https://ria.ru/20210521/palestina-1733221614.html

Около 50 тысяч жителей сектора Газа лишились крова, заявили в Палестине

Около 50 тысяч жителей сектора Газа лишились крова, заявили в Палестине - РИА Новости, 21.05.2021

Около 50 тысяч жителей сектора Газа лишились крова, заявили в Палестине

Около 50 тысяч жителей сектора Газа лишились своих жилищ вследствие ударов со стороны израильской армии, сообщило министерство здравоохранения Палестины. РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T01:19

2021-05-21T01:19

2021-05-21T01:19

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году

сектор газа

хамас

палестина

израиль

в мире

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КАИР, 21 мая - РИА Новости. Около 50 тысяч жителей сектора Газа лишились своих жилищ вследствие ударов со стороны израильской армии, сообщило министерство здравоохранения Палестины.Ранее пресс-служба правительства Израиля объявила, что израильский кабинет министров по вопросам безопасности единогласно принял инициативу Египта по двустороннему прекращению огня.Также министерство обратилось с "призывом к странам мира оказать неотложную помощь для удовлетворения потребностей сферы здравоохранения сектора Газа на сумму 46,6 миллиона долларов".Ситуация на границе Израиля и сектора Газа обострилась вечером 10 мая. С начала эскалации из палестинского анклава, по данным израильской армии, было выпущено примерно 4 340 ракет, около 640 из них упали внутри анклава, эффективность работы системы ПРО "Железный купол" Израиль оценивает в 90%. По последней информации, в Израиле погибли 12 человек, более 50 серьезно ранены. Число палестинцев, погибших в результате ответных израильских авиаударов, достигло 232, среди жертв 65 несовершеннолетних. Ранения получили 1,9 тысячи человек.Израильский кабинет министров по вопросам безопасности в четверг вечером единогласно принял инициативу Египта по двустороннему прекращению огня без каких-либо условий, которое вступит в силу позже. Советник главы политбюро ХАМАС Тахер Ан-Ноно заявил, что движение будет соблюдать перемирие, если Израиль будет его придерживаться.

https://ria.ru/20210521/izrail-1733218773.html

https://ria.ru/20210521/khamas-1733218611.html

сектор газа

палестина

израиль

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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, сектор газа, хамас, палестина, израиль, в мире