардировки здания в секторе Газа
КАИР, 21 мая - РИА Новости. Около 50 тысяч жителей сектора Газа лишились своих жилищ вследствие ударов со стороны израильской армии, сообщило министерство здравоохранения Палестины.
"Агрессия израильских оккупантов (против) беззащитных гражданских лиц привела к лишению крова около 50 тысяч граждан и их перемещению в центры временного содержания. Условия, в которых оказались пожилые люди, женщины, дети и люди с хроническими заболеваниями, не могут не привести к последствиям для их здоровья и жизни", - сообщает палестинский минздрав на своих страницах в социальных сетях.
Также министерство обратилось с "призывом к странам мира оказать неотложную помощь для удовлетворения потребностей сферы здравоохранения сектора Газа на сумму 46,6 миллиона долларов".
Ситуация на границе Израиля и сектора Газа обострилась вечером 10 мая. С начала эскалации из палестинского анклава, по данным израильской армии, было выпущено примерно 4 340 ракет, около 640 из них упали внутри анклава, эффективность работы системы ПРО "Железный купол" Израиль оценивает в 90%. По последней информации, в Израиле погибли 12 человек, более 50 серьезно ранены. Число палестинцев, погибших в результате ответных израильских авиаударов, достигло 232, среди жертв 65 несовершеннолетних. Ранения получили 1,9 тысячи человек.
Израильский кабинет министров по вопросам безопасности в четверг вечером единогласно принял инициативу Египта по двустороннему прекращению огня без каких-либо условий, которое вступит в силу позже. Советник главы политбюро ХАМАС Тахер Ан-Ноно заявил, что движение будет соблюдать перемирие, если Израиль будет его придерживаться.