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Около 50 тысяч жителей сектора Газа лишились крова, заявили в Палестине
Около 50 тысяч жителей сектора Газа лишились крова, заявили в Палестине - РИА Новости, 21.05.2021
Около 50 тысяч жителей сектора Газа лишились крова, заявили в Палестине
Около 50 тысяч жителей сектора Газа лишились своих жилищ вследствие ударов со стороны израильской армии, сообщило министерство здравоохранения Палестины. РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T01:19
2021-05-21T01:19
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
сектор газа
хамас
палестина
израиль
в мире
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КАИР, 21 мая - РИА Новости. Около 50 тысяч жителей сектора Газа лишились своих жилищ вследствие ударов со стороны израильской армии, сообщило министерство здравоохранения Палестины.Ранее пресс-служба правительства Израиля объявила, что израильский кабинет министров по вопросам безопасности единогласно принял инициативу Египта по двустороннему прекращению огня.Также министерство обратилось с "призывом к странам мира оказать неотложную помощь для удовлетворения потребностей сферы здравоохранения сектора Газа на сумму 46,6 миллиона долларов".Ситуация на границе Израиля и сектора Газа обострилась вечером 10 мая. С начала эскалации из палестинского анклава, по данным израильской армии, было выпущено примерно 4 340 ракет, около 640 из них упали внутри анклава, эффективность работы системы ПРО "Железный купол" Израиль оценивает в 90%. По последней информации, в Израиле погибли 12 человек, более 50 серьезно ранены. Число палестинцев, погибших в результате ответных израильских авиаударов, достигло 232, среди жертв 65 несовершеннолетних. Ранения получили 1,9 тысячи человек.Израильский кабинет министров по вопросам безопасности в четверг вечером единогласно принял инициативу Египта по двустороннему прекращению огня без каких-либо условий, которое вступит в силу позже. Советник главы политбюро ХАМАС Тахер Ан-Ноно заявил, что движение будет соблюдать перемирие, если Израиль будет его придерживаться.
https://ria.ru/20210521/izrail-1733218773.html
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сектор газа
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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, сектор газа, хамас, палестина, израиль, в мире

Около 50 тысяч жителей сектора Газа лишились крова, заявили в Палестине

01:19 21.05.2021
 
© РИА Новости / Ахмед Закот / Перейти в фотобанкРазрушенные в результате бомбардировки здания в секторе Газа
Разрушенные в результате бомбардировки здания в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
© РИА Новости / Ахмед Закот
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КАИР, 21 мая - РИА Новости. Около 50 тысяч жителей сектора Газа лишились своих жилищ вследствие ударов со стороны израильской армии, сообщило министерство здравоохранения Палестины.
Ранее пресс-служба правительства Израиля объявила, что израильский кабинет министров по вопросам безопасности единогласно принял инициативу Египта по двустороннему прекращению огня.
"Агрессия израильских оккупантов (против) беззащитных гражданских лиц привела к лишению крова около 50 тысяч граждан и их перемещению в центры временного содержания. Условия, в которых оказались пожилые люди, женщины, дети и люди с хроническими заболеваниями, не могут не привести к последствиям для их здоровья и жизни", - сообщает палестинский минздрав на своих страницах в социальных сетях.
Также министерство обратилось с "призывом к странам мира оказать неотложную помощь для удовлетворения потребностей сферы здравоохранения сектора Газа на сумму 46,6 миллиона долларов".
Пограничная полиция Израиля во время столкновений с палестинцами в Восточном Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
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Ситуация на границе Израиля и сектора Газа обострилась вечером 10 мая. С начала эскалации из палестинского анклава, по данным израильской армии, было выпущено примерно 4 340 ракет, около 640 из них упали внутри анклава, эффективность работы системы ПРО "Железный купол" Израиль оценивает в 90%. По последней информации, в Израиле погибли 12 человек, более 50 серьезно ранены. Число палестинцев, погибших в результате ответных израильских авиаударов, достигло 232, среди жертв 65 несовершеннолетних. Ранения получили 1,9 тысячи человек.
Израильский кабинет министров по вопросам безопасности в четверг вечером единогласно принял инициативу Египта по двустороннему прекращению огня без каких-либо условий, которое вступит в силу позже. Советник главы политбюро ХАМАС Тахер Ан-Ноно заявил, что движение будет соблюдать перемирие, если Израиль будет его придерживаться.
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Обострение палестино-израильского конфликта в 2021 годуСектор ГазаХамасПалестинаИзраильВ мире
 
 
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