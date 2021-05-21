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Шойгу рассказал о неприятных неожиданностях с оружием в Сирии

Шойгу рассказал о неприятных неожиданностях с оружием в Сирии - РИА Новости, 21.05.2021

Шойгу рассказал о неприятных неожиданностях с оружием в Сирии

Более 300 видов оружия было апробировано в Сирии, многие из них благодаря этим испытаниям были доведены "до верхней планки", но были и "неприятные... РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T17:33

2021-05-21T17:33

2021-05-21T23:43

война в сирии

россия

сергей шойгу

сирия

в мире

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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Более 300 видов оружия было апробировано в Сирии, многие из них благодаря этим испытаниям были доведены "до верхней планки", но были и "неприятные неожиданности", сообщил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу в рамках марафона "Новое знание"."Что нам дала Сирия? Прямо вам скажу, что мы там встретили очень большое количество неприятных неожиданностей. Я их мягко, может быть, называю. То оружие, которое принято на вооружение, прошло госиспытания, таковым по сути своей не является. Мы почти полтора десятка просто сняли с вооружения вообще и перестали производить", — рассказал министр.Он уточнил, что это касается и комплексов связи, и радиоэлектронной борьбы, и разведки, и ударных комплексов.Министр добавил, лучше всего оружие проверять на войне, так как "госиспытания, войсковые испытания, армейские испытания — это все, конечно, хорошо, но главная оценка ставится все-таки в зачетку там"."Были моменты, когда у нас на базе Хмеймим были конструктора и специалисты из 76 предприятий, конструкторских бюро разных. Мы специально сделали, построили цех. И сегодня там есть оборудование", — сообщил Шойгу.

https://ria.ru/20210521/mid-1733305492.html

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россия, сергей шойгу, сирия, в мире